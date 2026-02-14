15 februarie: 175 de ani de la nașterea lui Spiru Haret, primul român cu doctorat la Sorbona

Spiru Haret a fost ministrul care a revoluționat sistemul, reducând rata analfabetismului și accesibilizând educația pentru copiii din mediul rural. Se împlinesc 175 de ani de la nașterea sa. Tot într-o zi de 15 februarie s-au născut criticul literar Titu Maiorescu și muzicologul Iosif Sava.

1840: S-a născut Titu Maiorescu

Personalitate remarcabilă a României sfârșitului secolului al XIX-lea și începutului secolului XX., Titu Maiorescu a fost avocat, eseist, estet, filosof, critic literar, pedagog, politician și scriitor român, mason, cel de-al 23-lea prim-ministru al României între 1912 și 1914, ministru de interne, membru fondator al Academiei Române.

Titu Maiorescu este autorul celebrei teorii sociologice a formelor fără fond, baza junimismului politic și „piatra de fundament” pe care s-au construit operele lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale și Ioan Slavici.

1851: S-a născut Spiru Haret

Spiru C. Haret a fost un matematician, astronom și pedagog român de origine armeană, renumit pentru organizarea învățământului modern românesc din funcția de ministru al educației, pe care a deținut-o de trei ori. A fost membru titular al Academiei Române.

Cele trei mandate ale sale, toate în guvernele liberale (1897-1899, 1901-1904, 1907-1910) s-au concretizat în realizări remarcabile. Procentele care indicau analfabetismul au început să scadă. La Recensământul din 1912, erau cu 17% mai puțin români care nu știau să scrie și să citească. Și astăzi ne confruntăm cu probleme din vremea lui Haret în învățământ, în special în zona rurală, un mediu căruia acesta i-a acordat atenție sporită.

Schimbarea înfăptuită de acesta s-a realizat printr-o abordare de jos în sus, vizând reformarea învățământului în întregimea sa, de la cel primar la cel universitar. Una dintre cele mai cunoscute măsuri adoptate de acesta a fost „curba lui Haret”, pe fondul crizei financiare în care se afla România la 1901, prin care salariile erau reduse în așa fel încât cei cu lefuri mai mici să fie mai puțin afectați. Tot el este și cel care a introdus examenul de admitere la facultate, după ce a decis reducerea anilor de liceu la 3, dar și introducerea unei ore pe săptămână de gimnastică.

1933: Au izbucnit grevele muncitorilor ceferişti de la Atelierele CFR „Griviţa” din Bucureşti

La începutul lunii februarie a anului 1933, muncitorii de la Atelierele CFR Griviţa din Bucureşti au declanşat o grevă generală, cauzată de intenţia guvernului de a aplica o nouă curbă de sacrificiu prin care li se reduceau salariile cu 25 de procente.

Revolta lucrătorilor ceferişti a avut un mare impact în epocă, reprezentând, în viziunea multora, o tentativă a comuniştilor instruiţi de la Moscova de a da o lovitură fatală regimului democratic.

Bilanţul a fost de şapte morţi şi 30 de răniţi, între care şi Vasile Roaită, un tânăr lucrător care nu avea nici o legătură cu greva. Stătea lângă uşă când a intrat armata şi a început să tragă. A fost rănit din întâmplare şi a murit la spital, a doua sau a treia zi.

Ulterior, propaganda comunistă l-a transformat pe Vasile Roaită în erou al clasei muncitoare. Un "erou" mort servea mult mai bine propagandei, şi nu cerea nici un fel de compensaţii.

1933: S-a născut muzicologul Iosif Sava

Iosif Sava (n. Iosif Segal ) a fost un muzicolog român, realizator de emisiuni radio și de televiziune, provenit dintr-o familie evreiască în care se făcea muzică de peste trei secole.

Iosif Sava s-a născut pe 15 februarie 1933, în Iaşi, urmaş al unei familii de muzicieni profesionişti, a căror activitate se întindea pe ultimii 400 de ani. Tătăl său avusese şapte fraţi, toţi cu rezultate notabile în muzică. Bunicul absolvise Conservatorul din Iaşi, fiind, o vreme, unul dintre colaboratorii lui Gavriil Musicescu. Străbunicul fusese unul dintre primii absolvenţi ai aceluiaşi Conservator, întemeiat de Alexandru Ioan Cuza.

A fost căsătorit cu doamna Marghit Sava, pe care o cunoscuse încă din anul 1956, la cantina de la „Casa Scânteii“şi cu care s-a căsătorit în ianuarie 1957.

