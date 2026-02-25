search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video 26 februarie, ziua în care Winston Churchill a anunţat că Marea Britanie a dezvoltat bomba atomică

0
0
Publicat:

La 26 februarie 1952, prim-ministrul britanic Winston Churchill a anunțat oficial că Marea Britanie a dezvoltat arma nucleară, alăturându-se astfel SUA și URSS ca putere nucleară. Tot într-o zi de 26 februarie a murit, în urma unei boli cumplite, Nicolae Tonitza, unul dintre cei mai mari pictori români.

Winston Churchill FOTO: arhivă
Winston Churchill FOTO: arhivă

1794 - Palatul regal Christianborg din Copenhaga este distrus de un incediu  

Reconstrucția a durat până în 1828 dar clădirea nu a mai fost folosită ca reședință regală, devenind sediul al Parlamentului danez.

Palatul este situat în centrul capitalei Copenhaga, este sediul Parlamentului danez, biroul primului ministru și sediul Curții Supreme daneze. De asemenea, câteva părți ale palatului sunt folosite de monarhia daneză, aici fiind Capela regală, camerele de recepție și grajdurile regale.

Palatul Christianborg din Copenhaga Foto: Wikipedia
Palatul Christianborg din Copenhaga Foto: Wikipedia

Palatul este locul unde își au sediul toate cele trei puteri ale unui stat democratic: puterea legislativă, cea judecătorească și cea executivă. Christiansborg este proprietatea statului danez și este condus de Agenția palatelor și proprietăților, scrie Wikipedia.

1829 - S-a născut Levi Strauss, creatorul blue-jeans-ilor

Levi Strauss s-a născut într-o familie evreiască din Buttenheim, în data de 26 februarie 1829. A fost fiul lui Hirsch Strauss și al celei de-a doua soții a acestuia, Rebecca Strauss (născută Haas).

În 1847, la vârsta de 18 ani, Levi a călătorit împreună cu mama și cele două surori în Statele Unite pentru a se alătura fraților săi Jonas și Louis, care începuseră o afacere cu produse uscate en-gros în New York City, numită J. Strauss Brother & Co., la adresa 108 Liberty Street, din Manhattan. După sosirea în New York, Levi a lucrat ca vânzător ambulant de mărfuri din magazinul fratelui său: ceaune, pături și materiale de cusut.

Blugi Levi Strauss FOTO: Shuterstock
Blugi Levi Strauss FOTO: Shuterstock

Levi a devenit cetățean american în ianuarie 1853. În această perioadă, familia a decis să deschidă o filială a afacerii lor de produse uscate pe Coasta de Vest, în San Francisco, care era centrul comercial al Goanei după aur din California. Levi a fost desemnat să îi reprezinte și a plecat în San Francisco, unde a ajuns la începutul lunii martie 1854 și s-a alăturat familiei surorii sale.

Aici, Levi și-a deschis afacerea en-gros sub numele de Levi Strauss & Co. și a importat produse uscate de calitate din New York, inclusiv îmbrăcăminte, lenjerie de pat, piepteni, genți și batiste. În timp ce locuia cu familia surorii sale, Levi a început să producă corturi și mai târziu blugi.

Croitorul Jacob W. Davis din Reno, Nevada, a fost unul dintre clienții săi; în 1871, inventând o modalitate de întărire a pantalonilor de lucru cu nituri, s-a asociat cu Strauss pentru a-i produce în masă. În următorul an, Davis l-a rugat pe Strauss să îl ajute să obțină un brevet, iar brevetul (jumătate atribuită Levi Strauss & Co.) a fost emis în 1873.

Levi Strauss nu s-a căsătorit niciodată și a murit la 26 septembrie 1902 în San Francisco. A lăsat în urmă o avere de aproximativ 30 de milioane de dolari (echivalent cu 165 de milioane de dolari în 2022). Moștenitorii companiei Levi Strauss & Co. sunt descendenții lui Abraham Haas, prin fiica lui Levi, Elise Fanny Stern, care s-a căsătorit cu Walter A. Haas.

Muzeul Levi Strauss este amplasat în casa din 1687 în care s-a născut Levi Strauss, în Buttenheim, Germania. Există și un centru de vizitare la sediul Levi Strauss & Co. din San Francisco, care prezintă expoziții istorice.

