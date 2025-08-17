18 august. Ziua în care femeile au primit dreptul de a vota în Statele Unite

La 18 august 1920, SUA a ratificat amendamentul care a garantat femeilor dreptul de vot, marcând o schimbare majoră în istoria drepturilor civile și a democrației americane.

1917 – Incendiul din Salonic

La 18 august 1917, un incendiu de proporții a cuprins Salonic, Grecia, distrugând aproximativ 32% din oraș. Flăcările au distrus mii de clădiri și au provocat pagube materiale masive.

În urma dezastrului, aproximativ 70.000 de oameni au rămas fără adăpost. Reconstrucția orașului a durat ani de zile, iar multe dintre zonele istorice au fost refăcute complet.

1920 – Ratificarea celui de-al 19-lea amendament în SUA

La 18 august 1920, Statele Unite au ratificat al 19-lea amendament al Constituției, prin care femeilor li s-a garantat dreptul de vot. Acesta a fost un moment esențial în istoria mișcării pentru drepturile femeilor.

Decizia a fost rezultatul a zeci de ani de campanii și proteste. Amendamentul a devenit lege în aceeași lună, schimbând definitiv peisajul politic american.

1934 – Transferul lui Al Capone la Alcatraz

La 18 august 1934, autoritățile americane l-au transferat pe gangsterul Al Capone la noua închisoare federală din Alcatraz. Măsura a fost luată pentru a-i limita contactele cu exteriorul și influența asupra rețelelor criminale.

Capone fusese condamnat pentru evaziune fiscală, iar la Alcatraz a petrecut ultimii ani din pedeapsă în condiții stricte. Starea lui de sănătate s-a deteriorat considerabil în această perioadă.

1969 – Încheierea festivalului Woodstock

La 18 august 1969 s-a încheiat festivalul de muzică Woodstock, desfășurat timp de patru zile în statul New York. Evenimentul a reunit aproximativ 400.000 de participanți și numeroși artiști importanți ai anilor ’60.

Woodstock a devenit un simbol al culturii hippie și al mișcării pentru pace. Deși inițial fusese planificat ca un eveniment comercial, a rămas în istorie ca unul dintre cele mai mari festivaluri gratuite de muzică.