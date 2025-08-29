search
Vineri, 29 August 2025
Activitate militară intensă în arhipeleagul Novaia Zemlia. Rusia ar pregăti noi testări ale rachetei Burevestnik

Război în Ucraina
Experții au observat în această lună o activitate militară intensă la  baza militară Rogacevo, ce ar putea avea legătură cu pregătiri pentru testarea rachetei de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik (Skyfall, în codificare NATO), relatează Defense Romania.

Analiza imaginilor prin satelit și date provenind din monitorizare spațiului aerian au arătat că, în ultimele trei săptămâni, aeronave au aterizat și decolat de pe pistele bazei, alimentând speculațiile că un test al rachetei ar fi iminent sau a avut deja loc.

Printre avioanele observate se numără avionul de avertizare și control aerian Beriev A-50U, un avion rar și o prezență neobișnuită în această zonă de când a început războiul în Ucraina.

Expertul în aviație militară rusă, profesorul Lars Peder Haga, de la Academia Forțelor Aeriene Norvegiene, a declarat pentru Barents Observer că prezența acestui avion radar indică o misiune de monitorizare complexă. Aceasta ar putea supraveghea traiectoria rachetei Burevestnik sau coordona operațiunile aeriene în timpul unui eventual test, scrie Defense Romania.

Printre avioanele observate la bază din arhipeleagul Novaia Zemlia s-au numărat două aeronave Iliușin-976 SKIP, aparținând companiei de stat Rosatom, proiectate pentru a monitoriza și a colecta date în timpul zborurilor - test ale rachetelor nucleare.

De asemenea, au fost observate avioane de transport An-72, An-26, Il-76, două avioane de vânătoare Su-35S și opt elicoptere.

O vastă zonă din Marea Barents a fost închisă pentru traficul civil aerian și maritim. În același timp, nave rusești de monitorizare și aprovizionare au fost poziționate strategic în zonă.

În plus, Vladimir Putin făcut o vizită la întreprinderile secrete din Sarov, cunoscut drept orașul secret al cercetării nucleare, oficial pentru discuții despre industria nucleară civilă.

Potrivit mai multor surse, între care și canalul de Telegram Deti Arbata, scopul real al vizitei a fost primirea unui raport despre stadiul de pregătire al rachetei Burevestnik pentru a fi introdusă în serviciu.

Decker Eveleth de la Centrul de Analize Navale, care a analizat imaginile din satelit, consideră că "sistemele operaționale sunt aproape complete".

O istorie marcată de eșecuri

Burevestnik ar avea teoretic, o rază de acțiune "aproape nelimitată", fiind capabilă să zboare la altitudini joase și să evite sistemele de apărare antirachetă. Vladimir Putin a descris-o în 2018 ca fiind o armă invincibilă.

Dezvoltarea sa a fost marcată de multiple eșecuri, dar și de tragedii. Testul din 2017 s-a soldat cu un eșec: racheta s-a prăbușit în Marea Barents. În 2019, cinci experți ai Rosatom au fost uciși într-o explozie în timp ce încercau să recupereze de pe fundul mării o unitate de reactor, în urma unui test eșuat, eliberând radiații.