1838- S-a născut Bogdan Petriceicu Hasdeu, filolog, poet, prozator, dramaturg

Bogdan Petriceicu Hasdeu, cunoscut și sub numele de Tadeu Hâjdeu, s-a născut la 26 februarie 1838 în Cristinești, în regiunea Hotin din Basarabia, pe atunci parte a Imperiului Rus. Fiul lui Alexandru Hâjdeu și al Elisabetei Daucș, a fost crescut într-o familie de boieri, având un tată considerat savant, cunoscător a zece limbi străine și pasionat de istorie și folclor.

bogdan petriceicu hasdeu wiki jpg

După absolvirea studiilor de drept la Universitatea din Harkov, a devenit ofițer în armata rusă. În 1856, când sudul Basarabiei a revenit la Moldova și s-a mutat acolo. A fost numit judecător la Cahul și ulterior s-a mutat la Iași, unde a devenit profesor de liceu și bibliotecar la universitate.

Hasdeu s-a implicat în diverse domenii precum juridic, lingvistic, folcloristic, publicistic, istoric și politic. A fost director al Arhivelor Statului din București și membru al Academiei Române începând cu anul 1877. A fost profesor de filologie comparată la Universitatea din București, contribuind la publicarea unor lucrări de referință în domeniul istoriei și filologiei românești.

Pe lângă activitatea sa științifică și academică, Hasdeu a fost și un scriitor prolific. Opera sa cuprinde lucrări istorice precum „Ioan Vodă cel Cumplit” și „Istoria critică”, dar și lucrări filologice importante cum ar fi „Cuvente den bătrâni” și „Etymologicum Magnum Romaniae”. A fost autorul celebrei piese de teatru „Răzvan și Vidra”, care zugrăvește luptele pentru tron din secolul al XVI-lea în Moldova.

Ulterior, după decesul singurei sale fiice, Iulia, în 1888, Hasdeu s-a implicat în studiul și practicarea spiritismului, construind Castelul Iulia Hasdeu în Câmpina.

A murit la 25 august 1907, la Câmpina, lăsând în urmă o operă vastă și variată, fiind recunoscut ca una dintre cele mai mari personalități ale culturii române.

1891 -S-a înfiinţat Societatea Arhitecţilor Români, fondată de 24 de arhitecţi

La data de 26 februarie 1891, un grup de arhitecți a pus bazele primei organizații profesionale a lor, Societatea Arhitecților din Regatul României.

După obținerea personalității juridice, SAR a reușit să includă profesia în nomenclatorul meseriilor până în timpul Primului Război Mondial, să înființeze o școală (în prezent privată) de arhitectură, să editeze revista „Arhitectura” și să discute în Parlament despre acte normative privind exercitarea meseriei de arhitect, potrivit uniuneaarhitectilor.ro.

Societatea Arhitecţilor România FOTO: arhivă
Societatea Arhitecţilor România FOTO: arhivă

În perioada interbelică, s-a continuat organizarea internă în condițiile creșterii și modernizării sectorului imobiliar. Au fost emise regulamente pentru concursuri, s-a format Corpul arhitecților atestați, s-a deschis primul Salon oficial de arhitectură și s-a inaugurat sediul propriu.

Pe agenda mai multor congrese au fost prezente subiecte (inclusiv limitarea concurenței străine), alături de implicarea în viața internațională a profesiei. Membri ai SAR au participat la congresele de la Amsterdam, Roma, Paris, unii fiind și proiectanți la diverse expoziții internaționale (obținând recunoaștere la Paris și New York).

După al Doilea Război Mondial, care a afectat și profesia, administrația comunistă a desființat birourile private de arhitectură și Societatea Arhitecților. Arhitecții care au evitat represiunile regimului au primit în 1952 dreptul de a se reorganiza în cadrul Uniunii Arhitecților (din RPR, apoi din RSR, în cele din urmă din România).

Fără arhitecți, reconstrucția socialistă a orașelor și satelor era imposibilă. Concentrarea arhitecților într-o organizație controlabilă a fost esențială pentru putere, alături de etatizarea industriei construcțiilor, formarea marilor institute de proiectare și finanțarea din fonduri publice a programelor industriale și de locuire colectivă, toate acestea reprezentând pârghiile construirii așa-numitei societăți multilateral dezvoltate.

Considerați funcționari tehnici, salarizați corespunzător, membrii UAR au beneficiat de un vast front de lucru, concretizat într-o producție vastă, parte cu valoare utilitară, parte prezentând un interes cultural deosebit.

