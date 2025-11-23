search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

24 noiembrie: Ziua în care a murit Freddie Mercury

0
0
Publicat:

În data de 24 noiembrie se împlinesc 34 de ani de la moartea solistului trupei Queen, Freddie Mercury, care s-a stins la vârsta de 45 de ani. În aceeași zi, dar în 1927, moare  omul politic Ion I. C. Brătianu și 1978 se naște actrița americană Katherine Heigl.

Se împlinesc 34 de ani de la moartea lui Freddie Mercury. FOTO: Profimedia
Se împlinesc 34 de ani de la moartea lui Freddie Mercury. FOTO: Profimedia

1859: A fost publicată controversata lucrare „Originea Speciilor”, a naturalistului englez Charles Robert Darwin 

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Charles Darwin (n. 12 februarie 1809, Shrewsbury, Shropshire – d. 19 aprilie 1882, Down, lângă Beckenham, Kent), cel mai celebru naturalist britanic, geolog, biolog și autor de cărți, fondatorul teoriei referitoare la evoluția speciilor (teoria evoluționistă).

Această teorie a dezvoltării speciilor biologice prin dobândirea trăsăturilor, care favorizează supraviețuirea și reproducerea, a rămas fundamentală în biologie.

1920: A încetat din viață Alexandru Macedonski, poet român și una dintre figurile centrale ale simbolismului autohton

Alexandru Macedonski. FOTO Adevărul
Alexandru Macedonski. FOTO Adevărul

Reprezentant de seamă al simbolismului românesc, promotor al literaturii SF şi creatorul unei moşteniri literare importante, Alexandru Macedonski (n. 1854) s-a războit cu Eminescu, Alecsandri şi Caragiale, a fost duşmanul Junimii şi toată viaţa a afişat o atitudine de frondă. Opera sa a avut de suferit din cauza caracterului dificil.

Poet al rodelurilor şi al rozelor, Alexandru Macedonski a fost consemnat în istorie, vreme de mulţi ani, drept cel mai orgolios şi pus pe ceartă contemporan al junimiştilor. 

După mulţi analişti, în cazul lui Macedonski, caracterul a bătut talentul şi faptele au ştirbit valoarea operelor. Viaţa lui Macedonski a fost una aparte. 

1927: A murit omul politic Ion I. C. Brătianu (Ionel Brătianu) 

Ion I C Brătianu. FOTO Muzeul Brătianu
Ion I C Brătianu. FOTO Muzeul Brătianu

Se împlinesc 96 de ani de la moartea lui Ion I.C. Brătianu, omul politic considerat cel mai important artizan al României moderne.

Ionel Brătianu, așa cum este cunoscut, a sfârșit subit, la vârsta de 63 de ani, în urma unei infecţii generalizate.

Lider al Partidului Naţional Liberal pentru 19 ani, de cinci ori preşedinte al Consiliului de Miniştri, mai mult decât oricare alt om politic român, de trei ori ministru de Interne, de două ori ministru al Apărării Naţionale şi de două ori ministru al Afacerilor Externe, Ion I.C. Brătianu, cunoscut ca Ionel Brătianu, s-a remarcat, mai ales, ca prim-ministru al României interbelice.  

1941: S-a născut Emil Hossu, actor român de teatru şi film

emil hossu jpeg

Emil Hossu (1941-2012) a fost unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori români de teatru și film, a cărui carieră întinsă pe parcursul a cinci decenii a lăsat o amprentă distinctă în peisajul cultural autohton. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București în 1965, iar la scurt timp după, a devenit o prezență constantă și marcantă pe scena Teatrului Nottara din Capitală, unde a jucat în numeroase spectacole de succes.

1963: Lee Harvey Oswald, suspectul principal în asasinarea președintelui John F. Kennedy, a fost împușcat mortal

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images
Citește și: 15 noiembrie: Ziua în care s-a născut Principesa Elena a României, fiica regelui Mihai

Lee Harvey Oswald, suspectul principal în asasinarea președintelui John F. Kennedy, a fost împușcat mortal în timp ce era mutat de sub escortă din sediul poliției din Dallas către o închisoare de maximă securitate.

Atacatorul a fost identificat ca fiind Jack Ruby, proprietarul unui club de noapte local. Incidentul șocant s-a petrecut în văzul publicului și, mai ales, a camerelor de televiziune, fiind transmis în direct la posturile naționale.

Moartea lui Oswald, survenită la doar două zile după asasinarea lui Kennedy, adaugă un strat suplimentar de mister și controverse. Prin eliminarea singurului suspect aflat în custodie, ancheta oficială este acum confruntată cu dificultăți majore în elucidarea completă a circumstanțelor din jurul asasinării președintelui.

1978: S-a născut actrița americană Katherine Heigl

 Actriţa americană Katherine Heigl, cunoscută pentru numeroasele sale roluri, inclusiv cel din serialul de televiziune „Anatomia lui Grey/ Grey's Anatomy“, împlinește 45 de ani.

Cinefilii au apreciat-o pe Katherine Heigl în filme precum „Un pic însărcinată/ Knocked Up“, „De Anul Nou/ New Year's Eve“ şi „27 de rochii/ 27 dresses“. 

