27 mai, ziua în care Mihai Viteazul devine „domn al Țării Românești și al Ardealului și a toată Țara Moldovei“, realizând prima unire a celor trei țări române VIDEO

La 27 mai 1821, a fost ucis Tudor Vladimirescu, conducător al Revoluţiei, iar în anul 1974 s-a născut îndrăgita actriță Medeea Marinescu.

1600: Mihai Viteazul devine domn al Țării Românești, al Ardealului și a Moldovei

Mihai Viteazul a realizat prima unire politică a celor trei țări române. A fost domnul Țării Românești între 1593-1600. Pentru o perioadă (în 1600), a fost conducător de facto al celor trei state medievale care formează România de astăzi: Țara Românească, Transilvania și Moldova. Înainte de a ajunge pe tron, ca boier, a deținut dregătoriile de bănișor de Strehaia, stolnic domnesc și ban al Craiovei.

La sfârșitul anului 1588 devine stolnic al curții lui Mihnea Turcitul, iar în 1593 ban al Craiovei în timpul domniei lui Alexandru cel Rău.

În septembrie 1593, după ce a plătit la Poarta Otomană, după obiceiul timpului, o sumă mare de bani (400.000 de florini) și având și sprijinul patriarhului Constantinopolului, Mihai a devenit domn al Țării Românești, înscăunarea sa având loc la București pe 15 octombrie/S.N. 25 octombrie, în același an.

1703: Țarul Petru cel Mare a fondat orașul Sankt Petersburg

Sankt Petersburg a fost fondat de țarul Petru cel Mare, în 1703, ca o „fereastră către Europa“, fiind, de la acea dată, capitală a Imperiului Rus până în 1918.

1821: a fost ucis Tudor Vladimirescu, conducător al Revoluţiei de la 1821

Tudor Vladimirescu a fost ucis din ordinul lui Alexandru Ipsilanti, conducătorul Eteriei.

În 1806 a fost numit vătaf de plai la Cloșani, adică administrator al unui district de munte, funcție pe care o va deține până în 1820.

Poartă unele discuții cu reprezentanții Eteriei pentru cooperare militară, pentru ca „pandurii să înlesnească trecerea lui Ipsilanti peste Dunăre“, pentru a ridica poporul la luptă împotriva regimului fanariot.

„Proclamația de la Padeș“ i-a speriat pe boieri, care trimit corpuri de oaste pentru a-l opri. Intrând în București, este primit cu entuziasm de către masele populare și preia, de fapt, în primăvara anului 1821, conducerea țării. Tudor Vladimirescu îi cere conducătorului Eteriei să treacă Dunărea, așa cum promisese inițial, pentru ca Țara Românească să nu fie transformată în teatru de război.

Conducătorii eteriștilor au pus la cale un complot pentru a-l îndepărta. Ridicat prin trădare de la Golești la 21 mai, Tudor a fost ucis de șefii eteriștilor la Târgoviște, în noaptea de 27 spre 28 mai, învinuit probabil de colaborare cu otomanii împotriva eteriștilor.

1937: a fost inaugurat podul Golden Gate

La acea vreme, era podul suspendat cu cea mai mare distanță între stâlpii de susținere din lume.

1938: conducătorul Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, a fost condamnat la 10 ani de muncă silnică

1941: vasul german Bismarck a fost scufundat de britanici în Atlanticul de Nord, cu 2.300 de oameni la bord.

La 18 mai 1941, Bismark însoţit de crucişătorul Prinz Eugen a pornit în Atlantic în lupta împotriva convoaielor aliate realizînd un ocol mare în jurul părţii superioare a Islandei.

Marina Regală a primit informaţii despre ieşirea în larg a celor două vase germane şi a format un grup de luptă pentru a le intercepta. Pe 24 mai, Bismark a fost reperat de către puternicul vas de luptă al marinei britanice, crucişatorul HMS Hood. A urmat un scurt schimb de focuri între cele doua vase. Tunurile puternice ale lui Bismark au lovit în plin nava engleză care s-a scufundat în mai puţin de cinci minute. În aceeaşi confruntare, Bismark a avariat grav şi crucişătorul Prince of Wales.

Mai multe vase britanice, printre care cuirasatele HMS King George V, HMS Norfolk, HMS Rodney, l-au urmărit îndeaproape, torpilându-l şi bombardându–l. În aceste condiţii, fără cârmă şi cu viteza mult micşorată, cuirasatul Bismarck a primit lovitura de graţie din partea distrugătorul britanic HMS Dorsetshire. Din echipajul de 2 321 de oameni ai lui Bismarck au fost salvaţi numai 115.

