14 ianuarie: Ziua în care s-a născut „Eroina de la Jiu”, Ecaterina Teodoroiu

Pe 14 ianuarie s-au născut eroina Ecaterina Teodoroiu, participantă la Primul Război Mondial, unde s-a sacrificat eroic în bătălia de la Mărăşeşti. Tot în această zi, în 1999, peste 10 000 de mineri din Valea Jiului își dau acordul în scris pentru a veni la București, iar în 2006 a avut loc tragedia de la mina Anina.

1894: S-a născut Ecaterina Teodoroiu, supranumită „Eroina de la Jiu”

Ecaterina Teodoroiu (Cătălina Vasile Toderoiu) s-a născut pe 14 ianuarie 1894 într-o familie numeroasă de ţărani, în Vădeni, Târgu-Jiu. Iar odată cu intrarea României în Primul Război Mondial, Cătălina Toderoiu aşa a intrat în corpul de cercetaşi ”Domnul Tudor” şi mai apoi în cel de infirmiere la spitalul din Târgul Jiu. Fratele Cătălinei, Nicolae lupta pe front. În 1916, chiar la începutul războiului, Nicolae moare pe front. Cătălina îi i-a locul şi devine soldat. S-a remarcat în bătăliile de la Jiu şi Filiaşi. Era descrisă ca un soldat viteaz şi priceput.

La Filiaşi a fost rănită la ambele picioare. A primit de la regele Ferdinand I, personal, decoraţia ”Virtutea militară” fiind avansată la gradul de sublocotenent. A primit chiar comanda unui pluton din Regimentul 43/59 infanterie din Lupeni. A devenit un comandat foarte respectat, sufletist şi dedicat. În fruntea soldaţilor a căzut eroic în seara zilei de 22 august 1917 în bătălia de la Mărăşeşti. A fost împuşcată în piept, în fruntea trupei. După război a fost declarată eroină a României Mari.

1898: A murit prozatorul şi matematicianul Lewis Carroll, autorul „Alice în Țara Minunilor”

Lewis Caroll s-a născut pe 27 ianuarie 1832, în Daresbury, Chesire, Anglia. Scrierile sale cele mai apreciate au fost: „Alice în Ţara Minunilor” (1865) şi „Alice în Ţara Oglinzilor” (1872). Deşi destinate copiilor, scrierile sale au înţelesuri adânci pentru adulţi, Lewis Carroll dovedindu-se un excelent autor de proză. A scris poezie, cea mai remarcabilă fiind „The Hunting of the Snark”. Pasionat de logică, este autorul lucrării cu tema „Logica simbolică”.

Lewis Caroll a mai fost preocupat de filosofie şi de matematică, introducând logica implicaţiei stricte în matematică şi a descoperit două paradoxuri logice. A arătat că elementul demonstrativ în aritmetică prezintă o mare importanţă pedagogică. A inventat o masă de biliard circulară. A perfecţionat alfabetul numeric al lui Richard Grey din 1730. Preocuparea sa pentru matematica recreaţională este dovedită de numeroasele articole dedicate acestui subiect. Îi plăceau jocurile de cuvinte. A compus anagrame pentru numele diferiţilor oameni celebri. A scris acrostihuri pe nume de fete, ghicitori, şarade și a inventat jocul „Dubleţii”. Iar printre lucrările sale din domeniul ştiinţifi c se numără: „Symbolic Logic and the Game of Logic” (1896) şi „The Lewis Caroll Handbook” (apărută la Oxford). De asemenea, a publicat articole ştiinţifice în Memoria Technică.

1934: A murit Ioan Cantacuzino, geniul medicinei românești

Ioan Cantacuzino (25 noiembrie 1863 - 14 ianuarie 1934) a fost medic şi bacteriolog, creatorul şcolii româneşti de microbiologie şi medicină experimentală; director-fondator al Institutului de Seruri şi Vaccinuri din Bucureşti, membru titular al Academiei Române. A obținut titlul de doctor, cu teza „Recherches sur le mode de destruction du vibrion cholérique dans l´organisme“.

Ioan Cantacuzino a fondat în anul 1901 Laboratorul de Medicină Experimentală, din cadrul Facultății de Medicină din București, dar și Institutul de Seruri și Vaccinuri, din București în anul 1921, care îi poartă numele.

