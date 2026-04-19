20 aprilie: Ziua în care președintele Traian Băsescu era suspendat prima oară de Parlament

În ziua de 20 aprilie 2018, celebrul DJ suedez Avicii s-a sinucis, după o perioadă dificilă marcată de probleme de sănătate și stres. Tot pe 20 aprilie, în 1839, s-a născut Carol I al României, iar președintele Traian Băsescu era suspendat pentru prima dată de Parlament.

1839: S-a născut regele Carol I

Născut la 20 aprilie 1838, la Sigmaringen, în sudul Germaniei, Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen a devenit domnitorul, apoi regele României, după abdicarea forțată a lui Alexandru Ioan Cuza.

În luna septembrie a anului 1878, Carol I a primit titlul de „Alteță regală”, iar în 1895 a introdus rotativa guvernamentală, un sistem prin care alternau la conducere cele două partide: PNL și Partidul Conservator (PC).

În cele peste patru decenii de domnie, Carol I a obţinut independenta tarii, a redresat economia, a dotat țara cu o serie de instituţii şi a pus bazele unei dinastii.

S-a stins din viață pe 10 octombrie 1913, la Sinaia.

1889: S-a născut Adolf Hitler, liderul Germaniei Naziste

Născut pe 20 aprilie 1889, în Braunau am Inn, Austria, Adolf Hitler a fost un politician german de origine austriacă, care a fost dictatorul Germaniei în perioada nazistă, din 1933 până în 1945, când s-a sinucis.

A ajuns la putere ca lider al Partidul Nazist, devenind cancelar al Germaniei în 1933, iar apoi asumându-și titlul de Führer und Reichskanzler în 1934.

Invazia Germaniei în Polonia la 1 septembrie 1939, sub conducerea sa, a marcat începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Pe parcursul conflictului, Hitler a fost implicat îndeaproape în conducerea operațiunilor militare germane.

A avut un rol central în Holocaust, genocidul în care au fost uciși aproximativ șase milioane de evrei, precum și milioane de alte victime.

La 29 aprilie 1945, Hitler s-a căsătorit cu partenera sa de lungă durată, Eva Braun, în buncărul Führerului din Berlin. Cei doi s-au sinucis a doua zi pentru a evita capturarea de către Armata Roșie.

1938: A fost dizolvat partidul naționalist Totul pentru Țară

Partidul Totul pentru Țară a luat naștere după dizolvarea „Gărzii de Fier”.

Istoria formațiunii a început în luna iunie a anului 1927, atunci când Corneliu Zelea Codreanu a pus bazele Legiunii Arhanghelul Mihail. În 1930 a căpătat denumirea de Garda de Fier, care a fost apoi desființată de liberali în 1933.

Ulterior, partidul a fost refondat sub numele de Totul pentru Țară. Această formațiune politică a obţinut la alegerile din decembrie 1937 un rezultat remarcabil, 15.58%.

La 20 aprilie 1938, Carol al II-lea, din dorința de a instaura o guvernare personală, a hotărât dizolvarea partidului legionar, iar în noiembrie același an, principalii conducători „gardiști” au fost arestați, 13 dintre ei, inclusiv liderul Corneliu Zelea Codreanu, fiind asasinați.

1972: Apollo 16 aselenizează pe Lună

Apollo 16 (16–27 aprilie 1972) a fost a zecea misiune cu echipaj din programul Apollo al NASA și a cincea – penultima – care a ajuns pe Lună.

A aparținut categoriei misiunilor „J”, caracterizate printr-o durată mai mare pe Lună, un accent sporit pe activități științifice și utilizarea roverului lunar. Aselenizarea s-a desfășurat în regiunea Descartes Highlands, aleasă inițial pentru presupusa sa origine vulcanică, ipoteză care a fost ulterior infirmată.

Echipajul a fost format din John Young (comandant), Charles Duke (pilot) și Ken Mattingly (pilot).

