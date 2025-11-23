24 noiembrie: Ziua în care a murit Freddie Mercury

În data de 24 noiembrie se împlinesc 34 de ani de la moartea solistului trupei Queen, Freddie Mercury, care s-a stins la vârsta de 45 de ani. În aceeași zi, dar în 1927, moare omul politic Ion I. C. Brătianu și 1978 se naște actrița americană Katherine Heigl.

1859: A fost publicată controversata lucrare „Originea Speciilor”, a naturalistului englez Charles Robert Darwin

Charles Darwin (n. 12 februarie 1809, Shrewsbury, Shropshire – d. 19 aprilie 1882, Down, lângă Beckenham, Kent), cel mai celebru naturalist britanic, geolog, biolog și autor de cărți, fondatorul teoriei referitoare la evoluția speciilor (teoria evoluționistă).

Această teorie a dezvoltării speciilor biologice prin dobândirea trăsăturilor, care favorizează supraviețuirea și reproducerea, a rămas fundamentală în biologie.

1920: A încetat din viață Alexandru Macedonski, poet român și una dintre figurile centrale ale simbolismului autohton

Reprezentant de seamă al simbolismului românesc, promotor al literaturii SF şi creatorul unei moşteniri literare importante, Alexandru Macedonski (n. 1854) s-a războit cu Eminescu, Alecsandri şi Caragiale, a fost duşmanul Junimii şi toată viaţa a afişat o atitudine de frondă. Opera sa a avut de suferit din cauza caracterului dificil.

Poet al rodelurilor şi al rozelor, Alexandru Macedonski a fost consemnat în istorie, vreme de mulţi ani, drept cel mai orgolios şi pus pe ceartă contemporan al junimiştilor.

După mulţi analişti, în cazul lui Macedonski, caracterul a bătut talentul şi faptele au ştirbit valoarea operelor. Viaţa lui Macedonski a fost una aparte.

1927: A murit omul politic Ion I. C. Brătianu (Ionel Brătianu)

Se împlinesc 96 de ani de la moartea lui Ion I.C. Brătianu, omul politic considerat cel mai important artizan al României moderne.

Ionel Brătianu, așa cum este cunoscut, a sfârșit subit, la vârsta de 63 de ani, în urma unei infecţii generalizate.

Lider al Partidului Naţional Liberal pentru 19 ani, de cinci ori preşedinte al Consiliului de Miniştri, mai mult decât oricare alt om politic român, de trei ori ministru de Interne, de două ori ministru al Apărării Naţionale şi de două ori ministru al Afacerilor Externe, Ion I.C. Brătianu, cunoscut ca Ionel Brătianu, s-a remarcat, mai ales, ca prim-ministru al României interbelice.

1941: S-a născut Emil Hossu, actor român de teatru şi film

Emil Hossu (1941-2012) a fost unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori români de teatru și film, a cărui carieră întinsă pe parcursul a cinci decenii a lăsat o amprentă distinctă în peisajul cultural autohton. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București în 1965, iar la scurt timp după, a devenit o prezență constantă și marcantă pe scena Teatrului Nottara din Capitală, unde a jucat în numeroase spectacole de succes.

1963: Lee Harvey Oswald, suspectul principal în asasinarea președintelui John F. Kennedy, a fost împușcat mortal

Lee Harvey Oswald, suspectul principal în asasinarea președintelui John F. Kennedy, a fost împușcat mortal în timp ce era mutat de sub escortă din sediul poliției din Dallas către o închisoare de maximă securitate.

Atacatorul a fost identificat ca fiind Jack Ruby, proprietarul unui club de noapte local. Incidentul șocant s-a petrecut în văzul publicului și, mai ales, a camerelor de televiziune, fiind transmis în direct la posturile naționale.

Moartea lui Oswald, survenită la doar două zile după asasinarea lui Kennedy, adaugă un strat suplimentar de mister și controverse. Prin eliminarea singurului suspect aflat în custodie, ancheta oficială este acum confruntată cu dificultăți majore în elucidarea completă a circumstanțelor din jurul asasinării președintelui.

