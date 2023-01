23 ianuarie: Prințesa Caroline de Monaco împlinește 66 de ani. Ar divorța, dar și-ar pierde titlul de Alteță Regală

Tot astăzi, se împlinește un an de la moartea excentricului designer Thierry Mugler și 6 ani de la moartea celebrului cântăreț american de R&B, Bobby Freeman. De asemenea, în data de 23 ianuarie 1922, se naște Grigore Baștan, primul general parașutist român.

1922 S-a născut Grigore Baștan, primul general parașutist român

Grigore Baștan s-a născut pe 23 ianuarie 1922, în Republica Moldova și a murit la 8 februarie la București. Acesta a fost un general-maior parașutist român.

A făcut parte din prima companie de parașutiști militari din armata română, în anul 1944 participând la luptele din nordul Bucureștiului.

În anul 1950 și-a adus o contribuție esențială la reînființarea primului batalion de parașutiști și a avut un aport valoros la dezvoltarea pe noi baze a acestei specialități militare, în pregătirea a mii de parașutiști militari. Spiritul său de inventator a dus la realizări notabile, inclusiv prin realizarea completului de parașute BG-7M (principală) și BG-3m (de rezervă), folosite pe o perioadă îndelungată în Armata României.

La 20 august 1970 stabilește un record național la saltul cu parașuta, executând un salt din aeronavă de la înălțimea de 10.000 m cu o cădere liberă de 7.000 m.

În anul 1971 devine primul general parașutist din armata română și va conduce destinele parașutismului militar românesc până la trecerea în rezervă în anul 1979.

În memoria acestuia, paraşutiştii în rezervă au înfiinţat Fundaţia „General Grigore Baştan”, care încearcă să ducă mai departe povestea temerarului ofiţer.

1946- Prima reuniune a Consiliului Economic și Social al ONU

Organizația Națiunilor Unite este cea mai importantă organizație internațională din lume. Fondată pe 24 octombrie1945, după Al Doilea Război Mondial, are astăzi 193 de state membre. Întemeierea ei a constat din semnarea, de către membrii ei fondatori, a Cartei Organizației Națiunilor Unite. Potrivit acestui document, ONU are misiunea de a asigura „pacea mondială”, „respectarea drepturilor omului”, „cooperarea internațională” și „respectarea dreptului internațional”. Sediul central al organizației este la New York.

ECOSOC, din care face parte și România, din anul 2009 se întrunește o dată pe an, în luna iulie pentru o perioadă de patru săptămâni.

1981 - Municipiul București înglobează, alături de cele șase sectoare administrative, și Sectorul Agricol Ilfov

Teritoriul judeţului Ilfov de astăzi este locuit încă de pe vremea pietrei cioplite, cu 150.000 ani în urmă.

Dovezile arheologice atestă prezenţa omului pe acest teritoriu încă din paleolitic (zona Pantelimon, Măgurele), neolitic (zonele Cernica şi Jilava) şi din epocile bronzului şi fierului din care se detaşează vestigiile geto-dacice, apoi cele romane şi româneşti. Cele mai vechi urme de locuire descoperite în perimetrul actual al judeţului Ilfov datează din neolitic, prin vestigiile scoase la iveală în localităţile Cernica, Glina şi Vidra. Cucerirea (101-102, 105-106) şi apoi ocupaţia romană (106-271/275) a Daciei a influenţat meleagurile ilfovene de azi, iar năvălirile, ocupaţiile temporare ale altor popoare din secolele III-VII, au lăsat urme în viaţa locuitorilor.

Prima mențiune documentară a Ilfovului datează din 23 martie 1482, când domnitorul Basarab cel Tânăr face o donație către Mănăstirea Snagov.

Numele județului provine de la un afluent al Dâmboviței – râul Ilfov izvorăște din zona comunei Șotânga (județul Dâmbovița) și se varsă în râul Dâmbovița în dreptul localității Zurbaua, comuna Dragomirești-Vale, județul Ilfov.

Ilfovul este în prezent cel mai mic județ din țară – 1.565 km pătraţi. Dar nu a fost întotdeauna așa.

În 1937 avea o suprafață de 5.176 km pătraţi, iar în 1972 avea peste 8.000. În 1950, când au fost desfiinţate vechile judeţe, teritoriul Ilfovului a fost integrat regiunii Bucureşti. La ultima modificare administrativ – teritorială majoră, în 1968, oraşul Bucureşti a fost declarat municipiu şi a devenit unitate de sine stătătoare, cu rang de judeţ.

