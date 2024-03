Tora Vasilescu împlinește 73 de ani: „Dacă aveam copii, eram mai indulgentă sufleteşte faţă de tineri”

Fermecătoarea actriţă Tora Vasilescu împlinește vineri, 22 martie, 73 de ani. De-a lungul carierei sale de peste patru decenii, a cucerit, cu efervescența sa, mii de fani. Dincolo de aspectele legate de activitatea sa pe scenă și în film, căsătoria sa discretă cu Alain Vrdoljak, cetăţean francez de origine croată și viața sa privată, în general, au stârnit multe curiozități.

Unul dintre subiectele asupra căruia presa s-a oprit adesea este legat de faptul că actrița nu are copii, deși a fost cândva însărcinată.

Într-un interviu mai vechi pentru Adevărul, în care a vorbit despre anii în care dădea admitere la Teatru, actrița a atins și acest subiect.

„Prin ’69, luasem premiul I pe ţară la recitare cu o poezie de Ana Blandiana. Până atunci, ajunsesem la fazele judeţene şi interjudeţene ale concursurilor, dar de data aceea, comisia s-a plimbat prin judeţe. Trebuia să primesc medalia de aur pe ţară, iar o echipă de amatori a Teatrului din Tulcea, medalia de bronz. Când au vrut să mă premieze, au adunat o sală de soldaţi, pentru că era un spectacol impus. A venit echipa de teatru, a luat medalia de bronz şi mă aşteptau pe mine. Începeam poezia cu: „Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că plouă/ Şi-mi stă bine cu franjurii ploii în păr“. Când m-am dus pe scenă, am apucat să zic doar: „Sunt cea mai frumoasă femeie“ şi soldaţii au aplaudat şi au strigat: „Este!“. Am tăcut apoi, că vă daţi seama ce hohote erau în sală. Ei, şi mi-au adus medalia şi mi-au spus în şoaptă: „Măi, e de bronz, dar tu să zici că-i de aur“. Proba principală la teatru era recitarea şi, luând medalia de aur, am fost sigură că o să intru la Bucureşti. Erau cinci locuri şi am fosta şasea. Intrase fata prim-secretarului de la Braşov”, povestea, în urmă cu câțiva ani, Tora Vasilescu.

„El a plecat în Israel. Şi eu am rămas însărcinată”

N-a intrat la facultate și a ajuns în Satu Mare.

„Eu, Virginia Rogin şi încă cineva am fost invitate la Teatrul din Satu Mare. În anul ăla, am jucat cinci roluri principale într-o stagiune. Am luat şi salariu, mi-au dat şi o garsonieră. Atunci am avut un prieten de origine maghiară cu care era să mă căsătoresc. După aia, el a plecat în Israel. Şi eu am rămas însărcinată”, povestea actrița.

„O persoană are dreptul să aleagă când poate să crească nişte copii”

N-a devenit însă mamă, decizia sa fiind cu atât mai grea cu cât, în urma decretului din 1966, fusese interzis avortul.

„Am povestit într-o emisiune şi am citit apoi comentariile de pe Internet: <<Voi, actriţele, faceţi crime>>. Atunci mi-am dat seama că sunt lucruri care pot fi spuse doar unui anumit public. Oamenii au scris şi au criticat de parcă avortul meu a fost cea mai mare crimă. Nu ştiam nici ce urma la facultate şi nici cum aveam să mă descurc. Atunci au murit atâtea femei care au hotărât să facă avort! O persoană are dreptul să aleagă când poate să crească nişte copii. Când îmi aduc aminte ce drame erau în căminele studenţeşti! (n.r.- înainte de Revoluţie, peste 9.000 de femei din întreaga ţară au murit în urma avorturilor autoprovocate)”, își amintea Tora Vasilescu.

„Nici nu aş şti cum să educ un copil“

Și nici mai târziu nu a avut copii, iar ideea de a adopta a fost analizată de actriță cu maturitate și fără egoism, cum ea însăși a mărturisit.

„O să încerc să explic, deşi mi-e foarte greu. Probabil că, dacă aveam copii, eram mai indulgentă sufleteşte faţă de tineri. O doamnă mi-a spus odată: „Ăştia mai bătrâni ar trebui să vă opriţi şi să-i lăsaţi pe ăia tineri“. Ea avea copii. Nu înseamnă că am ceva împotriva tinerilor, dar am sperat ca şi ei să realizeze că, dacă am mâncat ieri nu înseamnă că nu mi-e foame şi astăzi. La orice vârstă. Şi poate că aş fi avut mai multă speranţă în viaţă, în general, dacă aş fi avut copii. Când am făcut operaţia de fibrom uterin, la 43 de ani, am văzut un film în care fusese înfiat un copil şi am plâns că mie mi s-a luat şansa de a mai face vreodată un copil. Dacă aş înfia acum, lucru cu care trebuie să fie de acord şi soţul, că nu pot să hotărăsc în privinţa asta singură, tocmai când ar avea nevoie mare de mine, aş fi prea bătrână. Ar fi tot o formă de egoism, nu? Acum nici nu aş şti cum să educ un copil. I-aş spune despre principiile morale de care sunt eu condusă şi s-ar duce în grupul lui de la şcoală şi ar fi total invers. Ar fi un război permanent”, spunea actrița în 2016.

Despre Teodora Vasilescu

Tora Vasilescu s-a născut la 22 martie 1951, în Constanţa.

A absolvit, în 1976, Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică (IATC) „I.L. Caragiale“ din Bucureşti. A interpretat roluri în spectacole de teatru precum „Ultima oră“, „Mobilă şi durere“ şi „O întâmplare cu haz“.

A jucat în numeroase filme, printre care: „Probă de microfon“ (Mircea Daneliuc, 1980), „De ce trag clopotele, Mitică“ (Lucian Pintilie, 1981), „Glissando“ (Mircea Daneliuc, 1982), „Imposibila iubire“ (Constantin Vaeni, 1983), „Şobolanii roşii“ (Florin Codre, 1991), „Occident“ (Cristian Mungiu, 2002) şi „Legături bolnăvicioase“ (Tudor Giurgiu, 2006). A fost distinsă de trei ori cu Premiul pentru Interpretare al Uniunii Cineaştilor din România. A câştigat şi Premiul „Placheta de aur“ pentru rolul din „Imposibila iubire“, la Festivalul de film „Laceno D’Oro“ de la Avellino, în Italia.