1978: S-a născut actrița americană Katherine Heigl

Actriţa americană Katherine Heigl, cunoscută pentru numeroasele sale roluri, inclusiv cel din serialul de televiziune „Anatomia lui Grey/ Grey's Anatomy“, împlinește 45 de ani.

Cinefilii au apreciat-o pe Katherine Heigl în filme precum „Un pic însărcinată/ Knocked Up“, „De Anul Nou/ New Year's Eve“ şi „27 de rochii/ 27 dresses“.

1989: În ciuda evenimentelor din țările vecine, Nicolae Ceaușescu este reales, cu unanimitate de voturi, în funcția de secretar general al PCR

Nicolae Ceaușescu (n. 26 ianuarie 1918, Scornicești, România – d. 25 decembrie 1989, Târgoviște, România) a fost un om politic comunist român, secretar general al Partidului Comunist Român, șeful de stat al Republicii Socialiste România din 1967 până la căderea regimului comunist, survenită în 22 decembrie 1989. La 22 decembrie 1989, printr-un decret al CFSN semnat de Ion Iliescu, a fost constituit Tribunalul Militar Excepțional. La 25 decembrie 1989, soții Nicolae și Elena Ceaușescu au fost judecați în cadrul unui proces sumar de acest tribunal, condamnați la moarte și executați la câteva minute după pronunțarea sentinței. În iulie 2015, România a interzis prin lege „cultul lui Ceaușescu”.

1991: A încetat din viață Freddie Mercury, solistul formației Queen

Se împlinesc 34 de ani de la trecerea în neființă a legendarului Freddie Mercury (Farrokh Bulsara) - compozitor, solist şi mentor al trupei Queen.

Cu doar o zi înainte, simțindu-și sfârșitul aproape, Mercury anunţa public faptul că are SIDA.

Pneumonia de care suferea de mai multe săptămâni a fost aceea care i-a grăbit sfârşitul. Freddie a murit la doar 45 de ani, în ziua de 24 noiembrie 1991. Funeraliile lui au fost discrete, în concordanţă cu religia familiei sale.

Freddie Mercury s-a născut la 5 septembrie 1946, la Stone Town, în Zanzibar. Numele său este derivat din Bulsar, un oraş din sudul statului Gujarat, India Britanică. Și-a petrecut copilăria în India. La şapte ani a început sa studieze pianul, iar la opt, părinţii l-au înscris la un internat în stil englezesc din Panchgani, unde a căpătat porecla „Freddie”.

Părinţii artistului s-au mutat din Zanbizar în Anglia, în 1964. După ce a absolvit facultatea, tânărul Freddie a vândut haine second-hand şi a lucrat pe aeroportul din Heathrow. În aprilie 1970, împreună cu chitaristul Brian May şi toboşarul Roger Taylor pune bazele unui grup nou - Queen. Cam în aceeaşi perioadă, solistul decide să-şi schimbe numele din Bulsara în Mercury, potrivit bestmusic.ro.

2005 - A avut loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România, câștigate de Klaus Iohannis, susținut de PNL, împotriva candidatei PSD, Viorica Dăncilă

Klaus Iohannis, susținut de Partidul Național Liberal (PNL), a câștigat detașat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, înfrângând-o pe contracandidata sa, Viorica Dăncilă, reprezentanta Partidului Social Democrat (PSD).

Scrutinul final a confirmat mobilizarea masivă a electoratului, iar rezultatele provizorii indică o diferență semnificativă de voturi între cei doi competitori. Victoria lui Iohannis îi asigură astfel al doilea mandat consecutiv la Palatul Cotroceni, consolidându-i poziția de lider politic în fața principalului partid de opoziție.

Analiștii politici subliniază că prezența mare la vot, în special în diaspora, a fost un factor crucial în determinarea rezultatului, care marchează o reconfirmare a direcției pro-europene a României.