În 1996 denumirea Sectorului Agricol Ilfov a fost înlocuită cu Judeţul Ilfov. Pe teritoriul județului se află acum 8 orașe, 32 de comune și 91 de sate. Reședința este municipiul București.

1957 - S-a născut Prințesa Caroline de Monaco

Caroline s-a născut la 23 ianuarie 1957 la Palatul Princiar din Monaco și a fost numită Caroline Louise Marguerite Grimaldi. Prin naștere, Caroline aparține Casei Grimaldi și a fost moștenitoare prezumptivă a tronului princiar de la naștere până la 14 martie 1958, când s-a născut fratele ei, Albert al II-lea, Prinț de Monaco.

Pe linie paternă, Caroline este o descendentă a Ducilor de Polignac și deci aparține nobilimii franceze. Pe linie maternă, are origini irlandeze și germane.

De la urcarea pe tron a fratelui său în 2006 și până în 2014, la nașterea nepoților săi Jacques și Gabriella (copiii gemeni ai Prințului Albert și ai Prințesei Charlène), a fost moștenitoare prezumptivă la tronul din Monaco, poziție pe care a mai deținut-o în perioada 1957-1958, până la nașterea fratelui său.

Pe lângă participarea la numeroase evenimente oficiale în Monaco, Prințesa Caroline a fondat și s-a implicat în numeroase organizații caritabile. În 2003, a devenit Ambasador UNESCO.

În prezent, Caroline este soția lui Ernst August, Prinț de Hanovra, șeful Casei de Hanovra și pretendent la fostul tron al regatului de Hanovra, precum și descendent pe linie masculină al regelui George al III-lea al Regatului Unit. Totuși, legătura lor nu este una plină de iubire, ci, mai degrabă, de regalitate. Dacă Caroline și Ernst August von Hanover ar divorța, prințesa și-ar pierde titlul de Alteță Regală. Pentru Caroline, acest titlu este foarte important, deoarece, deşi este prim-născut, ea nu a fost niciodată eligibilă pentru a conduce statul Monaco.

1989: Moare celebrul pictor Salvador Dalí

Salvador Dalí (11 mai 1904 - 23 ianuarie 1989) a fost un pictor spaniol, originar din provincia Catalonia, reprezentant de seamă al curentului suprarealist în artă. Grație aparițiilor excentrice și megalomaniei sale, Salvador Dalí a devenit o vedetă mondială, care a reușit să folosească forța mass-media pentru a-și spori averea și gloria.

Salvador Dalí a devenit o celebritate internațională și a ajuns să aibă un statut pe care și l-a dorit și de care s-a bucurat la fiecare apariție publică. La vârsta de 37 de ani a terminat de scris propria autobiografie „Viața secretă a lui Salvador Dali”, carte în care a dezvăluit o serie de fapte adevărate, dar și fictive despre viața sa.

Dalí s-a născut pe 11 mai 1904 și a fost al doilea fiu al lui Salvador Dalí Cusi și Felipa Domenech Ferres. La 4 ani, Dalí și-a început studiile la școala publică din Figueres, însă din cauza faptului că nu îi plăcea, nu progresa deloc, așa că tatăl său, un om influent cu putere politică, a decis să îl transfere într-o școală privată, acolo unde toate cursurile se predau în limba franceză.

La reședința de vară din Cadaques a studiat pentru prima dată pictura, împreună cu Ramon Pichot, un artist care picta în stilul impresioniștilor, dar experimenta și alte stiluri. Pichot locuia în Paris și era prieten cu mulți alți artiști, printre care și Pablo Picasso, care a fost primul mentor al lui Dalí în perioada adolescenței sale. De asemenea, Picasso a fost cel care l-a convins pe tatăl lui Dalí să-l lase să dea examenul la Academia de Arte San Fernando din Madrid.

Pentru că avea tendința să conteste autoritatea Academiei și îi încuraja pe semenii săi să facă același lucru, Dalí a primit mai multe acțiuni disciplinare care, într-un final, au dus la exmatricularea lui în 1926. Exmatricularea l-a făcut să se întoarcă la Figueres și să se dedice în totalitate pictatului. A continuat să expună alături de avangarda catalană, dar lucrările lui au avut o imagine tot mai deranjantă de mutilare ceea ce a dus la îngrozirea comunității de artă catalană și excluderea lucrărilor semnate de Dalí în expoziții.

În 1922, prietenul lui Dalí , Luis Bunuel, a creat un film scurt de avangardă intitulat “Un câine andaluz”, un film compus din mai multe scene scurte de violență inexplicabilă și cadavre putrede. Filmul s-a răspândit repede, iar asta le-a adus faima celor doi și Dalí a ajuns la Paris. Acum, Dalí era înconjurat de artiști care i-au înțeles stilul și comportamentul neobișnuit..

