Într-o zi de 26 martie a murit Ludwig van Beethoven, compozitor german (n. 1770), considerat unul dintre cei mai importanți creatori din istoria muzicii. La 26 martie 1881, Carol I a fost proclamat oficial primul rege al României. În 1953, a fost pus la punct primul vaccin contra poliomielitei, în Statele Unite.

1812: Un cutremur a distrus Caracas, Venezuela. Aproximativ 12.000 de oameni și-au pierdut viața în catastrofă, despre care a raportat și Alexander von Humboldt

Cutremurul din Venezuela din 1812 s-a produs în Joia Mare, pe 26 martie, la ora 16:37, și a avut o magnitudine estimată la 7,7 pe scara Richter. Seismul a provocat distrugeri majore în orașe precum Caracas, La Guaira, Barquisimeto, San Felipe și Mérida, iar bilanțul victimelor este estimat între 15.000 și 20.000 de morți, alături de pagube materiale uriașe.

Mișcările tectonice au fost atât de puternice încât, în zona Valecillo, râul Yurubí a fost blocat, ducând la formarea unui lac nou. De asemenea, numeroase cursuri de apă și-au schimbat traseul în valea Caracas, unde s-au produs torente de noroi.

Relatările vremii indică faptul că seismul a constat în două șocuri succesive, produse într-un interval de aproximativ 30 de minute. Primul a distrus Caracas, iar al doilea a afectat grav orașul Mérida, unde în acel moment ploua.

Distrugerile din capitală au fost atât de severe încât publicația „Gazeta de Caracas” a sugerat mutarea orașului într-o altă zonă, considerată mai sigură.

Cutremurul a avut loc în plin război de independență, iar autoritățile regaliste l-au interpretat drept o pedeapsă divină pentru revolta împotriva coroanei spaniole. Arhiepiscopul de Caracas, Narciso Coll y Prat, a descris evenimentul drept unul „terifiant, dar meritat”, comparându-l cu distrugerea unor orașe biblice.

1827: A murit Ludwig van Beethoven, compozitor german (n. 1770)

Ludwig van Beethoven (născut la 16 decembrie 1770, Bonn – decedat la 26 martie 1827, Viena) a fost un compozitor german, considerat unul dintre cei mai importanți creatori din istoria muzicii. El este văzut drept figura de tranziție între perioada clasică și cea romantică, influențând decisiv evoluția muzicii occidentale.

De-a lungul vieții, Beethoven a lăsat în urmă o operă impresionantă, care continuă să fie interpretată și apreciată în întreaga lume. Printre cele mai cunoscute creații ale sale se numără:

- cele 9 simfonii, dintre care se remarcă Simfonia a III-a „Eroica”, Simfonia a V-a „a Destinului”, Simfonia a VI-a „Pastorala” și Simfonia a IX-a, celebră pentru finalul „Odă bucuriei”, pe versuri de Friedrich von Schiller, devenit imnul Uniunii Europene;

- 5 concerte pentru pian și orchestră, în special al IV-lea și al V-lea, cunoscut și ca „Imperialul”;

- un concert pentru vioară și orchestră;

- lucrarea coral-simfonică „Missa solemnis”;

- cele 32 de sonate pentru pian, printre care „Patetica”, „Sonata Lunii” și „Appassionata”;

- sonatele pentru vioară și pian, dintre care cea mai cunoscută este „Kreutzer”;

- 16 cvartete pentru coarde;

- opera „Fidelio”.

1881: Domnitorul Carol I al Principatelor Române a fost proclamat primul rege al României

Domnia lui Carol I a fost marcată de un amplu proces de modernizare, dezvoltare economică și consolidare a instituțiilor statului. Considerat un lider respectat, acesta a avut un rol esențial în afirmarea României pe plan internațional.

În timpul domniei sale, în urma celui de-al Doilea Război Balcanic, încheiat prin Tratatul de la București din 1913, România a obținut de la Bulgaria partea de sud a Dobrogei, cunoscută sub numele de Cadrilater.

La 15 martie 1881, Constituția a fost modificată, stabilind ca șeful statului să poarte titlul de rege. Ceremonia de încoronare a avut loc pe 10 mai, iar la 26 martie 1881, Carol I a fost proclamat oficial primul rege al României.

El a fost totodată primul monarh al dinastiei Hohenzollern-Sigmaringen în România. Ulterior, începând cu domnia regelui Ferdinand I, dinastia va purta numele de Casa Regală a României, conducând țara până la proclamarea Republicii Populare Române, în 1947.