La 12 iulie 1998, o ocluzie intestinală l-a obligat să se interneze de urgență în Clinica de Chirurgie din cadrul Spitalului Universitar București, a urmat o intervenție chirurgicală de urgenţă, care a reuşit, însă o infecţie nosocomială postoperatorie avea să îi aducă sfârşitul.

A trecut la cele veşnice la 18 august 1998, la Bucureşti, la doar 65 de ani, fiind înmormântat la Cimitirul Filantropia din capitală.

1944: S-a născut regizorul Alexandru Bocăneţ

Alexandru Bocăneț a fost un regizor român. A urmat cursurile IATC, secția regie, absolvent promoția 1968. Dintre realizările sale la Televiziunea Română se remarcă serialul de divertisment „Profil pe 625 de linii” - cu trio-ul Florian Pittiș, Anda Călugăreanu și Dan Tufaru, emisiunea „Gala Lunilor”- cu Florin Piersic, Carmen Stănescu, Stela Popescu și Orchestra condusă de Sile Dinicu.

A murit la cutremurul din 4 martie 1977, alături de Toma Caragiu, aflat în vizită, să sărbătorească finalizarea filmului său „Gloria nu cântă“.

1951: S-a născut Jane Seymour, actriță americană

Jane Seymour, 75 de ani, este cunoscută mai ales pentru rolul din serialul “Dr. Quinn”, însă nu a renunţat la scenă şi joacă în continuare. Pe lângă proiectele profesionale, îşi concentrează atenţia asupra unor cauze nobile, pe care le sprijină prin fundaţia sa Open Hearts (n.r. - Inimi Deschise).

De-a lungul carierei, Seymour a primit şase nominalizări Emmy şi a câştigat o singură dată premiul cu rolul interpretat în pelicula "Onassis: The Richest Man in the World" (1988). Un lucru mai puţin cunoscut este faptul că tocmai rolul care i-a adus premiul Emmy era cât pe ce să-i fie fatal. Interpretând-o pe Maria Callas, vedeta hollywoodiană a intrat în moarte clinică, în Spania. Avea numai 36 de ani, scrie clickpentru femei.ro.

Jane Seymour juca rolul Mariei Callas, în filmul TV, faimoasa cântăreaţă de operă care a avut o aventură turbulentă cu omul de afaceri Aristotle Onassis. Potrivit Phase Today, actriţa s-a îmbolnăvit, a făcut bronşită, în timpul filmărilor şi a primit recomandarea medicului de-a face pauză timp de două săptămâni, pentru a se recupera. Casa de producţie nici n-a vrut să audă de aşa concediu medical îndelungat şi i-a spus actriţei să se întoarcă la filmări după numai două zile, deoarece nu puteau opri întreaga producţie din cauza ei.

Cinefilii au mai văzut-o în filmul cu James Bond, Live and Let Die (1973), dar și în Somewhere In Time (1980), East of Eden (1981), Onassis: The Richest Man in the World (1988), War and Remembrance (1988), thrillerul politic din 1989, La Révolution française, în care a jucat rolul Mariei Antoaneta, Wedding Crashers (2005),

Jane Seymour a câștigat un premiu Emmy, două premii Globul de Aur, și o stea pe Hollywood Walk of Fame. De asemenea, i-a fost acordat Ordinul Imperiului Britanic în anul 2000.

1965: A murit Nat King Cole, pianist, interpret de jazz și cantautor american (n. 1919)

King Cole (născut în 1919) a fost primul artist afro-american care a spart barierele vremii.

Câştigător de Premii Grammy, Nat King Cole continuă să fie unul dintre cei mai vânduţi artişti din întreaga lume chiar și la 60 de ani de la moartea sa, pe 15 februarie în 1965, în Santa Monica, California, SUA.

Cu doar câteva luni înainte de tragedie, în vara anului 1964, Nat King Cole aflase că are cancer la plămâni, el fiind un fumător înrăit.

În ultimii ani ai vieţii, se spune că ajunsese să fumeze chiar şi trei pachete pe zi, fiind convins că tutunul îl ajută să-şi păstreze vocea răguşită şi acordurile cât mai joase. Pentru a-şi îndeplini aceste dorinţe, înainte de înregistrări sau concerte, Cole fuma ţigară după ţigară timp de 20 de minute.

Peste 30 de milioane de oameni l-au condus atunci pe ultimul drum, pe acordurile de neuitat ale piesei „Stardust”, o melodie care aminteşte despre cât de mult a însemnat muzica în viaţa lui Nat King Cole.

Fiica sa, Nathalie Cole, care a devenit o cântăreață renumită, a înregistrat, în 1991, hitul tatălui său „Unforgettable” în care a realizat un duet suprapunând vocea ei cu vocea tatălui.