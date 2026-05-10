Video Imagini emoționante publicate de Teatrul Național din Cluj după moartea fulgerătoare a actorului Ioan Isaiu. „Restul e tăcere”

Imagini emoționante au fost publicate duminică, 10 mai, de Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca după moartea actorului Ioan Isaiu, care s-a stins subit sâmbătă, la vârsta de 56 de ani, în timpul unor filmări la București.

Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca a publicat imagini cu actorul Ioan Isaiu, însoțite de mesajul „Restul e tăcere”, după ce artistul s-a stins din viață fulgerător.

Secvențe cu regretatul actor Ioan Isaiu, publicate de Teatrul Național Cluj-Napoca pe Facebook

Actorul se afla la București, unde participa la filmări, când i s-a făcut brusc rău. Acesta ar fi suferit un infarct. Echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat să îl resusciteze timp de aproximativ 50 de minute, inclusiv cu intervenția unui echipaj specializat de la Serviciul de Ambulanță, însă fără rezultat.

Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, instituția în cadrul căreia Ioan Isaiu a activat timp de mai mulți ani, a transmis un mesaj emoționant de adio, evocând pierderea unui coleg și prieten și subliniind golul lăsat în urmă de dispariția sa.

„Dincolo de șocul pe care îl resimțim cu toții în fața acestei morți neașteptate, se întinde acum un mare gol… Ne rămâne alinarea că rolurile sale vor rămâne vii în memoria spectatorilor”, se arată în mesajul instituției.

În urmă cu doar câteva zile, actorul fusese pe scenă la Cluj, unde a interpretat rolul Teddy în spectacolul „Numărul 1 mondial”, primind aplauzele publicului fără ca cineva să bănuiască deznodământul tragic.

Actorul Dan Chiorean, apropiat al acestuia, a declarat că Ioan Isaiu nu avea probleme de sănătate cunoscute și că vestea a venit ca un șoc pentru colegii de breaslă.

Născut pe 25 august 1969, la Hunedoara, Ioan Isaiu a absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, secția Teatru, promoția 1995. A fost angajat al Teatrului Național din Cluj-Napoca între 1995–2001, revenind ulterior în 2017.

De-a lungul carierei sale, a jucat în numeroase spectacole de teatru și a colaborat cu regizori importanți ai scenei românești, precum Gábor Tompa, Victor Ioan Frunză sau Alexandru Dabija. Publicul l-a cunoscut și din seriale TV precum „Aniela”, „Iubire și Onoare”, „Secretul Mariei” sau „Vocea Inimii”.

Mesaje de condoleanțe au fost transmise de colegi de scenă, instituții culturale și spectatori, care îl descriu pe Ioan Isaiu ca pe un actor carismatic, dedicat și profund iubit de public.

Dispariția sa lasă un gol important în teatrul românesc și în lumea artistică din Cluj-Napoca.