1942: Al doilea război mondial: În Polonia, la Auschwitz au ajuns primele prizoniere femei

În apropierea orașului polonez Oświęcim, autoritățile naziste au construit cel mai mare centru de exterminare în masă din Europa. În cei cinci ani de funcționare, complexul de lagăre de la Auschwitz a devenit locul unde și-au pierdut viața aproximativ un milion de oameni – evrei, romi, polonezi, ruși și alte categorii considerate indezirabile – fără ca lumea să poată interveni.

Lagărul de la Auschwitz a fost eliberat în 1945 de către trupele sovietice. Germanii au început evacuarea la jumătatea lunii ianuarie a aceluiași an, însă Armata Roșie a ajuns și a deschis porțile lagărului abia pe 27 ianuarie 1945.

De-a lungul existenței sale, rolul și modul de funcționare al lagărului s-au schimbat semnificativ. Inițial, în 1940, Auschwitz fusese conceput ca un loc de detenție pentru izolarea persoanelor considerate inamici ai regimului nazist. Ulterior, s-a transformat într-un lagăr de concentrare, unde prizonierii erau supuși unui proces lent de exterminare prin înfometare, muncă forțată, boli și condiții inumane.

Începând cu anul 1942, lagărul a evoluat într-un veritabil centru de exterminare, după modelul altor lagăre precum Treblinka sau Bełżec. Astfel, între 1940 și începutul anului 1942, Auschwitz a funcționat în principal ca lagăr de concentrare, iar din 1942 până în octombrie 1944 a îndeplinit simultan rolul de lagăr de detenție și cel mai mare centru de ucidere în masă, unde prizonierii erau eliminați sistematic imediat după sosire sau în urma unor selecții. În 1942, la Auschwitz au ajuns primele prizoniere femei.

1948: S-a născut Steven Tyler, muzician american, solistul trupei Aerosmith

Steven Victor Tallarico (n. 26 martie 1948, Yonkers, New York), cunoscut publicului sub numele de scenă Steven Tyler, este un muzician și compozitor american. El este celebru în special ca solist vocal și autor de versuri al trupei rock Aerosmith.

Pe plan personal, Steven Tyler este tatăl actriței Liv Tyler, care a apărut alături de el în videoclipul piesei „I Don't Wanna Miss a Thing” (1998), coloană sonoră a filmului Armageddon. De asemenea, aceasta a jucat în videoclipul din 1993 pentru piesa „Crazy”, alături de Alicia Silverstone, actriță care apare și în videoclipul „Cryin’”, lansat în același an.

Artistul este ușor de recunoscut datorită vocii sale inconfundabile, guturale, dar extrem de versatile, precum și datorită talentului de a cânta la mai multe instrumente, printre care muzicuța, clapele, instrumentele de percuție și cele de suflat.

În anii ’70 și ’80, Tyler a devenit cunoscut și pentru stilul de viață marcat de consumul excesiv de droguri și alcool. În 1986, artistul a urmat un program complet de dezintoxicare, după care a adoptat un stil de viață abstinent.

Pe scenă, Steven Tyler impresionează prin energia debordantă și prin stilul vestimentar extravagant, caracterizat de haine colorate și de șalurile lungi, multicolore, devenite un element definitoriu, adesea prinse de microfon.

De-a lungul carierei, a fost inclus în topuri ale celor mai mari voci din istoria muzicii, fiind considerat unul dintre cei mai importanți cântăreți ai tuturor timpurilor, inclusiv în clasamente dedicate vocaliștilor de muzică rock și metal.

1953: Primul vaccin contra poliomielitei a fost pus la punct în Statele Unite de Dr. Jonas Salk

Jonas Salk (28 octombrie 1914 – 28 octombrie 1995) a fost un medic și cercetător american, cunoscut pentru realizarea primului vaccin sigur și eficient împotriva poliomielitei, o boală gravă care provoca paralizie, mai ales în rândul copiilor. În 1947, Salk a devenit director al Laboratorului de cercetare a virusurilor de la Universitatea din Pittsburgh, unde a început studiile dedicate acestei afecțiuni.

Vaccinul dezvoltat de el a avut un impact rapid și major. Dacă în 1952, în Statele Unite, erau raportate peste 57.000 de cazuri de poliomielită, până în 1962 numărul acestora a scăzut la mai puțin de 1.000. Ulterior, vaccinul Salk a fost înlocuit treptat de vaccinul oral dezvoltat de Albert Sabin, mai ușor de administrat și mai ieftin de produs.

În momentul în care vaccinul său a fost declarat „sigur și eficient”, Jonas Salk a fost intervievat de celebrul jurnalist Edward R. Murrow. Întrebat cine deține brevetul, acesta a oferit un răspuns devenit celebru: „Oamenii, aș spune”, subliniind faptul că cercetarea fusese finanțată din fonduri publice. A adăugat: „Nu există brevet. Ai putea breveta soarele?”