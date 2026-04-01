2 aprilie: Cinci ani de la moartea a doi legendari soliști de muzică lăutărească, victime ale Covid-19

Pe 2 aprilie 2026 se împlinesc 5 ani de când muzica lăutărească românească a pierdut doi mari solişti, pe Gabi Luncă şi Nelu Ploieşteanu, care au murit după ce s-au îmbolnăvit de Covid-19. Tot într-o zi de 2 aprilie a murit şi Elena Cuza, soţia primului domnitor al României moderne.

1805: S-a născut scriitorul danez Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen este cunoscut de o lume întreagă drept autorul îndrăgitelor basme pentru copii: „Crăiasa zăpezii”, „Fetiţa cu chibrituri”, „Mica sirenă”, „Hainele cele noi ale împăratului”, „Răţuşca cea urâtă”, „Degeţica”, „Soldăţelul de plumb”, „Cufărul zburător” etc. În călătoriile sale, scriitorul danez care a trăit în perioada 2 aprilie 1805 - 4 august 1875 a trecut şi prin Dobrogea, la mijlocul anului 1841, în drumul de la Constantinopol la Viena.

O relatare a vizitei lui H.C. Andersen este făcută după 100 ani de poetul Marcel Romanescu, născut la Liege - Franţa. În Revista Fundaţiilor Regale din ianuarie 1941, el redă impresiile celebrului scriitor danez despre ţinutul dintre Dunăre şi Marea Neagră, care era pe vremea aceea sub stăpânire otomană.

1872: A murit inventatorul Samuel Morse, creatorul sistemului de transmisie care îi poartă numele

Născut în 1791, lângă Boston, Samuel Finley Morse a studiat la Colegiul „Yale”, unde s-a arătat preocupat mai mult de pictură decât de învăţătură.

Cu toate acestea, numele lui Morse este indisolubil legat de telegraf şi de sistemul de transmitere a datelor cu ajutorul acestui aparat.

La 6 ianuarie 1838, Samuel Morse a testat cu succes, pentru prima oară, telegraful electric, creând şi un alfabet în care literele sunt reprezentate prin combinaţii de semnale scurte şi lungi.

1840: S-a născut scriitorul francez Émile Zola

Émile Zola s-a născut la 2 aprilie 1840, la Paris, fiind fiul lui François Zola, un italian născut la Veneţia, inginer de lucrări publice şi fost ofițer italian, şi al Émiliei Aubert, născută în Doudan, Franţa.

După ce a mai lucrat în diverse posturi de funcționar mărunt, a început să scrie pentru rubrica literară a unui ziar. În acelaşi timp, va face primii paşi către literatură, scriind versuri şi proză de factură romantică.

Émile Zola este considerat fondator şi cel mai important membru al mişcării naturaliste, expuându-şi ideile din acest domeniu în câteva scrieri precum „Le Roman expérimental” (1880) şi „Les Romanciers naturalistes” (1881).

1909: A murit Elena Cuza, soţia primului domnitor al României moderne

Elena Cuza, cunoscută şi sub numele de Elena Doamna (17 iunie 1825 - 2 aprilie 1909), a fost soția primului domnitor al României moderne.

Înrudită cu familiile Sturza, Balş şi Cantacuzino, Elena Doamna nu a avut un mariaj fericit cu Alexandru Ioan Cuza, cuplul neavând copii. A preferat să stea în „umbra“ acestuia, acceptându-i relația cu Elena Obrenovici, una de notorietate în epocă. Din respect pentru soţ, chiar i-a adoptat pe fiii proveniţi din acea relație, Dimitrie şi Alexandru, crescându-i şi îngrijindu-se de educaţia lor în străinătate, fiind profund marcată de moartea lor prematură, primul în 1888, iar al doilea în 1890.

După abdicarea lui A.I. Cuza (1866), soţia sa a amenajat conacul de la Ruginoasa (Iași), în 1870. Aici a primit vestea morţii fostului domn, la Heidelberg, Germania, în 1873.

1915: S-a născut cântărețul şi compozitorul de muzică ușoară Gică Petrescu

Cântărețul Gică Petrescu s-a născut la 2 aprilie 1915, în București. În perioada în care era elev, a cântat într-un ansamblu şcolar, la chitară şi vocal, iar la vârsta de 15 ani a fost descoperit de compozitorul Ion Vasilescu, care l-a dus la Radio.

În anii '30 s-a afirmat profesional, cântând la Cazinoul din Sinaia, alături de orchestra „Dinu Şerbănescu”', apoi la Radio, unde a cântat cu reputatul muzician Iulian Ghindă şi cu formaţia acestuia. Începând din 1936, a realizat înregistrări tot mai des la Casa de discuri „Odeon”.

După numeroase turnee concertistice, au urmat angajamente la teatrele „Alhambra”, „Gioconda” şi „Boema” sau la „Savoy” şi colaborări cu unii dintre cei mai cunoscuţi compozitori: Ion Vasilescu, Elly Roman, Mişu Constantinescu, Petre Romea, G. Patrichi.