Aici, Dalí a cunoscut-o pe Gala, soția scriitorului suprarealist, Paul Eluard, care, deși era mai mare cu 9 ani decât el și era căsătorită, a devenit nedespărțită de el și împreună s-au mutat la Paris. Cinci ani mai târziu, cei doi s-au căsătorit civil. Gala a fost femeia care mereu l-a încurajat și la îndrumat pe Dalí să urmărească să ajungă faimos și bogat.

Odată cu războiul civil care a devastat Spania, Dalí și Gala s-au refugiat în America, într-un exil autoimpus, la fel cum au făcut mulți artiști pe vremea celui de-al Doilea Război Mondial. Pe parcursul deceniului, Dalí a avut mai multe lucrări expuse în galerii importante din New York la Muzeul de Artă Modernă din New York și la Muzeul de Artă din Philadelphia.

1999 - A cincea mineriadă: Cu promisiunea că vor avea de lucru, minerii se reîntorceau în Valea Jiului după marşul spre Bucureşti

Miron Cozma și Romeo Beja, liderii minerilor, îl conving pe primul-ministru Radu Vasile să redeschidă minele Dâlja și Bărbăteni și să promită o creștere salarială pentru ortaci de 30–35%. Minerii se reîntorc în Valea Jiului.

Aflat în fața unui conflict fără precedent, Primul Ministru Radu Vasile acceptă dialogul cu minerii, eveniment care a avut loc la mănăstirea Cozia, la 22-23 ianuarie. În urma acestuia a fost încheiată „Pacea de la Cozia”, un acord în care Guvernul convenea respectarea revendicărilor minerilor, neînchiderea minelor Dâlja și Bărbăteni și neînceperea urmăririi penale împotriva liderilor minerilor.

Miron Cozma, fostul lider al minerilor, a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru mineriada de la Costești, în septembrie 2005.

2017 - A murit Bobby Freeman

Robert Thomas Freeman (13 iunie 1940 - 23 ianuarie 2017) a fost un cântăreț american de rock, soul și R&B, compozitor și producător de discuri din San Francisco, cunoscut mai ales pentru cele două hituri din Top 10, primul în 1958 la Josie Records intitulat „Do You Want to Dance” și al doilea în 1964 pentru Autumn Records, „C'mon and Swim”.

Freeman a murit din cauze naturale pe 23 ianuarie 2017, la vârsta de 76 de ani.

2022 - A murit designerul francez Thierry Mugler

Thierry Mugler, care a murit la vârsta de 73 de ani, a creat ţinute extravagante pentru staruri precum David Bowie, George Michael, Cindy Crawford, Lady Gaga, Rihanna sau Bella Hadid. Ba mai mult, a îmbrăcat-o şi pe Fosta Primă Doamnă a Franţei, Carla Bruni.

Născut în Strasbourg, Manfred Thierry Mugler a avut parte de o educaţie nemţească rece, autoritară şi de modă veche. În relaţiile de familie, nu exista pic de afecţiune, iar mama designerului, o casnică impozantă de 175cm, cu părul roşu aprins şi umeri laţi, era mai preocupată de felul în care arăta când ieşea pe uşă decât cum se purta cu micuţul Terry.

„Mama lui considera propria garderobă o prioritate. Întotdeauna superbă, mergea la cumpărături, cu Thierry după ea, în nişte cizme roşii cu toc înalt şi o haină lungă din blană de râs”, declară Maxime Loriot, curatorul expoziţiei Thierry Mugler.

„Îi încercam machiajul şi parfumurile, dar niciodată hainele. Doar mă jucam cu ele, le desfăceam, le miroseam… Mă uitam adesea în dulapul mamei, pipăiam ţesăturile, dar nu i-am probat niciodată rochiile, pentru că aveam un respect prea mare pentru ea”, a dezvăluit revoluţionarul designer.

În 1973, şi-a pus pe picioare propriul brand, iar restul e istorie. Colecţiile lui arhitecturale, sexy, ultrafeminine şi spectacolele lui teatrale, din care făceau parte atât transsexuali, cât şi prostituate, i-au adus repede faima. Doar că-n perioada în care epidemia HIV era la apogeu, show-urile lui scandaloase şi homosexualitatea lui expusă din plin începeau să nu mai dea bine. În 2002, Thierry s-a retras din modă, fie pentru a evita falimentul brandului său, fie de teama minimalismului care revenea în prim plan.