Savantul român a fost asistentul biologului rus I. Mecinikov (1845-1916), laureat al premiului Nobel pentru medicină. Cantacuzino a desfășurat o bogată activitate de cercetare privind vibrionul holeric și vaccinarea antiholerică, imunizarea activă, împotriva dizenteriei și febrei tifoide, etiologia și patologia scarlatinei.

1948: S-a născut legendarul muzician american Joseph Henry „T-Bone” Burnett

Joseph Henry "T Bone" Burnett III s-a născut la 14 ianuarie 1948 Saint Louis, Missouri, Statele Unite, fiind recunoscut ca un legendar muzician, producător de discuri, chitarist și compozitor. A ajuns la faimă ca chitarist în trupa lui Bob Dylan în anii 1970.

Iar de-a lungul carierei sale a primit numeroase premii Grammy pentru muzica de film, între care: „O Brother, Where Art Thou?” (2000), „Cold Mountain” (2004), „Walk the Line” (2005) şi „Crazy Heart” (2010).

1999: A cincea mineriadă: Peste 10 000 de mineri din Valea Jiului își dau acordul în scris pentru a veni la București

Cea de-a cincea mineriadă a izbucnit în urma unui anunţ făcut de ministrul Industriilor, Radu Berceanu, în decembrie 1998, potrivit căruia două mine nerentabile din Valea Jiului urmau a fi închise din motive economice. Minerii au păstrat liniştea Sărbătorilor de Iarnă, însă, în 4 ianuarie, au ieşit în stradă cu mai multe revendicări, refuzate constant de către autorităţi până când lista a fost simplificată.

Pe 14 ianuarie 1999 peste 1000 de protestatari au escaladat barajul înălțat în Defileul Văii Jiului și au amenințat că nu se vor opri decât în Capitală. Miron Cozma a formulat un nou set de revendicări inacceptabile, printre care salarii compensatorii de 10.000 de dolari pentru fiecare disponibilizat sau 500 de dolari pensie pe viaţă.

La 15 ianuarie 1999, Judecătoria Petroșani a declarat ilegală greva minerilor, iar, la 18 ianuarie, minerii comandaţi de Miron Cozma au plecat în marş spre Bucureşti.

2006: Tragedia de la mina Anina

Șapte oameni au murit în urma unei explozii care a avut loc în data de 14 ianuarie 2006, la mina Anina, judeţul Caraş-Severin, produsă din cauza acumulărilor de gaz metan. Alţi cinci mineri au fost răniţi.

În luna septembrie a acelui an, mina de huilă de la Anina, cea mai adâncă exploatare de cărbune din Europa Centrală şi de Est, se închidea, după 200 de ani de exploatare. Din această cauză orașul avea să devină aproape mort din punct de vedere economic, sute de familii rămânând fără o sursă de venit, iar autoritățile s-au luptat să facă din fosta aşezare minieră o destinaţie pentru turişti, obținând în 2017 finanţare europeană pentru a transforma fosta mină într-un muzeu al mineritului.

2008: A murit criticul şi istoricul de artă, poetul şi traducătorul Barbu Brezianu

Barbu Brezianu s-a născut pe 18 martie 1909, la Bucureşti. Ca poet, s-a afirmat cu volume precum, „Nodars” şi „Zăvor fermecat” (1947). În 1995 i-a apărut volumul de proză „Jaf în dragoste”. A tradus epopeea finlandeză „Kalevala” (1942), precum şi alte opere din literaturile franceză, engleză, rusă. Consacrat studiului operei şi biografiei lui Constantin Brâncuşi, scrie studiile „Începuturile lui Brâncuşi” (1964), „Brâncuşi pe Acropole” (1965) şi „Brâncuşi şi Transilvania” (1966), apoi o lucrare de interes istoric major intitulată „Opera lui Brâncuşi în România” (1974). În 1978 i-a apărut, la Paris, lucrarea „Le secret du Baiser de Montparnasse”, iar în 2001 volumul „Noguchi, ucenic al lui Brâncuşi”.

A primit Premiul „Ion Andreescu” al Academiei Române (1976), Premiul Uniunii Artiştilor Plastici pentru critică (1977), în 2001 i-a fost conferit Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Ofiţer, iar în 2006 i-a fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti. Barbu Brezianu a fost membru al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă (AICA), al Uniunii Artiştilor Plastici (secţia critică), al Uniunii Scriitorilor din România, al Jockey Club Bucureşti, fiind şi cercetător ştiinţific onorific al Institutului de istorie a Artei al Academiei Române. A murit la 14 ianuarie 2008.