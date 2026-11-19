La 20 noiembrie 1945 începea, la Nürnberg, procesul principalilor responsabili ai regimului nazist, la numai câteva luni după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial. Aceeași dată este legată de moartea scriitorului Lev Tolstoi, de nașterea fostului președinte american Joe Biden și de adoptarea a două documente internaționale privind drepturile copilului. În istoria României, ziua marchează nașterea poetului Mihai Beniuc și moartea Zoiei Ceaușescu.

1907: Se naște Mihai Beniuc

La 20 noiembrie 1907 s-a născut, în localitatea Sebiș, județul Arad, Mihai Beniuc, poet, prozator și psiholog român, una dintre figurile controversate ale vieții literare din perioada comunistă.

Mihai Beniuc Foto: Wikipedia

Beniuc a studiat filosofia și psihologia la Cluj, iar ulterior și-a continuat pregătirea în Germania, la Hamburg, unde s-a specializat în psihologia animală. A obținut doctoratul cu o lucrare despre învățarea și inteligența la animale, domeniu în care a desfășurat cercetări înainte de a se dedica tot mai mult literaturii și activității publice.

Debutul său literar a avut loc în perioada interbelică, iar în 1938 a publicat volumul „Cântece de pierzanie”. Printre cărțile sale se numără și „Cântece noi” și „Orașul pierdut”.

După instaurarea regimului comunist, Beniuc a devenit unul dintre reprezentanții literaturii oficiale. A condus Uniunea Scriitorilor din România în perioada 1962–1965, fiind asociat cu promovarea literaturii conforme ideologiei partidului. Activitatea sa a provocat numeroase controverse în mediul scriitoricesc, inclusiv prin raporturile conflictuale cu alți autori.

În paralel, și-a continuat cariera academică, revenind în 1966 la Universitatea din București, ca profesor. A murit la 24 iunie 1988, la București.

1910: Moare Lev Tolstoi, într-o gară din Rusia

Scriitorul rus Lev Tolstoi a murit la 20 noiembrie 1910, la vârsta de 82 de ani, într-o împrejurare neobișnuită pentru unul dintre cei mai cunoscuți autori ai vremii: într-o locuință a personalului feroviar din gara Astapovo, unde fusese adăpostit după ce se îmbolnăvise în timpul unei călătorii.

Foto: Wikipedia

Cu câteva săptămâni înainte, Tolstoi părăsise proprietatea familiei de la Iasnaia Poliana, pe fondul unor conflicte cu soția sa, Sofia, și al frământărilor legate de credință, avere și felul în care dorea să-și petreacă ultimii ani de viață.

Scriitorul plecase fără un plan clar privind destinația. În timpul călătoriei cu trenul, starea sa de sănătate s-a deteriorat, iar în cele din urmă a fost nevoit să se oprească la Astapovo. Acolo a fost diagnosticat cu pneumonie și a murit după câteva zile.

Ultimele sale zile au atras atenția presei internaționale. Jurnaliștii s-au adunat în apropierea gării, urmărind informațiile despre starea scriitorului, a cărui moarte a devenit un eveniment urmărit în întreaga Europă.

Autor al romanelor „Război și pace” și „Anna Karenina”, Tolstoi este considerat unul dintre marii prozatori ai literaturii universale. La „Război și pace” a lucrat în principal între 1863 și 1869, construind o amplă frescă a societății ruse în timpul războaielor napoleoniene.

În ultima parte a vieții, scriitorul s-a îndepărtat de instituțiile religioase și de privilegiile clasei sociale din care provenea, dezvoltând o concepție morală bazată pe nonviolență, simplitate și respingerea constrângerii. Ideile sale aveau să influențeze ulterior gânditori și activiști precum Mahatma Gandhi.

1942: Se naște Joe Biden, al 46-lea președinte al Statelor Unite

Joe Biden s-a născut la 20 noiembrie 1942, în Scranton, Pennsylvania. Familia sa s-a mutat ulterior în Delaware, stat în care Biden avea să-și construiască cea mai mare parte a carierei politice.

