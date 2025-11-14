search
15 noiembrie: Ziua în care s-a născut Principesa Elena a României, fiica regelui Mihai

Publicat:

În ziua de 15 noiembrie 1950 s-a născut Principesa Elena a României, iar 1868 în savantul Emil Racoviță, primul român care a explorat Antarctica. La aceeași dată, dar în 1987 au avut loc revoltele muncitorilor de la Brașov.

8 principesa elena a slabit dramatic 4 jpg jpeg

1630: A murit Johannes Kepler, astrolog, astronom şi matematician german, cel care a descoperit că Pământul şi planetele se mișcă în jurul Soarelui, pe orbite eliptice

Johannes Kepler. FOTO: Wikipedia
Johannes Kepler. FOTO: Wikipedia

Johannes Kepler (27 decembrie 1571, Weil der Stadt – 15 noiembrie 1630, Regensburg), matematician, astronom și naturalist german, care a formulat și confirmat legile mișcării planetelor (Legile lui Kepler). În matematică este considerat precursor al calculului integral.

1868: S-a născut biologul Emil Racoviţă, primul explorator român în Antarctica

FOTO: BCU Cluj
FOTO: BCU Cluj

Născut la Iași, pe 15 noiembrie 1868, Emil Racoviță a fost elevul celui mai cunoscut învățător din țară, Ion Creangă, scrie Rador. Liceul l-a urmat la „Institutele Unite” din Iași, care nu mai există în zilele noastre, și unde a fost coleg cu Grigore Antipa.

A terminat Dreptul la Paris la dorința tatălui, însă pe urmă s-a înscris la Facultatea de Științe de la Universitatea Sorbona. După ce a terminat și facultatea aceasta, a lucrat la laboratoarele Arago în cadrul stațiunii de biologie marină de la Banyuls-sur-Mer, unde a realizat prima fotografie subacvatică păstrată până astăzi.

Racoviță, în prima fotografie subacvactică care s-a păstrat până astăzi
Racoviță, în prima fotografie subacvactică care s-a păstrat până astăzi

În august 1987, Racoviță, împreună cu un echipaj din care făceau parte cercetători din mai multe țări, un medic și un ofițer au pornit din orașul belgian Anvers către Antarctica. În cadrul expediției din stațiunea Palmer din cercul Arctic, Racoviță denumește una din insule „Insula Cobălcescu”, alte insule fiind denumite Wiencke și Țara lui Danco, după numele a doi membri ai echipajului care s-au stins din viață în timpul călătoriei.

La 8 decembrie 1900, la o conferință la Ateneul Român, Racoviță povestea despre expediția din Antarctica.

„În vârtejul ce ne stăpânea auzul, în vâltoarea urgiei înghețate ce ne mișca trupul, în alba întunecime ce ne lua vederile, ne simțeam așa de pierduți și așa de singuri, încât speranța ne părăsea și numai un singur simțământ ne susținea, simțământul datoriei“, povestește savantul.

De asemenea, s-a căsătorit cu Hélène Boucard și a avut trei copii, Renée Racoviță (n. 1908), Ion Racoviță (1909-1938) și Andrei Racoviță (n. 1911).

La 19 noiembrie 1947, marele savant trece la cele veșnice, fiind înmormântat la Cimitirul Central din Cluj-Napoca.

1888: S-a stins din viață Ion I. Câmpineanu, primul Guvernator al Băncii Naționale

FOTO: BNR
FOTO: BNR

La 10 octombrie 1841, la București, se naște primul Guvernator al Băncii Naționale Române (BNR), Ion I. Câmpineanu.

Și-a luat licența în Drept la Paris, iar de-alungul vieții a fost membru fondator al Partidului Național Liberal, care a luat naștere în 1875, ministru de justiţie, de finanţe, ministru de externe şi ministru de domenii, precum şi primar al Bucureştiului, între anii 1886-1888, scrie Radio România Cultural.

Devine primul Guvernator al BNR în perioada 1880-1882, după care se reîntoarce în 1888 și va sta acolo până la moartea sa.

Se căsătorește în 1869 cu Irina Bellu (1849-1919) și au avut împreună patru copii, Ioan Cantemir, Ștefan, Eliza și Maria Irina.

La 15 noiembrie 1888, Ion I. Câmpineanu se stinge din viață, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu din Bucureşti.

1950: S-a născut Principesa Elena a României, fiica regelui Mihai al României

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Principesa Elena a României, cea de-a doua fiică a Regelui Mihai I și a Reginei Ana, s-a născut la 15 noiembrie 1950, la Lausanne, Elveția, fiind botezată în rit ortodox. Și-a petrecut copilăria în Anglia, alături de părinți și surorile sale, Margareta și Irina. A studiat în Italia și Elveția, apoi în Anglia, unde și-a încheiat studiile la Bexhill-on-Sea.

În tinerețe, Principesa a călătorit în Asia de Sud-Est, vizitând numeroase țări și descoperind pasiunea pentru artă și cultură. La întoarcerea în Europa, a lucrat la casa de licitații Christie’s din Geneva, iar ulterior în Londra, în domeniul educației și al asistenței pentru copii cu deficiențe de auz. A urmat cursuri de restaurare de artă și a colaborat cu Muzeul Anton Ulerich din Hanovra.

