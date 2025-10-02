3 octombrie: Ziua în care s-a născut regizorul Mircea Drăgan, creatorul îndrăgitei serii de filme „Brigada Diverse“ (BD)

Ziua de 3 octombrie este marcată de momente semnificative în istoria lumii, de la premiere tehnologice până la nașteri și decese ale unor personalități importante. Printre acestea din urmă se numără şi Mircea Drăgan, regizorul celebrei serii de filme „BD”.

1895: S-a născut poetul rus Serghei Esenin

Serghei Esenin s-a născut într-o familie de țărani din regiunea Riazan, Rusia, și a fost crescut de bunici după ce părinții l-au abandonat. Talentul său poetic s-a manifestat încă de la vârsta de nouă ani, fiind considerat un copil-minune al literaturii ruse. Carisma sa, frumusețea și temperamentul romantic l-au făcut să aibă mai multe căsnicii și numeroase iubiri pasagere.

Ultimii ani ai vieții sale au fost marcați de rătăciri și abuz de alcool, însă a continuat să creeze poezie. Într-o criză psihică severă, Esenin a fost spitalizat timp de o lună și, cu doar două zile înainte de externare, s-a sinucis la Sankt Petersburg, lăsând în urmă un poem de adio scris cu propriul sânge, la doar 30 de ani.

1932: S-a născut regizorul român Mircea Drăgan, creatorul celebrei serii de filme „Brigăzii Diverse“

Mircea Drăgan s-a născut la Gura Ocniței, județul Dâmbovița, pe 2 octombrie 1932, dar, oficial, a fost înregistrat în ziua de 3 octombrie. Încă din tinerețe a manifestat o pasiune puternică pentru artă și cinematografie, ceea ce l-a determinat să urmeze Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, secția Regie. Absolvirea sa în 1955, ca șef de promoție, a marcat începutul unei cariere remarcabile, atât în producția cinematografică, cât și în formarea viitoarelor generații de cineaști români.

Începând cu 1963, Mircea Drăgan a predat regia de film la Institutul „I.L. Caragiale” din București, inițial ca lector, iar mai târziu a ocupat pozițiile de prodecan (1967) și decan al Facultății de Teatru (1970). Între 1976 și 1981, a devenit rector al institutului, consolidând astfel statutul său de mentor al multor tineri cineaști. În paralel, a activat ca secretar general al Asociației Cineaștilor din România între 1965 și 1974 și a fost președinte al Centrului Național al Cinematografiei în 1967, contribuind la dezvoltarea industriei cinematografice românești în perioada comunistă.

Debutul

Debutul său în lungmetraj a avut loc în 1957, cu filmul „Dincolo de brazi”, realizat în colaborare cu Mihai Iacob. Ulterior, a realizat pelicule precum „Setea”, inspirat de romanul lui Titus Popovici, și „Lupeni ’29”, care i-au consolidat reputația de regizor talentat și vizionar. În anii care au urmat, Drăgan a regizat o serie de filme de referință, precum „Columna” (1968), „Frații Jderi” (1974), „Ștefan cel Mare – Vaslui 1475” (1975), „Explozia”, „Cuibul salamandrelor” și „Aurel Vlaicu”, dar și serialul de televiziune „Vlaşinii”, devenind unul dintre cei mai prolifici și apreciați cineaști români.

Filmele care au încântat toate generaţiile

Seria „Brigada Diverse”, inițial intitulată „Brigada Mărunțișuri”, a devenit simbolul umorului și al filmului de aventură românesc. Primul film, „Brigada Diverse intră în acțiune”, lansat pe 14 decembrie 1970, a fost urmat de „Brigada Diverse în alertă” (26 iulie 1971) și „B.D. la munte și la mare” (20 decembrie 1971).

Filmele au atras milioane de spectatori și au rămas emblematice pentru replicile lor memorabile: „Ce avem noi aici?”, „Noi urmărim să… nu fim urmăriți!” sau „Dacă tu ții să mă cunoști, să te cunosc și eu!”.

Actori precum Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dumitru Furdui și Iurie Darie au devenit personaje iubite de public, în timp ce Del Rădulescu, Puiu Călinescu și Jean Constantin interpretau rolurile infractorilor, creând un echilibru perfect între umor și tensiune.

Mircea Drăgan nu s-a limitat doar la această serie de filme, ci a explorat diverse genuri cinematografice. Pelicule ca „Neamul Șoimăreștilor” (1965) și „Golgota” (1966) au demonstrat abilitatea sa de a trata teme istorice și sociale complexe, în timp ce filmele de aventură sau comediile sale, inclusiv seria „Brigada Diverse”, au arătat talentul său de a capta atenția publicului larg.

