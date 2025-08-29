Video O ursoaică și trei pui au băgat spaima într-un grup de turiști străini. Jandarmii au folosit petarde militare

Prezența unei ursoaice cu pui a fost semnalată joi seara în zona Pietrele lui Solomon, unde se aflau mai mulți turiști străini.

Potrivit autorităților, prezența ursoaicei a fost semnalată printr-un apel la 112, în zona Pietrele lui Solomon, comuna Poiana Brașov, județul Brașov. Ursoaica nu era singură, ci cu trei pui după ea.

În același timp, mai mulți turiști din India, Nepal și Noua Zeelandă se aflau acolo, fără echipament corespunzător, și erau în pericol.

Jandarmii au ajuns de urgență la fața locului și au încercat să îndepărteze animalul, însă fără succes. Aceștia au început coborârea grupului spre zona locuită. Intervenția nu a fost deloc ușoară – ursoaica s-a apropiat foarte mult și, la un moment dat, a fost la un pas să rănească unul dintre jandarmi.

Pe drum, una dintre turiste s-a accidentat și nu mai putea continua singură, iar unul dintre jandarmi a intervenit și a ajutat-o.

Evenimentul a fost povestit și de primarul municipiului Brașov, Dan Ghiță, pe pagina sa de Facebook. El a povestit că, la un moment dat, serviciile de intervenție au folosit inclusiv o petardă militară.

"Ora 18:54 - 112 alerta urs Pietrele lui Solomon

Intervin jandarmii care constata prezenta unei ursoaice cu 3 pui. Un pic de panica, multi turisti, o parte nu erau romani. Ursoaica se apropie de grupul de turiști, jandarmii se pregatesc sa traga asupra animalului. Se foloseste o petarda militara, ursoaica ocoloseste zona dar nu pleaca in padure. Turistii sunt scosi din zona.

O ora mai târziu ursoaica este tot acolo umblând pe la grătarele abandonate in graba de câțiva “eroi” care initial nu au ascultat sfaturile jandarmilor. Cand au vazut ursul le-a trecut “curajul”.

Pe la 20:30, întuneric bezna, mai apar doi “alpinisti” care auziseră ca exista ursi in zona dar pentru ca nu i-au întâlnit niciodată au crezut ca sunt povesti", a scris el pe pagina sa de Facebook.

Acesta a atras atenția că "ursului nu îi mai pasă de om, omul nu conștientizează pericolul, posibil să urmeze o nouă drama în această relație" și că "populația de urs trebuie redusă în așa fel încât animalele să rămână în habitatul lor normal și să interacționeze cât mai puțin cu omul".

Edilul a avertizat, de asemenea, oamenii să nu se deplaseze în pădure după lăsarea nopții și să nu hrănească animalele sălbatice.