A absolvit Universitatea din Delaware și Facultatea de Drept a Universității Syracuse, iar în 1972, la numai 29 de ani, a fost ales în Senatul Statelor Unite. La scurt timp după alegeri, viața sa personală a fost marcată de o tragedie: prima sa soție, Neilia, și fiica lor Naomi, în vârstă de un an, au murit într-un accident rutier. Cei doi fii ai familiei, Beau și Hunter, au supraviețuit, dar au fost răniți.

Biden și-a început mandatul de senator în ianuarie 1973 și a reprezentat Delaware timp de 36 de ani. În această perioadă, a ocupat funcții importante în comisiile pentru justiție și relații externe ale Senatului.

Joe Biden Foto: Shutterstock

Între 2009 și 2017, a fost vicepreședintele Statelor Unite, în administrația lui Barack Obama.

După ce a câștigat alegerile prezidențiale din 2020, Biden a devenit, la 20 ianuarie 2021, al 46-lea președinte american. A condus Statele Unite până la 20 ianuarie 2025, când Donald Trump a revenit la Casa Albă.

Mandatul său a fost marcat de retragerea trupelor americane din Afganistan, de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de măsuri economice și industriale adoptate după pandemia de COVID-19.

În iulie 2024, Biden a renunțat la candidatura pentru un nou mandat prezidențial, după o perioadă de presiuni în interiorul Partidului Democrat și dezbateri publice privind capacitatea sa de a continua campania electorală.

1945: Începe procesul principal de la Nürnberg

La 20 noiembrie 1945, în Palatul de Justiție din Nürnberg, Germania, s-a deschis procesul principalilor reprezentanți ai regimului nazist. Era prima dată când conducători ai unui stat învins erau judecați de un tribunal internațional pentru crime de o asemenea amploare.

Tribunalul Militar Internațional fusese înființat prin Acordul de la Londra, semnat la 8 august 1945 de Statele Unite, Marea Britanie, Uniunea Sovietică și Franța. Cele patru puteri aliate au desemnat judecători și echipe de procurori pentru desfășurarea procesului.

Foto: Arhiva Adevărul

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În rechizitoriu au fost incluse patru capete de acuzare: participarea la un plan comun sau la o conspirație, crime împotriva păcii, crime de război și crime împotriva umanității.

Inițial, au fost inculpate 24 de persoane. Dintre acestea, 21 s-au aflat efectiv în sala de judecată la deschiderea procesului. Martin Bormann, fostul secretar al lui Hitler, a fost judecat în lipsă, Robert Ley se sinucisese înainte de începerea procesului, iar industriașul Gustav Krupp nu a fost judecat din cauza stării sale de sănătate.

Printre inculpați s-au numărat Hermann Göring, unul dintre cei mai puternici oameni ai regimului nazist, Rudolf Hess, fost adjunct al lui Hitler, Joachim von Ribbentrop, fost ministru de Externe, și Wilhelm Keitel, șeful Înaltului Comandament al Wehrmachtului.

Adolf Hitler, Joseph Goebbels și Heinrich Himmler nu au ajuns în fața tribunalului, deoarece se sinuciseseră înainte de proces.

Judecata a durat aproape un an. Procurorii au prezentat documente oficiale ale regimului nazist, înregistrări cinematografice și mărturii despre războiul de agresiune, deportări, lagărele de concentrare și exterminarea sistematică a evreilor europeni.

Verdictul a fost pronunțat la 1 octombrie 1946. Dintre cei 22 de inculpați judecați, 19 au fost condamnați, iar trei achitați. Douăsprezece persoane au primit pedeapsa cu moartea, inclusiv Martin Bormann, condamnat în lipsă.

Hermann Göring s-a sinucis înainte de executarea sentinței. Ceilalți condamnați la moarte aflați în custodie au fost executați prin spânzurare la 16 octombrie 1946.

Procesul de la Nürnberg a contribuit la dezvoltarea dreptului penal internațional, în special prin stabilirea răspunderii penale individuale pentru crime comise în numele unui stat. Argumentul potrivit căruia inculpații ar fi executat doar ordinele superiorilor nu a fost acceptat ca motiv suficient pentru înlăturarea răspunderii.

1959: ONU adoptă Declarația drepturilor copilului

La 20 noiembrie 1959, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat Declarația drepturilor copilului, prin Rezoluția 1386 (XIV).