De-a lungul carierei, Mircea Drăgan a fost recunoscut pentru rigurozitatea sa, atenția la detalii și capacitatea de a coordona echipe complexe de actori și tehnicieni, lăsând în urmă o moștenire cinematografică bogată și diversă.

Regizorul a trecut în neființă în octombrie 2017, la Râmnicu Vâlcea, la vârsta de 85 de ani. Impactul său asupra cinematografiei românești și asupra culturii populare rămâne unul extrem de puternic, iar filmele sale continuă să fie urmărite și apreciate de noi generații.

1932 - Irakul și-a câștigat independența față de Marea Britanie

După ce trupele britanice au cucerit Irakul în 1915 și au stabilit mandatul Ligii Națiunilor, țara a obținut independența în 1932. De-a lungul decadelor următoare, Irakul a trecut prin perioade de guvernare strictă, mai ales sub conducerea Partidului Ba'ath și a lui Saddam Hussein.

1942: Este testată cu succes prima rachetă balistică din lume

Pe 3 octombrie 1942, Germania nazistă a testat pentru prima dată cu succes racheta A4/V-2, primul obiect capabil de zbor suborbital. Această rachetă, folosită ulterior împotriva orașelor londoneze și Antwerpen, a atins o înălțime de 84,5 km și o rază de acțiune de 190 km, marcând debutul obiectelor create de om care au pătruns în spațiul cosmic.

1952: Marea Britanie începe să testeze arme nucleare

Între 1952 și 1957, Marea Britanie a efectuat 12 teste nucleare în Australia, pe insulele Monte Bello, Maralinga și Field Emu. Testele au avut efecte negative asupra mediului și faunei locale, afectând și comunitățile indigene din zonă.

1959: S-a născut solista Silvia Dumitrescu

Silvia Dumitrescu, elevă a Mihaelei Runceanu, a debutat la Festivalul Național de Muzică Ușoară de la Mamaia în 1985, câștigând Premiul I la secțiunea „Interpretare”. De-a lungul carierei, artista a lansat piese apreciate precum „Nu-mi pare rău”, „Cred în tine” sau „Lumea mea”, obținând premii și recunoaștere la festivaluri importante, inclusiv Cerbul de Aur.

1960 - Niger și-a câștigat independența față de Franța

Nigerul și-a obținut independența în 1960, sub conducerea președintelui Hamani Diori. În primii 14 ani de stat independent, țara a fost guvernată de un regim civil cu partid unic.

1964: S-a născut actorul britanic Clive Owen

Clive Owen,îndrăgit actor britanic, s-a născut la Coventry. Laureat al Globului de Aur și al unui Premiu BAFTA, Clive Owen a fost nominalizat și la Oscar pentru rolul secundar din filmul „Ispita” (2004).

Rolurile sale notabile includ apariții în „Sin City”, „Inside Man” și „Children of Men”.

1969: S-a născut cântăreața Gwen Stefani

Gwen Stefani a devenit faimoasă ca solistă a trupei No Doubt și este cunoscută pentru hituri precum „Just a Girl” și „Don’t Speak”.

De-a lungul timpului, artista a atras atenția și prin aparițiile sale publice, uneori discutate în contextul operațiilor estetice.

1981: S-a născut fotbalistul suedez Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović, fotbalistul suedez cu o carieră impresionantă, a jucat pentru echipe de top din Italia, Spania, Franța, Olanda și SUA. Printre trofeele sale se numără titluri de campion în Serie A, La Liga, Ligue 1 și Eredivisie, precum și premii individuale precum trofeul Pușkaș pentru golul anului.

1990: Germania s-a reunificat

Germania de Est s-a unit cu Germania de Vest, iar ziua de 3 octombrie a devenit Ziua Unității Germane, înlocuind vechea sărbătoare de pe 17 iunie.

2005: A avut loc eclipsa inelară parțială de soare

Eclipsa inelară parțială din 3 octombrie 2005 a durat 4 minute și 32 de secunde și a fost vizibilă inelar în țări precum Portugalia, Spania, Algeria, Tunisia, Liban, Ciad, Sudan, Kenya și Somalia, dar și parțial în alte regiuni din Africa, Europa și Asia.

2006: A murit actorul Sandu Sticlaru

Sandu Sticlaru, actor emblematic al Teatrului Nottara și al Teatrului Național din București, a fost cunoscut și pentru activitatea sa în teatrul radiofonic.

A murit de cancer înainte de a împlini 83 de ani și a fost înmormântat la Cimitirul evreiesc Sefard din București.

2008: A murit compozitorul, muzicianul și publicistul Aurel Stroe

Aurel Stroe a fost un compozitor prolific, cu lucrări în muzica cultă, simfonică, corală și electronică. Printre operele sale se numără „Asta nu va primi Premiul Nobel”, „Trilogia Cetății Închise” și „Fiicele Soarelui”.