1989: În ciuda evenimentelor din țările vecine, Nicolae Ceaușescu este reales, cu unanimitate de voturi, în funcția de secretar general al PCR

Nicolae Ceaușescu (n. 26 ianuarie 1918, Scornicești, România – d. 25 decembrie 1989, Târgoviște, România) a fost un om politic comunist român, secretar general al Partidului Comunist Român, șeful de stat al Republicii Socialiste România din 1967 până la căderea regimului comunist, survenită în 22 decembrie 1989. La 22 decembrie 1989, printr-un decret al CFSN semnat de Ion Iliescu, a fost constituit Tribunalul Militar Excepțional. La 25 decembrie 1989, soții Nicolae și Elena Ceaușescu au fost judecați în cadrul unui proces sumar de acest tribunal, condamnați la moarte și executați la câteva minute după pronunțarea sentinței. În iulie 2015, România a interzis prin lege „cultul lui Ceaușescu”.

1991: A încetat din viață Freddie Mercury, solistul formației Queen

Se împlinesc 34 de ani de la trecerea în neființă a legendarului Freddie Mercury (Farrokh Bulsara) - compozitor, solist şi mentor al trupei Queen. 

Citește și: 16 noiembrie: Ziua când ne-a părăsit marele fotbalist Daniel „Didi” Prodan, la doar 44 de ani

Cu doar o zi înainte, simțindu-și sfârșitul aproape, Mercury anunţa public faptul că are SIDA.

Pneumonia de care suferea de mai multe săptămâni a fost aceea care i-a grăbit sfârşitul. Freddie a murit la doar 45 de ani, în ziua de 24 noiembrie 1991. Funeraliile lui au fost discrete, în concordanţă cu religia familiei sale.

Freddie Mercury s-a născut la 5 septembrie 1946, la Stone Town, în Zanzibar. Numele său este derivat din Bulsar, un oraş din sudul statului Gujarat, India Britanică. Și-a petrecut copilăria în India. La şapte ani a început sa studieze pianul, iar la opt, părinţii l-au înscris la un internat în stil englezesc din Panchgani, unde a căpătat porecla „Freddie”.

Părinţii artistului s-au mutat din Zanbizar în Anglia, în 1964. După ce a absolvit facultatea, tânărul Freddie a vândut haine second-hand şi a lucrat pe aeroportul din Heathrow. În aprilie 1970, împreună cu chitaristul Brian May şi toboşarul Roger Taylor pune bazele unui grup nou - Queen. Cam în aceeaşi perioadă, solistul decide să-şi schimbe numele din Bulsara în Mercury, potrivit bestmusic.ro.

2005 - A avut loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România, câștigate de Klaus Iohannis, susținut de PNL, împotriva candidatei PSD, Viorica Dăncilă

. FOTO Inquam Photos / George Călin
. FOTO Inquam Photos / George Călin

Klaus Iohannis, susținut de Partidul Național Liberal (PNL), a câștigat detașat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, înfrângând-o pe contracandidata sa, Viorica Dăncilă, reprezentanta Partidului Social Democrat (PSD).

Scrutinul final a confirmat mobilizarea masivă a electoratului, iar rezultatele provizorii indică o diferență semnificativă de voturi între cei doi competitori. Victoria lui Iohannis îi asigură astfel al doilea mandat consecutiv la Palatul Cotroceni, consolidându-i poziția de lider politic în fața principalului partid de opoziție.

Analiștii politici subliniază că prezența mare la vot, în special în diaspora, a fost un factor crucial în determinarea rezultatului, care marchează o reconfirmare a direcției pro-europene a României.

Istoria zilei

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
digi24.ro
image
Un japonez a câștigat 3,8 milioane de dolari la loto și a ascuns câștigul de soția sa, ca să trăiască în lux, în secret
stirileprotv.ro
image
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
gandul.ro
image
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
mediafax.ro
image
Neluțu Varga, prima reacție după CFR – Rapid 3-0: „Victorie superbă, sunt tare mândru! O să fie niște surprize săptămâna asta”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Povestea casei din România unde a stat împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei. Se află în centrul orașului Pitești
libertatea.ro
image
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
digi24.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge
observatornews.ro
image
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Setarea de pe termostatul centralei termice ideală pentru nopțile cu temperaturi scăzute. Poate să scadă consumul cu până la 25%
playtech.ro
image
„Nepregătit fizic și cu kilograme în plus!”. Vedeta FCSB-ului, pusă la zid după 1-1 cu Petrolul
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Dificultăți pentru Emma Răducanu: dezvăluiri despre părinții săi
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
Regula care se aplică din 23 noiembrie 2025 în toate magazinele din România. Amenzile sunt uriaşe!
romaniatv.net
image
Europenii propun modificări la planul SUA pentru Ucraina! Limită maximă mai mare a armatei și pact de securitate de tip NATO DOCUMENT
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Butonul „secret” din mașină care îți dezaburește rapid geamurile
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Mica afacere pe care fiica Ronei Hartner și-o deschide în Franța, la 18 ani: „Și mama ei îi aprecia talentul”. Sacrificiul unchiului, ca să-i fie tutore
click.ro
image
Când se va rupe blestemul? Frații Ionuț și Dragoș Dolănescu nu-și vorbesc de 16 ani: „Nu m-a sunat de ziua mea”. Fotografii cu fiii lui, de la petrecerea din Costa Rica
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?