1940 -A murit Nicolae Tonitza, cel mai valoros pictor român

Nicolae Tonitza s-a născut la 13 aprilie 1886 în Bârlad, România, fiind primul dintre cei cinci copii ai Anastasiei și ai lui Neculai Toniță.

A urmat școala primară și gimnaziul real din Bârlad înainte de a se înscrie la Școala Națională de Belle-Arte din Iași, în 1902. Acolo, printre profesorii săi s-au numărat Gheorghe Popovici și Emanoil Bardasare, iar printre colegii săi s-au numărat artiști precum Ștefan Dimitrescu și Leon Viorescu, cu care a legat o lungă prietenie.

Nicolae Tonitza s-a stins din viață la doar 54 de ani FOTO radioromaniacultural.ro
Nicolae Tonitza s-a stins din viață la doar 54 de ani FOTO radioromaniacultural.ro

În 1903, a călătorit în Italia cu o excursie condusă de profesorul Grigore Tocilescu, iar în vacanța următoare a zugrăvit biserica din satul Grozești, împreună cu alți colegi. Mai târziu, în 1908, a plecat în Germania, la München, unde a fost admis la Academia Regală Bavareză de Arte Frumoase.

A expus la Kunstverein și și-a început debutul în publicistică cu un articol despre importanța criticii de artă. În perioada petrecută în Germania și apoi în Franța, la Paris, a fost influențat de impresionism și postimpresionism, iar opțiunile estetice ale lui Tonitza au început să se contureze.

Cap de fetiță FOTO Adevărul
Cap de fetiță FOTO Adevărul


Revenit în țară în 1911, Tonitza și-a continuat activitatea artistică și academică, lucrând ca pictor bisericesc și colaborând la publicații socialiste cu desene și cronici artistice. A fost decorat pentru vitejie în Primul Război Mondial și a continuat să picteze și să expună lucrări în țară și în străinătate, cucerind recunoaștere pentru opera sa.

În ultimii ani ai vieții, stilul lui Tonitza s-a îndreptat către o viziune mai simplificată și mai orientală, influențată de peisajele dobrogene.

Citește și: 4 februarie, ziua în care George Washington a fost ales primul președinte al SUA. A pus bazele armatei și Constituției americane

În 1940, pe 26 februarie, moare la spitalul Colentina din cauza unei scleroze cerebrale de care suferea de mai mult timp și care se agravase cu un an înainte de deces.

Astăzi, opera sa este apreciată și valorată în mod deosebit, iar numele său este asociat cu o perioadă importantă din istoria artei românești.

Tablou semnat Nicolae Tonitza, la expoziție FOTO Adevărul
Tablou semnat Nicolae Tonitza, la expoziție FOTO Adevărul

Nicolae Tonitza este unul dintre cei mai complecşi oameni de cultură pe care i-a avut România.

Ca pictor, a excelat în portrete de copii, dar în pictura bisericească a fost un inovator (biserica din Durău, în tehnica picturii în ceară – adaugăm că a pictat acolo alături de studenţii lui, printre care Corneliu Baba şi botoşăneanul Petru Hîrtopeanu, născut în 1913 la Dîngeni), iar peisajele, florile, nudurile depăşesc astăzi toate recordurile la casele de licitaţii. „Fetița pădurarului”, „Catiușa lipoveanca”, „Cusătoreasa”, „Soția artistului”, „Femei sărace la cimitir” și, pe de altă parte, „Vas cu trandafiri”, „În mahala” sau „Vatra” sunt doar câteva dintre lucrările cu care a devenit celebru.

1952 –Marea Britanie anunță că deține bomba atomică

Prim-ministrul britanic Winston Churchill a anunțat oficial că Marea Britanie a dezvoltat arma nucleară, alăturându-se astfel SUA și URSS ca putere nucleară. Acest anunț a venit în contextul Războiului Rece, ca parte a eforturilor Marii Britanii de a-și menține statutul geopolitic și de a avea un rol activ în echilibrul strategic global.

Winston Churchill FOTO: arhivă
Winston Churchill FOTO: arhivă

Prima testare a bombei atomice britanice a avut loc câteva luni mai târziu, pe 3 octombrie 1952, în largul coastelor Australiei, în arhipelagul Montebello. Acest pas a consolidat poziția Marii Britanii ca aliat strategic al SUA în cadrul NATO și a demonstrat capacitatea sa tehnologică independentă în domeniul armelor nucleare.

