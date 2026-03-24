25 martie: Ziua în care s-a născut Aretha Franklin, regina muzicii soul. Destinul trist al unei artiste care și-a convertit traumele în artă

Ziua de 25 martie aduce în prim-plan momente esențiale din istorie, de la descoperiri științifice importante şi confruntările dintre daci și romani, până la nașterea unor personalități care au influențat industria muzicii, precum Aretha Franklin.

101: Primul război daco-roman

În anul 101, împăratul Traian a inițiat primul război împotriva Daciei, traversând Dunărea pe poduri de vase construite la Laederata și Dierna, în zona Banatului de astăzi, eveniment care a marcat începutul unei confruntări decisive pentru viitorul regatului dac.

În vara aceluiași an, la Tapae, regele Decebal a încercat să oprească înaintarea trupelor romane. Bătălia a fost una deosebit de grea și de lungă durată, însă s-a încheiat cu victoria romanilor, care au reușit să pătrundă mai adânc în teritoriul dac.

Într-o încercare de a schimba cursul războiului, Decebal a conceput un plan strategic îndrăzneț: trupe dace, aliate cu sarmați și bastarni, au traversat Dunărea și au atacat provincia Moesia, ceea ce l-a obligat pe Traian să își redistribuie forțele, împiedicându-l temporar să valorifice succesul obținut la Tapae.

Totuși, inițiativa a fost de scurtă durată. În iarna și primăvara anului 102, armatele dacilor au fost înfrânte în confruntări decisive, la Nicopolis ad Istrum și la Adamclisi, pierzând astfel avantajul strategic. În aceste condiții, în toamna aceluiași an, Decebal a acceptat încheierea păcii cu Roma, o pace fragilă, privită de ambele tabere doar ca un armistițiu.

În anii care au urmat, pregătirile pentru reluarea conflictului au continuat. Din ordinul lui Traian, renumitul inginer Apolodor din Damasc a construit, între 103 și 105, un impresionant pod peste Dunăre, între Drobeta și Pontes, facilitând astfel trecerea legiunilor romane și deschiderea celui de-al doilea război dacic.

1655: Christian Huygens descoperă Titan, cea mai mare lună a lui Saturn

În 1655, savantul olandez Christiaan Huygens a realizat o descoperire de referință pentru astronomia modernă, identificând Titan, cel mai mare satelit al planetei Saturn, ceea ce a deschis noi perspective asupra studiului sistemului solar.

Născut la Haga, Christian Huygens a studiat inițial dreptul și matematica, însă interesul său s-a orientat treptat către științele exacte. Contribuțiile sale nu s-au limitat la astronomie, el fiind considerat unul dintre pionierii revoluției științifice şi cunoscut mai ales pentru formularea teoriei ondulatorii a luminii și pentru studiile asupra forței centrifuge.

1813: S-a născut scriitorul Cezar Bolliac

La 25 martie 1813 s-a născut, la București, Cezar Bolliac, poet romantic și publicist, o figură reprezentativă a generației pașoptiste.

A urmat cursurile Colegiului „Sfântul Sava”, unde l-a avut profesor pe Ion Heliade-Rădulescu, unul dintre mentorii săi intelectuali. După o scurtă experiență în armată, Cezar Bolliac s-a implicat activ în viața politică și culturală, participând la mișcarea revoluționară din 1840 și devenind membru al societății secrete „Frăția”, alături de Nicolae Bălcescu.

Rolul său a fost important și în timpul Revoluției de la 1848, când a ocupat funcții administrative în cadrul Guvernului provizoriu și a activat ca editor al ziarului „Popolul suveran”. După înfrângerea revoluției, Cezar Bolliac s-a refugiat la Brașov, unde a continuat să promoveze ideile democratice și să susțină dialogul între români și maghiari.

1881: S-a născut compozitorul maghiar Bela Bartok

Béla Bartók s-a născut la Sânnicolau Mare, într-o perioadă în care Banatul făcea parte din Ungaria. Considerat unul dintre cei mai mari compozitori și pianiști ai secolului XX, Bela Bartok a dezvoltat o relație profundă cu folclorul din spațiul românesc.

După primele lecții de pian primite în familie, și-a continuat studiile la Bratislava și la Academia Regală de Muzică din Budapesta, unde a devenit ulterior profesor. Începând cu anul 1905, s-a dedicat cercetării muzicii populare, realizând culegeri importante de cântece din diverse regiuni.

Interesul său pentru folclorul românesc s-a concretizat în lucrări valoroase, precum culegerile din Bihor și Maramureș sau studiile dedicate dialectelor muzicale din Transilvania. A susținut numeroase concerte în Ardeal, Banat și București, contribuind la promovarea acestui patrimoniu cultural.