1974: s-a născut Medeea Marinescu, actriță

Medeea Marinescu a debutat la vârsta de doar 3 ani în filmul Iarna bobocilor (1977) al regizorului Mircea Moldovan, dar a devenit bine cunoscută şi recunoscută după interpretarea rolului principal, Mirabela, din filmul fantezie Maria Mirabela (1981) al lui Ion Popescu Gopo şi al Nataliei Bodiul.

Părinţii ei au lucrat în cinematografie: tatăl, Ion Marinescu, era operator de imagine, iar mama ei era machieuză de cinema.

Absolventă în 1996 a Academiei de Teatru şi Film Bucureşti, la clasa profesorului Florin Zamfirescu, Medeea Marinescu a jucat în mai multe filme, iar în stagiunea 2009 - 2010 a Teatrului Naţional Bucureşti a jucat în patru piese, dintre care una este Egoistul de Jean Anouilh.

„Faptul că eu am jucat cu Michel Blanc și cu Daniel Auteuil a avut o valoare excepțională în parcursul meu artistic. Nu atât pentru cum au „atârnat“ ele în CV-ul meu, pentru că îmi dau seama că asta prea puțin contează, cât pentru felul în care am înțeles eu să-mi fac meseria, în care m-am raportat la profesie, la cum am abordat rolurile. Să joc în franceză nu a fost simplu deloc, eu mai jucasem în engleză, dar era o limbă pe care o stăpâneam cât de cât. A fost complicat, dar nu atât de complicat ca în limba franceză, pe care n-o știam absolut deloc și pe care a trebuit s-o învăț din mers. A fost una dintre limitele pe care mi le-am împins cu putere și m-a costat... A fost un tip de concentrare în care am intrat pentru niște luni de zile. Consumul psihic este enorm. Când lumea vorbește o altă limbă decât limba ta, este un consum teribil. Dincolo de faptul că trebuie să joci, trebuie să înveți și să gândești, să te exprimi în limba aceea pe care nu o stăpânești. Ești aruncat într-un ocean și nu te gândești că nu știi să înoți, tu trebuie să înoți. Asta s-a întâmplat, nu a fost deloc ușor și nu am mers relaxată. Dacă mi se va mai oferi șansa asta – eu m-am întors în România, n-am rămas acolo, deși mi s-a sugerat să rămân –, cred că aș avea același curaj, dar sunt convinsă că nu mi-ar fi mai ușor. Cu fiecare film și cu fiecare rol pe care îl faci, o iei din nou de la zero. Dar știu că am trecut pe acolo, mi-a dat curajul de a mă arunca din nou într-o asemenea vâltoare“, povestea actrița într-un interviu acordat Adevărul de Weekend.

1975: s-a născut Jamie Oliver, bucătar britanic

S-a născut la Uttlesford, Anglia, Regatul Unit) este un bucătar englez, participă la emisiuni de televiziune, gastronom și este autor de cărți de bucate. Porecla lui, Bucătarul Dezbrăcat, datează de la primul său spectacol de gătit și este sinonimă cu simplitatea ingredientelor și a pregătirii rețetelor sale.

A apărut pentru prima oară la televiziune într-un documentar despre River Cafe. A fost remarcat de o mare companie de televiziune și invitat să fie protagonistul primei serii din „Naked Chef”, care a avut un uriaș succes. În paralel cu emisiunea TV, care apoi s-a numit „Oliver's Twist”, Jamie a scris mai multe cărți: „The Naked Chef”, „The Naked Chef Takes Off”, „Happy Days” și „Jamie's Kitchen”.

2004: NASA a anunțat descoperirea unei noi planete

Este considerată cea mai tânără dintre cele identificate până în prezent, având mai puțin de un milion de ani.

Descoperirea a fost realizată folosind Telescopul Spațial Kepler al NASA, precum și Observatorul W. M. Keck din Mauna Kea, Hawaii. Planeta nou-descoperită se numește K2-33b, este puțin mai mare decât Neptun și face o rotație completă în jurul stelei sale în doar 5 zile. K2-33b, cea mai tânără planeta descoperita pana acum, are o vârstă cuprinsă între 5 și 10 milioane de ani.

2005: a murit Liviu Tudan, solist și basist român

Liviu Tudan a fost un basist și compozitor român de muzică rock, membru al formației „Roșu și Negru“.