1954 - S-a născut Recep Tayyip Erdoğan, preşedintele Turciei

Recep Tayyip Erdoğan s-a născut pe 26 februarie 1954 în cartierul Kasîmpașa din Istanbul, Turcia, într-o familie cu rădăcini adânc religioase.

Originar din Rize, familia sa s-a stabilit în jurul orașului Trabzon, iar Erdoğan și-a petrecut copilăria la Rize, unde tatăl său lucra în cadrul Gărzii de Coastă turcești. Familia s-a mutat înapoi la Istanbul când Recep Tayyip avea 13 ani. Adolescența sa a fost marcată de eforturile de a câștiga un ban în plus vânzând limonadă și covrigi cu susan pe străzile orașului.

Recep Tayyip Erdoğan FOTO: EPA-EFE
Recep Tayyip Erdoğan FOTO: EPA-EFE

După absolvirea liceului de predicători musulmani, Erdoğan a studiat managementul la Universitatea Marmara din Istanbul. În adolescență, a fost și fotbalist profesionist, jucând pentru diverse cluburi din Istanbul și devenind chiar campion cu echipa Erokspor.

Interesul său pentru politică s-a conturat în anii studenției, când a făcut parte din diferite organizații studențești. Ulterior, în anii '80, a devenit implicat în politică, ajungând să fie ales președinte de partid în cartierul Beyoglu din Istanbul.

În 1994, Erdoğan a fost ales primar al Istanbulului, unde și-a demonstrat abilitățile administrative și a lucrat la dezvoltarea infrastructurii și a sistemelor de transport. A fost recunoscut pentru îmbunătățirea calității vieții în oraș.

Cu toate acestea, a fost implicat în controverse și a avut de înfruntat momente dificile în cariera sa politică. A fost închis în anul 1999 și a trebuit să facă față acuzațiilor legate de atingerea secularismului. Cu toate acestea, după eliberare, și-a reluat activitatea politică și în 2002 a fondat Partidul Justiției și Dezvoltării (AKP), afirmând public că partidul nu are la bază religia.

Erdoğan a deținut funcția de prim-ministru al Turciei între 2003 și 2014, marcând o perioadă de transformare și dezvoltare economică în țară. A promovat măsuri social-conservatoare și populiste, reflectându-se ca un conservator-democrat. Ulterior, a devenit al 12-lea președinte al Turciei, continuând să-și exercite influența asupra politicii și societății turcești.

1962 -S-a născut cântăreața Elena Cârstea

S-a născut în Agnita, județul Sibiu și este o solistă de muzică ușoară/pop, compozitoare și textieră cunoscută la nivel internațional.

După absolvirea liceului de artă din Sibiu în 1981, Elena și-a început cariera muzicală încă de la vârsta de 16 ani, formând primul ei grup alături de Ioan Gyuri Pascu, numit Trandafirii Negri. Copil fiind, a cântat alături de sora sa în diverse formații muzicale școlare.

Elena Cârstea FOTO: arhivă
Elena Cârstea FOTO: arhivă

Elena Cârstea și-a conturat o carieră muzicală impresionantă, colaborând cu diverse formații și artiști de prestigiu. În perioada 1982-1986, a fost solistă în trupele Cornel Verban și Alexandru Wilmany. Ulterior, și-a extins activitatea muzicală la nivel internațional, mergând în turnee în țări precum SUA, Germania, Canada și Regatul Unit.

De-a lungul carierei sale, Elena Cârstea a obținut numeroase premii și distincții pentru contribuția sa la muzică. Printre acestea se numără premiul publicului la festivalul Melodii 83 cu piesa „Ochii tăi”, locul I la festivalul din Izmir, Turcia în 1995, și premiul al III-lea în Egipt pentru piesa „Every time u walk away” în 1998.

În ciuda unor probleme de sănătate, cum ar fi diagnosticul de anevrism cerebral în 2009, Elena Cârstea și-a continuat activitatea muzicală. În 2013, după o intervenție chirurgicală reușită, a decis să participe la Eurovision în cadrul selecției naționale cu piesa „Spinning”.

Citește și: 15 februarie: 175 de ani de la nașterea lui Spiru Haret, primul român cu doctorat la Sorbona

Pe lângă realizările sale muzicale, Elena Cârstea a fost distinsă cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler în 2004, pentru contribuțiile sale la promovarea culturii și a istoriei românești.

Discografia sa bogată include albume precum „Ochii tăi” (1989), „Nu sunt perfectă” (1998), și „Colinde americane” (2000), care au contribuit la consolidarea statutului său ca una dintre cele mai apreciate voci din muzica pop și ușoară din România.