Documentul cuprinde zece principii referitoare la protecția copiilor, indiferent de origine, sex, religie sau situație socială. Printre acestea se numără dreptul la identitate, educație, îngrijire medicală, protecție împotriva exploatării și posibilitatea de a se dezvolta într-un mediu sigur.

Unul dintre principiile declarației prevede că un copil trebuie să beneficieze de protecție și îngrijire speciale, ținând seama de vulnerabilitatea sa fizică și psihică.

Declarația din 1959 a continuat un demers început în perioada interbelică. În 1924, Liga Națiunilor adoptase Declarația de la Geneva privind drepturile copilului, unul dintre primele documente internaționale dedicate acestui domeniu.

Spre deosebire de un tratat internațional, declarația adoptată în 1959 nu impunea obligații juridice directe statelor semnatare. Ea stabilea însă principiile care aveau să fie dezvoltate, trei decenii mai târziu, într-o convenție internațională.

Cu cinci ani înainte, în 1954, ONU recomandase instituirea unei Zile universale a copilului, lăsând statelor libertatea de a alege data celebrării.

1989: Este adoptată Convenția cu privire la drepturile copilului

La 20 noiembrie 1989, exact la 30 de ani după adoptarea Declarației drepturilor copilului, Adunarea Generală a ONU a adoptat Convenția cu privire la drepturile copilului.

Spre deosebire de documentul din 1959, Convenția este un tratat internațional care stabilește obligații juridice pentru statele ce îl ratifică. A intrat în vigoare la 2 septembrie 1990.

Documentul definește copilul, în principiu, ca orice persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani și consacră dreptul la viață, dezvoltare, sănătate, educație, identitate și protecție împotriva violenței, exploatării și discriminării.

Convenția introduce și principiul interesului superior al copilului, care trebuie luat în considerare cu prioritate în deciziile ce îl privesc.

Un alt element important este recunoașterea dreptului copiilor de a-și exprima opiniile în problemele care îi afectează, în funcție de vârsta și gradul lor de maturitate.

România a ratificat Convenția în 1990, prin Legea nr. 18, asumându-și obligația de a adapta legislația și politicile publice la prevederile acesteia.

Convenția a devenit unul dintre cele mai larg acceptate tratate internaționale privind drepturile omului. Potrivit evidențelor ONU, are 196 de state părți.

Data de 20 noiembrie este marcată anual ca Ziua mondială a copilului, în amintirea adoptării celor două documente din 1959 și 1989.

2006: Moare Zoia Ceaușescu, singura fiică a fostului dictator

La 20 noiembrie 2006 a murit, la București, Zoia Ceaușescu, singura fiică a lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. Avea 57 de ani și suferea de cancer.

Zoia Ceaușescu în 1981 Foto: Arhiva Adevărul

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Spre deosebire de frații săi, Valentin și Nicu, Zoia și-a construit o carieră în matematică, domeniu în care a obținut rezultate academice recunoscute.

A absolvit Facultatea de Matematică a Universității din București în 1971, iar în 1977 și-a susținut doctoratul cu o lucrare intitulată „On Intertwining Dilations”. A publicat lucrări de specialitate și a activat în cercetare, inclusiv la Institutul pentru Creație Științifică și Tehnică (INCREST).

Deși făcea parte din familia conducătorului comunist, Zoia Ceaușescu nu a ocupat funcții politice în conducerea partidului sau a statului.

Viața sa s-a schimbat radical după Revoluția din decembrie 1989. A fost arestată și anchetată, alături de frații săi, în legătură cu acuzații privind subminarea economiei naționale. Ulterior a fost eliberată, fără să fie condamnată pentru aceste acuzații.

După 1989, Zoia Ceaușescu și-a pierdut poziția profesională și a încercat să revină în cercetare. Demersurile sale nu au avut rezultatul dorit, iar în cele din urmă s-a pensionat.

În ultimii ani de viață, a purtat mai multe procese cu statul român pentru recuperarea unor bunuri confiscate după căderea regimului comunist, printre care cărți, tablouri și bijuterii.

A încercat, de asemenea, să clarifice locul în care fuseseră înmormântați părinții săi, executați la Târgoviște în ziua de Crăciun a anului 1989.

După moarte, trupul Zoiei Ceaușescu a fost incinerat la Crematoriul Cenușa din București, potrivit dorinței sale.