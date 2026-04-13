Video Scandal în India după ce un elefant vopsit în roz pentru o ședință foto a murit. Fotografa primește amenințări cu moartea

O ședință foto virală din India, în care un elefant a fost vopsit în roz, a declanșat numeroase controverse, după ce animalul a murit la câteva luni de la eveniment.

Un elefant în vârstă de 65 de ani, pe nume Chanchal, a fost implicat într-o ședință foto în care a fost acoperit cu pudră roz. Controversa s-a amplificat după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora elefantul a murit după desfășurarea ședinței foto.

Evenimentul a fost interpretat de numerose persoane drept o posibilă consecință a implicării animalului în proiectul artistic, deși aceste afirmații nu au fost confirmate oficial.

Potrivit unor surse citate de presa internațională, nu există dovezi care să lege moartea elefantului de ședința foto.

Îngrijitori locali și oficiali au precizat că animalul avea între 65 și 70 de ani și că decesul ar fi survenit din cauze naturale, fiind vorba despre o vârstă înaintată.

De asemenea, proprietarul elefantului, Sadiq Khan, a respins orice legătură între utilizarea pudrei colorate și moartea animalului.

În ciuda acestor clarificări, fotografa Julia Buruleva, în vârstă de 47 de ani, s-a confruntat cu un val de critici în mediul online.

„Cum ați face față dacă ați fi bombardați cu atâta ură? Literalmente, întreaga presă din India a scris despre controversata ședință foto cu elefantul roz, iar India are 1,5 miliarde de locuitori. Și acum totul se răspândește și dincolo de India. Primesc zece mesaje pe minut, blesteme și amenințări cu moartea pentru mine și pentru cei dragi. Sunt pur și simplu prea obosită ca să mai țin evidența...”, a scris fotografa pe contul său de socializare.

Buruleva a povestit că una dintre dificultățile întâmpinate a fost găsirea unui model local dispus să participe la ședința foto. Potrivit acesteia, numeroase femei contactate au refuzat din motive legate de normele sociale și de opoziția familiilor.

„Am scris multor modele și aproape nimeni nu a acceptat. Chiar și cele care apreciau ideea spuneau că familiile lor nu ar fi de acord”, a declarat ea.

Fotografa a mai susținut că elefantul a fost vopsit cu produse organice, fabricate local, similare celor utilizate în cadrul festivalurilor tradiționale din India.

„Pentru cei îngrijorați de elefant, am folosit vopsea organică, produsă local, de același tip pe care localnicii o folosesc la festivaluri, deci a fost complet sigură pentru animal”, a precizat Buruleva.

Buruleva a declarat, de asemenea, că a început să primească amenințări cu moartea în urma scandalului și a lansat o petiție online de susținere.