Un aspect remarcabil al activității sale este faptul că româna a fost singura limbă, în afara celei materne, în care a conceput un text poetic destinat unei lucrări muzicale, „Cantata profană”.

Stabilit în Statele Unite în ultimii ani de viață, Bela Bartók a murit în 1945, la New York, după o perioadă marcată de dificultăți.

1885: S-a născut scriitorul român Mateiu Caragiale

La 25 martie 1885 s-a născut Mateiu Caragiale, fiul marelui dramaturg Ion Luca Caragiale. Personalitate aparte, Mateiu s-a remarcat printr-o sensibilitate artistică distinctă și printr-o pasiune profundă pentru heraldică și genealogie.

Încă din tinerețe, a fost preocupat de descoperirea originilor sale, fiind fascinat de ideea unei descendențe aristocratice, preocupare avea să influențeze atât viața sa, cât și opera literară.

1918: A murit compozitorul, pianistul şi criticul muzical Claude-Achille Debussy

În 1918 s-a stins din viață Claude Debussy, unul dintre cei mai importanți compozitori ai Franței și o figură centrală a impresionismului muzical.

Talentul său a fost remarcat încă din copilărie, iar studiile la Conservatorul din Paris i-au confirmat vocația. De-a lungul carierei, Debussy a revoluționat limbajul muzical, explorând noi sonorități și structuri.

Opera sa cuprinde lucrări vocal-simfonice, balete, muzică de cameră și operă, cea mai cunoscută fiind „Pelléas et Mélisande”.

1920: S-a născut compozitorul de muzică uşoară şi dirijorul Henry Mălineanu

Henry Mălineanu s-a născut în 1920, la București, și a demonstrat încă din adolescență o înclinație deosebită pentru muzică. A studiat la Conservatorul Regal și a înființat, la doar 16 ani, o formație de jazz.

La 18 ani, era deja pianist în orchestra Teatrului Alhambra, iar primele sale compoziții au fost înregistrate pe discuri. De-a lungul carierei, a devenit unul dintre cei mai apreciați compozitori de muzică ușoară din România.

În anii ’60, a colaborat cu artiști importanți, compunând piese care au devenit șlagăre și au rămas în repertoriul muzicii românești.

1942: S-a născut celebra cântăreaţă americană Aretha Franklin

Născută la 25 martie 1942, Aretha Franklin a crescut într-un context familial instabil, în care relația dintre părinți s-a destrămat devreme. Mama sa a părăsit familia din cauza infidelităților repetate ale soțului, pastorul C.L. Franklin, iar copiii au rămas în grija acestuia. La 7 martie 1952, înainte ca Aretha să împlinească 10 ani, mama sa a murit în urma unui stop cardiac, eveniment care a închis definitiv acea etapă a copilăriei.

Din nefericire, mediul în care a crescut a fost influențat și de reputația tatălui său, implicat în relații sexuale controversate, inclusiv cu o minoră de 12 ani din congregația pe care o conducea, incident care a fost cunoscut public la vremea respectivă şi a generat un adevărat scandal. În acest climat, Aretha a fost nevoită să își asume foarte devreme roluri de adult şi, la doar 12 ani, a devenit mamă, copilul, un băiat pe nume Clarence, fiind crescut inițial de bunicii Arethei. La 15 ani avea, cea care avea să devină „regina muzicii soul” avea deja doi copii, tatăl acestora fiind Edward Jordan, identitate pe care artista avea să o confirme ulterior într-o scrisoare personală.

În paralel cu această maturizare forțată, Aretha Franklin și-a început formarea muzicală în mediul gospel, cântând în biserică și dezvoltându-și vocea într-un context care i-a oferit primele repere artistice. Deși asociat cu valorile religioase, acest circuit muzical era, în realitate, un mediu dominat de relații informale și excese.

Ascensiune artistică și viață personală

La 18 ani, Aretha Franklin a fost remarcată de producătorul John Hammond și a semnat un contract cu Columbia Records, moment care a marcat începutul carierei sale profesionale. În această etapă, copiii săi au rămas în grija bunicii, în timp ce ea își concentra eforturile asupra muzicii.

Viața personală a continuat însă să fie complicată. Relația și ulterior căsătoria cu Ted White, care i-a devenit și manager, au fost caracterizate de episoade repetate de violență și de un control strict asupra activității sale profesionale. În numeroase situații, artista apărea la studio vizibil afectată de aceste conflicte, în timp ce dependența profesională de soț amplifica tensiunile dintre viața privată și carieră.

