27 septembrie: Simona Halep împlinește 32 de ani VIDEO

La 27 septembrie 1914 a murit regele Carol I al României, iar în anul 1936 s-a născut actorul Constantin Drăgănescu. În aceeași zi, dar în anul 1972, a murit cântăreața Maria Lătărețu.

27 septembrie 1827: S-a născut juristul și istoricul Alexandru Papiu-Ilarian

Alexandru Papiu-Ilarian a fost unul dintre principalii organizatori și conducători ai Revoluției Române de la 1848 din Transilvania. De asemenea, a luat parte la Adunarea Națională de la Blaj din 18/30 aprilie 1848 și la cea din 3/15 mai din același an.

În plus, Papiu-Ilarian a fost din luna octombrie a anului 1863 și până în ianuarie 1864 ministru al Justiției în guvernul Kogălniceanu. Numele său este legat de legea secularizării averilor mănăstirești, prin care pământul mănăstirilor a fost trecut în proprietatea statului. Această lege a fost adoptată în luna decembrie a anului 1863, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.

Alexandru Papiu-Ilarian a murit la 23 octombrie 1877.

27 septembrie/10 octombrie 1914: A murit regele Carol I (1866-1914)

Născut la 20 aprilie 1839, Carol I al României, Principe de Hohenzollern-Sigmaringen, a fost domnitorul, ulterior regele României. În cei 48 de ani de domnie, Carol I a obţinut independența țării față de Poartă, a redresat economia, a dotat România cu o serie de instituţii specifice statului modern și a pus bazele unei dinastii.

A construit în Sinaia Castelul Peleş, care a rămas şi în prezent una dintre cele mai vizitate atracţii turistice ale ţării. De asemenea, în anul 1895, Carol I a introdus rotativa guvernamentală, un sistem prin care alternau la conducere cele două partide: PNL și PC (Partidul Conservator).

27 septembrie 1936: S-a născut actorul Constantin Drăgănescu

Născut la Constanța, Constantin Drăgănescu a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din Capitală. De-a lungul carierei sale de peste patru decenii a interpretat o mulțime de roluri.

Acesta și-a început cariera artistică pe scenele teatrelor din Constanța și Piatra Neamț, ulterior angajându-se la Teatrul Bulandra. În anul 1971, a venit şi prima prezenţă pe marele ecran, graţie unui mic rol în filmul regizat de Manole Marcus, „Puterea şi adevărul”.

O apariţie remarcabilă a avut și în serialul de televiziune „Las Fierbinţi”, difuzat de Pro TV. Actorul Constantin Drăgănescu a murit la 26 martie 2020.

Din filmografia sa amintim: „Conspirația”, „Departe de Tipperary”, „Actorul și sălbaticii”, „Marea sfidare”, „Începutul adevărului”, „Marfa și banii”, „Carmen”, „Sunt o babă comunistă” și „Un etaj mai jos”.

27 septembrie 1947: S-a născut cântărețul și actorul american Meat Loaf

Născut la Dallas, Texas, Michael Lee Aday, cunoscut sub numele de scenă Meat Loaf. Superstarul rock a câștigat în anul 1993 un premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare solo rock.

Meat Loaf a fost iubit de milioane de oameni pentru albumul „Bat Out of Hell", dar și pentru hiturile „Paradise By the Dashboard Light", „Two Out of Three Ain't Bad" și „I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That).

Artistul a murit la 20 ianuarie 2022.

Din filmografia sa amintim: „The Rocky Horror Picture Show”, „Leap of Faith/ Vânzătorul de iluzii” și „Fight Club”.

27 septembrie 1972: A murit celebra Maria Lătărețu

Născută la 7 noiembrie 1911, la Bălcești, Gorj, Maria Lătăreţu, una dintre cele mai îndrăgite cântăreţe din istoria folclorului românesc, supranumită „Privighetoarea Gorjului“ datorită calităţilor vocale impresionate, a cântat de mică la hore, nunţi şi petreceri boiereşti.

La vârsta de doar 17 ani, s-a căsătorit cu vioristul Mihai Lătăreţu din comuna Leleşti. Cei doi au cântat mulţi ani în aproape toate satele din judeţul Gorj. În anul 1933, Maria Lătărețu a ajuns pentru prima dată în București.

O perioadă de timp a cântat la localul „La fânăreasă”. Reîntoarsă în judeţul natal a fost descoperită în 1937 de o echipă de folclorişti care, încântaţi de vocea ei, au invitat-o la Bucureşti pentru a o înregistra. În acelaşi an, Maria Lătăreţu a înregistrat primele cântece și cântat pentru prima dată la Radio Bucureşti.

A cântat cu taraful soţului ei până în 1949, devenind ulterior prim-solistă a Orchestrei „Barbu Lăutaru” a Institutului de Folclor. Acesta a fost locul de muncă de la care a ieşit la pensie în 1966.

Maria Lătăreţu a murit la data de 27 septembrie 1972, în urma unei comoţii cerebrale, în timpul unui spectacol susţinut pe scena Căminului Cultural din comuna Româneşti, judeţul Botoşani.

Amintim câteva dintre piesele sale celebre: „Mai ții minte, măi dragă Mărie”, „Radu mamii, Radule”, „Lie ciocârlie”, „Joacă hora-n poieniță” și „Vă las cântecele mele”.

27 septembrie 1991: S-a născut tenismena Simona Halep

Născută la Constanța, Simona Halep a început să joace tenis de la o vârstă fragedă, mai exact de la patru ani și jumătate. A urmat cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Univeristății „Ovidius” din județul natal. Cariera sa a cunoscut o ascensiune impresionantă începând cu anul 2013, pe care l-a încheiat pe poziția 11 în clasamentul WTA.

A fost numită „Jucătoarea Anului 2018” de WTA și „Cea Mai Populară Jucătoare” în 2014 și 2015. De asemenea, în anul 2014, Simona Halep a urcat pe poziția 3 în clasamentul WTA. Patru ani mai târziu, la 9 iunie, tenismena a câștigat primul său titlul de Mare Șlem și a încheiat sezonul pe prima poziție în clasamentul WTA.

Ulterior, în anul 2019, Simona Halep a câștigat cel de-al doilea titlu de Mare Șlem din carieră.