Lansată din Kennedy Space Center pe 16 aprilie 1972, misiunea a avut unele probleme tehnice, inclusiv la motorul principal, ceea ce a dus la o întârziere de șase ore a aselenizării și la scurtarea misiunii cu o zi.

Misiunea s-a încheiat cu succes pe 27 aprilie 1972, când echipajul a revenit în siguranță pe Pământ.

2007: Președintele României, Traian Băsescu, a fost suspendat de Parlament

Traian Băsescu a fost suspendat oficial, pentru prima dată, pe 20 aprilie 2007. Referendumul pentru demitere urma să se deruleze pe 19 mai 2007, într-o sâmbătă.

Atunci, pe buletinele de vot, cetăţenii României au fost întrebaţi dacă doresc demiterea şefului statului sau nu. Cu o majoritate de 74%, cei mai mulţi români au spus „NU“. Per total, atunci au votat aproximativ 8,1 milioane de români.

Suspendarea lui Traian Băsescu din 2007 a început în februarie. Atunci, PSD a sesizat Curtea Constituţională despre iniţierea procedurilor de suspendare din funcţie a preşedintelui Traian Băsescu.

La 28 februarie, Parlamentul aprobă înfiinţarea unei comisiei de anchetă privind suspendarea preşedintelui cu 258 de voturi pentru, 76 contra (PD şi PLD) şi 21 de abţineri (UDMR). Preşedintele comisiei a fost numit Dan Voiculescu.

La 19 aprilie 2007, Parlamentul României a votat suspendarea președintelui pentru încălcarea Constituției, cu o majoritate clară. Referendumul pentru demitere a fost programat pe 19 mai 2007, la limita legală de 30 de zile, deși alegerile au loc de obicei duminica.

2008: A murit Monica Lovinescu, ziaristă, critic literar, fiica lui Eugen Lovinescu

Născută la 19 noiembrie 1923, Monica Lovinescu a fost ziaristă, critic literar şi o cunoscută realizatoare de radio. Ea a fost căsătorită cu omul de radio Virgil Ierunca.

A urmat cursurile Facultății de Litere a Universității din București și a fost asistenta lui Camil Petrescu în cadrul seminarului de teatru predat de romancier. În luna septembrie a anului 1947, a decis să părăsească România. Aflată la Paris, în primele zile ale anului 1948, Lovinescu a cerut azil politic.

A făcut parte din tinere companii teatrale şi a semnat regia unor piese de avangardă.

În anul 1999, a fost decorată de președintele Emil Constantinescu cu ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler.

2018: A murit DJ-ul suedez Avicii

Născut la 8 septembrie 1989, la Stockholm, Suedia, Tim Bergling, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost nominalizat de două ori la Premiile Grammy.

Printre cele mai cunoscute cântece ale artistului suedez se numără „I Could Be the One", „Wake Me Up", „You Make Me", „X You", „Hey Brother", „Addicted to You", „The Days", „The Nights" şi „Waiting for Love".

În 2014 şi 2015 a susţinut două turnee mondiale, „True Tour“, respectiv „Stories World Tour“, iar în luna iulie a anului 2015 a susţinut un concert la Cluj Napoca, în cadrul UNTOLD.

Avicii a avut probleme de sănătate de-a lungul vieții. În 2012, a fost internat 11 zile la New York cu pancreatită acută, cauzată de consum excesiv de alcool. Pentru dureri, i-au fost prescrise opioide precum OxyContin și Vicodin, dezvoltând dependență.

În 2014 a suferit operații pentru apendice și vezica biliară, iar în 2015 a urmat un program de reabilitare. Din cauza acestor probleme, s-a retras din turnee în 2016. În 2018, s-a sinucis în timpul unei vacanțe în Muscat, Oman.

Pe scurt: Problemele de sănătate și dependența de medicamente l-au afectat grav pe Avicii, ducând la retragerea din muzică și, în final, la moartea sa în 2018, la doar 28 de ani.