În 1982 s-a căsătorit cu Robin Medforth-Mills, cu care are doi copii, Nicolae și Elisabeta-Karina. După o perioadă petrecută în Sudan, Principesa a revenit în Anglia, unde a înființat o fundație dedicată sprijinirii copiilor aflați în dificultate, atât din Marea Britanie, cât și din România. Din 1998 este căsătorită cu Alexander Phillips Nixon, alături de care locuiește în nord-estul Angliei.

Principesa Elena își continuă activitatea caritabilă prin Fundația Regală Margareta a României, al cărei Comitet Director îl face parte. Este prima în linia de succesiune la Tronul României, după Majestatea Sa Margareta, și reprezintă Casa Regală în diverse ocazii publice în Marea Britanie și în Europa.

1968: S-a născut prezentatorul Mircea Radu

Mircea Radu s-a născut pe 15 noiembrie. FOTO: Instagram
Mircea Radu s-a născut pe 15 noiembrie. FOTO: Instagram

Mircea Radu a debutat ca reporter, apoi, în 1994, a fost angajat ca prezentator al jurnalelor de știri la Televiziunea Română (TVR). În această perioadă a învățat rigoarea meseriei, dar și cum să transmită emoție și empatie dincolo de știrile reci. El însuși a mărturisit, într-un interviu pentru Libertatea, că televiziunea în anii ’90 era „o școală dură, dar fascinantă”, iar faptul că a prins această perioadă i-a oferit o identitate profesională puternică.  

În anii 2000, Mircea Radu a devenit una dintre cele mai populare figuri TV din România datorită emisiunii Din Dragoste, difuzată la Antena 1. Programul aducea în prim-plan povești emoționante, reîntâlniri surprinzătoare și situații spectaculoase în care iubirea era prezentată ca forță centrală a vieții. Audiențele au fost uriașe, iar emisiunea a ajuns să fie considerată un fenomen social. Mircea Radu a devenit sinonim cu acest format. În perioada respectivă, presa nota că sute de mii de telespectatori plângeau și se emoționau la poveștile prezentate.  

1969: La Washington, D.C. au loc proteste față de Războiul din Vietnam

vietnam war protest jpg jpeg

La 15 noiembrie 1969, peste 250.000 de oameni au protestat în capitala SUA împotriva Războiului din Vietnam. De Ziua Moratoriului, așa cum este denumită, au fost organizate mitinguri, slujbe religioase și întruniri cu scopul de a pune capăt războiului, scrie BBC.

Războiul din Vietnam s-a desfășurat între 1954-1975 și reprezintă o parte din Războiul Rece dintre SUA și Uniunea Sovietică. Conflictul s-a purtat între Vietnamul de Nord, condus de un guvern comunist și Vietnamul de Sud alături de SUA.

SUA a intrat în acest război în 1965, însă au fost înfrânți. Aproximativ 45,000 de soldați americani au fost uciși până în 1969. În 1973, SUA a decis încetarea focurilor și s-a retras din Vietnam, iar partea sudică a fost acaparată de către comuniști.

1987: Au avut loc revoltele muncitorilor de la Brașov

FOTO: memorialsighet.ro
FOTO: memorialsighet.ro
În noaptea de 14 spre 15 noiembrie, la Uzina Steagu Roșu din Brașov, a avut loc o revoltă anticomunistă. Sute de muncitori, împreună cu alte sute de brașoveni care li s-au alăturat în stradă, au protestat în fața sediului Partidului Comunist Judeţean şi Municipal.

Revolta a pornit în urma nemulțumirii muncitorilor cauzată de anunţul de noi penalizări salariale pentru rebuturi la export şi pentru neîndeplinirea planului a pus în mişcare sute de muncitori de la „Steagul Roşu". În sediul partidului, spre uimirea lor, au găsit fructe exotice, ciocolată și alte alimente interzise oamenilor de rând.

Revolta a fost reprimată însă de autorități, iar conducerea întreprinderii a fost împrăștiată prin țară.

2021: Se stinge din viață Dorli Blaga

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Dorli Blaga s-a născut la 2 mai 1930, la Berna, Elveţia, unde tatăl său, filosoful Lucian Blaga, se afla într-o misiune diplomatică. Fiica a vizitat și alte țări cât tatăl acesteia a făcut parte din diplomația românească, fiind vorba de Austria, Portugalia şi Franţa.

După ce familia s-a întors la Cluj, Dorli a urmat Facultatea de Fizică, iar în perioada 1967-1972, a lucrat la Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Comisia Plan Sinteză. În 1991, a fost membră a Senatului României în calitate de expert cu documentaţia privind NATO.

Din păcate, ultima descendentă a familiei Blaga, s-a stins din viață la 15 noiembrie 2021, fiind îmormântată la Lancrăm, Alba Iulia, alături de tatăl ei, după cum și-a dorit.

Deces: 1. niciun anunţ oficial, 2. Cimitirul Lancrăm, cu L.B. şi C.B. (Lucian Blaga şi Cornelia Blaga”)”, precizează Dorli în carnețelul său, potrivit Făclia de Cluj.

