Un soldat belgian a fost ucis în Lituania în timpul unui exercițiu NATO cu mortiere

Un incident s-a produs vineri, în timpul unui exercițiu NATO desfășurat în Lituania, în urma căruia un soldat a fost rănit, iar ulterior a murit la spital din cauza rănilor.

Un soldat belgian, care participa la o misiune NATO în Lituania, a murit în urma unui exercițiu, au declarat sâmbătă seara oficialii belgieni.

Soldatul a fost rănit în timpul unui exercițiu cu mortiere, iar în cursul zilei de sâmbătă a murit la spital, au confirmat ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, și șeful Apărării, Frederik Vansina, într-o declarație comună, potrivit Mediafax.

Militarul belgian făcea parte din Batalionul de artilerie din Brasschaat. În această vară, aproape 200 de soldați belgieni au fost detașați în Lituania, în cadrul misiunii NATO Forward Land Forces, o serie de grupuri de luptă multinaționale staționate în opt țări din Europa de Est.

A fost deschisă o anchetă

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, și-a exprimat condoleanțele într-o postare în urma anunțului morții soldatului, afirmând că trupele belgiene care servesc în cadrul NATO în Lituania „au o contribuție neprețuită la securitatea națiunii noastre și a întregii Alianțe”.

Procuratura federală belgiană a declarat că a deschis o anchetă privind moartea soldatului, potrivit agenției de știri Belga. De asemenea, ministerul Apărării din Belgia a lansat, de asemenea, o anchetă internă pentru a determina circumstanțele exacte ale accidentului.