În 1967, Aretha Franklin a făcut tranziția către Atlantic Records, un moment esențial în evoluția sa artistică.

În aceeași perioadă, în timpul unei sesiuni de înregistrări afectate de un conflict violent provocat de Ted White, a luat naștere piesa „I Never Loved a Man (The Way I Love You)”, care a devenit primul mare succes al noii etape din cariera sa. Au urmat rapid „Respect” și „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, melodii care au consolidat statutul ei internațional și i-au adus recunoaștere majoră, inclusiv primele premii Grammy și apariția pe coperta revistei Time, într-un material care făcea referire și la dificultățile din viața sa conjugală.

În 1969, după nașterea celui de-al treilea copil, tatăl fiind Ted White, artista a divorțat. La scurt timp, însă, a devenit mamă pentru a patra oară, copilul fiind rezultatul relației cu managerul Ken Cunningham.

În aceeași perioadă, fostul soț a reapărut în mod agresiv în viața ei, iar în jurul anului 1970, într-un episod grav, a împușcat un alt bărbat, Charles Cooke, în urma unei crize de gelozie, incident care a atras atenția autorităților.

Căderea psihică

Anii următori au adus o nouă încercare majoră: în 1979, tatăl artistei a fost împușcat în locuința sa în timpul unei tentative de jaf și a rămas în comă timp de cinci ani, înainte de a muri la vârsta de 69 de ani. În momentul în care a aflat de incident, Aretha Franklin se afla în Los Angeles, recent recăsătorită cu actorul Glynn Turman. S-a întors de urgență la Detroit, unde a rămas o perioadă îndelungată alături de tatăl său, traversând o perioadă de dezechilibru emoțional, care a dus la o cădere psihică și la instalarea depresiei.

Această situație a afectat și viața de cuplu, mariajul cu Glynn Turman transformându-se într-o relație la distanță, în condițiile în care acesta a rămas în Los Angeles. Relația s-a încheiat prin divorț în 1984.

În paralel, în urma acestor experiențe și a acumulării de presiuni, comportamentul artistei s-a schimbat vizibil, fiind descris de apropiați ca fiind mai rigid și mai dificil în interacțiunile profesionale.

Aretha Franklin a refuzat să mai călătorească cu avionul după un zbor dificil în 1980, preferând deplasările cu mașina, chiar și pentru distanțe lungi, ceea ce uneori întârzia programul concertelor. În plus, impunea condiții stricte pentru aparițiile sale, inclusiv limitări privind cazarea, absența aerului condiționat în spațiile de spectacol, plata în numerar înainte de concerte și cerințe specifice pentru culise, precum prezența unui serviciu de ceai din argint.

Cu toate acestea, cariera sa a continuat să evolueze, iar artista a rămas activă până în anii 2000.

În 2010 a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru o tumoare asociată cancerului pancreatic, boală care a progresat în anii următori și care a dus la decesul ei în august 2018.

În ansamblu, parcursul Aretha Franklin ilustrează o combinație rară între vulnerabilitate personală și forță artistică, în care experiențele de viață au influențat direct intensitatea și autenticitatea unei cariere devenite reper în muzica mondială.

1942: S-a născut poeta Ana Blandiana (Otilia Valeria Coman)

În aceeaşi zi cu Aretha Franklin s-a născut şi poeta Ana Blandiana, una dintre cele mai importante voci ale literaturii române contemporane.

Activitatea sa nu s-a limitat la literatură, ci a inclus și un rol important în viața civică, mai ales după căderea regimului comunist. A contribuit la reînființarea PEN Club România și la fondarea Alianței Civice.

De asemenea, a fost una dintre inițiatoarele Memorialului de la Sighet, un proiect dedicat păstrării memoriei victimelor comunismului.

1997: Ora de vară este corelată cu orarul de vară din UE

În 1997, România a adoptat măsuri pentru sincronizarea orei de vară cu cea aplicată în Uniunea Europeană. Astfel, în ultima duminică din martie, ora este dată înainte, de la 03:00 la 04:00, iar acest sistem rămâne în vigoare până în ultima duminică din octombrie.

2020: A murit, la Paris, scriitorul şi disidentul Paul Goma

Paul Goma, una dintre cele mai importante voci ale disidenței anticomuniste românești, a murit în 2020, la Paris.

Pentru opoziția sa față de regimul comunist, a fost arestat și persecutat, iar ulterior a fost nevoit să plece în exil. Stabilit în Franța, a rămas o figură reprezentativă a exilului românesc și a continuat să fie un simbol al rezistenței prin cultură.