În 1960, Gică Petrescu a început să apară în emisiuni de televiziune, iar în anii următori a avut două turnee importante - unul de două luni la Paris, alături de actorii Stela Popescu şi Mircea Crişan, iar celălalt în Israel, alături de actorul Florin Piersic şi cântăreaţa Doina Badea. Şlagărele „Căsuţa noastră”, „Uite-aşa aş vrea să mor” sau „Du-mă acasă, măi, tramvai” au fost înregistrate la Electrecord între anii 1966 şi 1971.

Artistul Gică Petrescu a murit la 18 iunie 2006 şi a fost înmormântat în Cimitirul Bellu.

2005: A murit Papa Ioan Paul al II-lea

Născut la 18 mai 1920, Wadowice, în Polonia, Karol Jozef Wojtyla a devenit, la 16 octombrie 1978, primul papă dintr-o țară slavă și primul papă neitalian în ultimii 400 de ani, sub numele de Papa Ioan Paul al II-lea.

În 1996, Papa Ioan Paul al II-lea a sprijinit inaugurarea, în Salonul Sixtin, a expoziției „Monumenta Romaniae Vaticana” (Mărturii Românești din Vatican), expoziție îngrijită de către profesorul Ion Dumitriu-Snagov, ocazie de readucere în memorie a celor două milenii de creștinism românesc.

În mai 1999 Suveranul Pontif alegea România pentru prima vizită a unui papă într-o ţară majoritar ortodoxă, după Marea Schismă din 1054.

2015: Cel mai mare furt din Istoria Marii Britanii

Pe 2 aprilie 2015, şase bărbaţi au dat o spargere de proporţii într-un depozit subteran din zona Hatton Garden, cartierul londonez al bijutierilor, de unde au furat bunuri în valoare de până la 14 milioane de lire sterline (echivalentul a 16 milioane de lire sterline în 2020. Lovitura a fost considerată „cea mai mare spargere din istoria Marii Britanii”.

Spargerea a fost planificată și pusă în practică de șase bărbați în vârstă care erau hoți cu experiență. Toți au fost în cele din urmă arestați, au pledat vinovat și au fost condamnați la închisoare în martie 2016.

În ceea ce priveşte paguba, autorităţile nu au reuşit să recupereze decât 4,3 milioane de lire sterline.

2021: A murit solista de muzică populară Gabi Luncă

Gabi Luncă a încetat din viaţă, la vârsta de 83 de ani, după ce a fost internată, timp de două săptămâni, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov, cu COVID-19. Decesul artistei a survenit imediat după cel al altui cunoscut cântăreţ de muzică lăutărească, Nelu Ploieşteanu, care de asemenea a fost infectat cu COVID-19.

Gabi Luncă s-a născut la data de 16 octombrie 1938 în comuna Vărbilău, judeţul Prahova, într-o familie cu şase copii şi un tată violonist în cadrul Orchestrei Armatei din Ploieşti. Începe să cânte în anul 1951, alături de tatăl său, iar după 1953 devine solista orchestrei de muzică populară a Clubului Muncitoresc din Băicoi. În 1955 începe colaborarea cu Ansamblul Folcloric al Clubului 1 Mai, Ploieşti, dirijor fiind în perioada respectivă acordeonistul Sile Ungureanu.

Devine cunoscută încă de la 17 ani, când era angajată la Orchestra Flacăra Prahovei din Ploieşti. Încă de atunci, artista şi-a definit foarte clar genul muzical: muzica orăşenească lăutărească. Doi ani mai târziu primeşte o telegramă din partea casei de discuri Electrecord, în care este invitată să înregistreze primul ei album, cu doar patru piese, iar de aici la consacrare drumul a fost extrem de scurt.

2021: A murit Nelu Ploieșteanu, interpret român de muzică lăutărească

Nelu Ploieşteanu, unul dintre cei mai cunoscuţi interpreţi de muzică lăutărească, a murit, în noaptea de 1 spre 2 aprilie, la vârsta de 70 de ani. Era internat în secția de terapie intensivă a Spitalului Floreasca din 18 martie cu o formă gravă de COVID. Pe numele său real, Ion Dumitrache, s-a născut la 16 decembrie 1950 în localitatea Ciorani, tot din județul Prahova.

Crescut într-o familie de lăutari, Nelu Ploieşteanu a moştenit talentul de la tatăl său, dedicându-se întru totul muzicii lăutăreşti, conform site-ului muzicapentrununta.ro. A început să cânte la acordeon la vârsta de şase ani, şi apoi şi la pian.

În 1970, s-a mutat la Bucureşti, unde a cântat la Teatrul "Ion Vasilescu", avându-l ca dirijor pe Ion Albeşteanu. Şi-a continuat cariera cântând, de la vârsta de 18 ani, în diferite restaurante precum Bulevard, Caraiman, Doina, Crama Domnească, Caru cu Bere sau Perla.

Primul său turneu internaţional a avut loc în anul 1979, în Franţa, după care a străbătut aproape întreaga Europă. Germania a fost, însă, ţara unde a cântat şi a revenit de cele mai multe ori.