1988 – SUA retrage clauza națiunii celei mai favorizate pentru România

Pe 26 februarie 1988, guvernul SUA a anunțat retragerea clauzei națiunii celei mai favorizate acordată României, începând cu 3 iulie 1988, ca reacție la încălcările drepturilor omului sub regimul lui Nicolae Ceaușescu. Decizia a afectat relațiile comerciale bilaterale, eliminând facilitățile tarifare de care beneficia România la exporturile sale pe piața americană.

În replică, guvernul român a decis să renunțe unilateral la această clauză în relațiile cu SUA, încercând să prezinte măsura ca pe un act de independență economică. Decizia a agravat izolarea internațională a regimului Ceaușescu și a contribuit la deteriorarea economică a României în ultimii ani ai dictaturii.

26 februarie 1993 - A avut loc un atac terorist la World Trade Center din New York

maşină-bombă a fost detonată în parcarea publică de sub Turnul de Nord al complexului. Câțiva ani mai târziu, în 2001, a avut loc atentatul în care cele două turnuri au fost dărâmate.

26 februarie 2004 - Aderarea României la NATO, votată în Parlament

Legea pentru aderarea României la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a fost adoptată de Parlament și a fost votată în unanimitate, cu 454 de voturi favorabile. Tratatul Atlanticului de Nord a fost semnat la Washington, la 4 aprilie 1949.

Steagurile României și NATO Foto: arhivă
Steagurile României și NATO Foto: arhivă

2020 – Primul caz de COVID-19 în România

Pe 26 februarie 2020, România a confirmat primul caz de infectare cu noul coronavirus, un bărbat din județul Gorj care intrase în contact cu un cetățean italian diagnosticat anterior. Cazul a marcat începutul oficial al pandemiei în țară, declanșând primele măsuri de prevenție și pregătire a sistemului medical.

Copil infectat cu COVID FOTO: arhivă
Copil infectat cu COVID FOTO: arhivă

România a impus starea de urgență, carantine stricte și a implementat campanii de testare și vaccinare. Pandemia a avut un impact major asupra economiei și sistemului sanitar, iar gestionarea crizei a fost un subiect central în politica și societatea românească în anii următori.

Istoria zilei

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
digi24.ro
image
Descoperire incredibilă pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Traseul autostrăzii a fost deviat cu aproximativ 50 de metri
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu: Lecția celor 4 ani de război în Ucraina. Ce urmează
gandul.ro
image
Sindicatele din penitenciare, plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan pentru abuz în serviciu – DOCUMENT
mediafax.ro
image
În ce fel a contribuit Alexandru Țiriac la cariera Soranei Cîrstea. Dezvăluirea care va uimi pe toată lumea
fanatik.ro
image
Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
libertatea.ro
image
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
digi24.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Curg ofertele! Ce a decis Jutta Leerdam, după ce și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Blocaj la CCR. Judecătorii nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților
antena3.ro
image
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
observatornews.ro
image
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
cancan.ro
image
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 și 720 lei. Unii pensionari vor avea 2 creșteri de pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Noi reguli pentru pensiile militare. Vârsta de pensionare, modificată
playtech.ro
image
Cum răspunde Julia Sauter după ce a fost acuzată că nu știe limba română. Cine sare în apărarea patinatoarei de la Jocurile Olimpice de iarnă 
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Daniela, o tânără mamă și soție din Argeș, s-a stins din viață la doar 37 de ani: „La mulți ani ți-am spus acum două zile, iar azi îți spun adio”
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Putin primește o lovitură din propria sa familie. Este rugat cu lacrimi în ochi să oprească războiul
mediaflux.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
click.ro
image
Mierea de albine e sau nu de post? Cum ne dăm seama dacă e naturală sau contrafăcută? Testul rapid al lui Dorel Vișan, care e și apicultor: „Când curge ca apa...”
click.ro
Margot Robbie în The Wolf Of Wall Street foto profimedia 0183328758 jpg
Mare amatoare de senzații tari, o actriță de top s-a lăsat „biciuită până la extaz”. Confesiunile ei ne fac să ne înfiorăm!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală

OK! Magazine

image
Un expert în cititul pe buze a dezvăluit ce i-a spus Kate Middleton lui William la BAFTA 2026. Gestul lui a arătat o oarecare tensiune

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Ce face prima dată un medic când ajunge într-o cameră de hotel