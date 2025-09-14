Saturn, „bijuteria cerului”, poate fi observată în septembrie. Cercetătorii recomandă să privim planeta strălucind pe cerul nopții: „O experiență pentru suflet”

Cercetătorii îi îndeamnă pe oameni să iasă afară și să privească cerul în această toamnă, pe măsură ce Saturn devine vizibil pe tot parcursul lunii septembrie.

Saturn va fi foarte vizibil pe tot parcursul lunii septembrie, iar oamenii de știință spun că privitul planetelor și al stelelor ne permite să vedem „imaginea de ansamblu”, potrivit theguradian.com.

A fascinat minți precum cea a lui Galileo, a inspirat compozitori și a alimentat fantezii science-fiction, dar, deși Saturn va fi vizibil pe tot parcursul lunii septembrie, cine îl privește cu adevărat?

Gigantul gazos cu inele va fi foarte vizibil pe cerul nopții toată luna, atingându-și strălucirea maximă pe 21 septembrie, atunci când Pământul se va afla direct între Saturn și Soare, o configurație cunoscută sub numele de opoziție.

Mai mult, planeta va avea un aspect neobișnuit, cu inelele aproape vizibile din profil față de Pământ, după un eveniment numit „trecerea inelelor”, care se întâmplă la aproximativ fiecare 15 ani, când planeta se află la echinocțiu.

Spectacol pe cer: Saturn, „bijuteria sistemului solar” va fi vizibilă luna aceasta și va aduce beneficii „pentru suflet”

Observatorii cerului din unele părți ale lumii, inclusiv SUA și Marea Britanie, ar putea avea parte de un alt spectacol în această lună, pe măsură ce cea mai mare lună a lui Saturn, Titan, și umbra acesteia vor trece în fața planetei, dezvăluind un corp despre care oamenii de știință cred că ar putea găzdui viață.

Experții îndeamnă publicul să iasă afară și să privească cerul. „Este bine pentru suflet, cred eu, să ni se reamintească că trăim pe o planetă care face parte dintr-un sistem solar în mișcare, care la rândul său face parte dintr-o galaxie”, a declarat prof. Chris Lintott, de la Universitatea Oxford. „Pentru mine, prin simpla privire în sus, prin atenția acordată Lunii și planetelor, simt cu adevărat ciclurile vieții.”

Dr. Ed Bloomer, astronom la Observatorul Regal Greenwich, a spus că cei care speră să vadă Saturn ar trebui să iasă noaptea și să privească spre sud, unde planeta va apărea ca un obiect alb, strălucitor și constant, fără să pâlpâie. Dacă observarea se dovedește dificilă, există numeroase aplicații care pot indica poziția exactă a planetei.

Cei care speră să vadă tranzitul lui Titan vor avea nevoie de un telescop

„Este destul de provocator, privești un punct mic care se mișcă în fața unuia mai mare, dar … este tehnic posibil”, a spus Bloomer. Tranzitul este așteptat cu puțin timp înainte de răsărit în Marea Britanie, pe 20 septembrie.

Bloomer a explicat că observarea lui Saturn și a altor obiecte pe cer ajută oamenii să înțeleagă mecanica sistemului solar. „Planetele, în special, se deplasează relativ la fundalul stelelor”, a spus el.

Dr. James O’Donoghue, expert în astronomie planetară la Universitatea Reading, a declarat că a arătat oamenilor Saturn prin telescop pentru prima dată poate de 50 până la 100 de ori. „Uneori oamenii au 70 de ani înainte să-l vadă așa”, a spus el. „Și nu pot vedea acum pentru că este întuneric afară, dar sunt sigur că părul le stă pe ceafă de emoție.”

O’Donoghue a spus că a cincea planetă de la Soare este deosebit de specială. „Saturn este bijuteria sistemului solar. Știu că toată lumea a spus asta, dar eu cred cu adevărat. Și cred că este mai mult decât atât: este un simbol al științei.”

Sistemul lui Saturn este neobișnuit deoarece Titan – o lună adesea vizibilă ca un punct luminos lângă planetă – este considerat că ar avea apă lichidă subterană, precum și lacuri și mări de metan și etan la suprafață, făcându-l un candidat cheie pentru posibilitatea existenței vieții.

O’Donoghue a adăugat că, pe lângă ridicarea multor întrebări, privitul cerului ajută oamenii să capete perspectivă. „Toți avem multe probleme în fiecare zi”, a spus el. „Aș spune că este privirea la imaginea mai mare, dar este cea mai mare imagine, și cred că este chiar benefică pentru sănătatea mintală.”

Saturn este una dintre planetele care poate fi observată cu ochiul liber

Deși poluarea luminoasă face ca multe persoane să nu mai poată vedea Calea Lactee, Saturn este una dintre planetele care poate fi observată cu ochiul liber.

Lintott a spus: „Unele dintre cele mai memorabile momente ale vieții mele au fost sub ceruri întunecate, privind cu uimire și admirație Calea Lactee cu gura căscată. Așadar, un cer întunecat este extraordinar și ar trebui să ne pese de poluarea luminoasă.

Dar, într-o zi obișnuită, poți vedea Luna și planetele la fel de bine din centrul Londrei, sau din centrul Oxfordului sau Edinburghului, sau de oriunde, la fel de bine ca de pe un deal în mijlocul Lake District sau un loc cu cer întunecat.”

Alte evenimente cerești care vor avea loc în această toamnă

29 octombrie – Mercur va fi vizibil Mercur este o planetă dificil de observat și potențial periculoasă deoarece este cea mai apropiată de Soare. Totuși, când va ajunge la cea mai mare distanță estică față de Soare, pe 29 octombrie, va apărea jos pe orizont, în timpul apusului, și ar putea fi vizibil cu ochiul liber. „Va fi o provocare, iar privitorul va avea aproximativ jumătate de oră să-l vadă, cu orizont perfect plat”, a spus Bloomer. „Posibil, dar dificil.”

17-18 noiembrie – meteori Leonide Meteori activi pe tot parcursul lunii noiembrie, vârful ploii de meteori Leonide va fi la mijlocul lunii. Spectacolul are loc atunci când Pământul trece printr-un nor de resturi lăsat de cometa Tempel-Tuttle, care orbitează Soarele la fiecare 33 de ani.

21 noiembrie – Uranus vizibil Uranus este adesea greu de observat cu ochiul liber, apărând slab pe cerul nopții. Totuși, când Uranus este în opoziție, Pământul se află între planetă și Soare, fiind astfel cel mai vizibil. Bloomer recomandă un loc întunecat și cer senin. „Binoclu sau telescop mic recomandat pentru cei care nu au vedere excelentă!”