Gabi Luncă, o viață încercată de drame: de la moartea fiicei la cancerul care a chinuit-o. Ar fi împlinit 85 de ani VIDEO

În urmă cu exact 85 de ani, pe 16 octombrie 1938, venea pe lume interpreta de muzică lăutărească Gabi Luncă. Artista pe care publicul a numit-o cu admirație „Țiganca de mătase” a cunoscut în aceeași măsură și succesul, și durerea.

Marea doamnă a muzicii lăutăreşti s-a născut în comuna prahoveană Vărbilău, într-o familie cu şase copii, despre care artista vorbea adesea cu emoție.

„Un loc care mi-a rămas în minte este podul de peste gârla de lângă sat. Îmi aduc aminte şi azi, era un pod mare, iar când ploua, noi, co­piii, ne duceam acolo, la pod, să vedem ce a adus apa de sus, din munte. Acolo, lângă acel pod, mama mea s-a îmbolnăvit. Mi-a povestit bunica mea, care m-a crescut până la 9 ani, că într-o iarnă mama a vrut să treacă podul cu căruţa, iar caii s-au speriat. Ea s-a dat jos, a intrat în apă ca să-i facă să pornească şi de atunci s-a îmbolnăvit de plămâni, iar la trei-patru luni s-a stins”, povestea artista, în 2010, la Cafeneaua Adevărul, unde și-a prezentat cartea sa biografică.

„Am pierdut-o pe mama la trei ani şi jumătate”

Era foarte mică atunci când mama sa s-a stins. Nu împlinise nici măcar patru ani.

„Mama avea o prăvălie şi aducea marfă. Ea era şi bărbat, şi femeie în casă. Tata mergea la nunţi, avea serviciul lui la Ploieşti, la Orchestra Armatei. Ţin minte că era o femeie frumoasă şi avea un păr lung, până la mijloc. Chiar dacă am pierdut-o pe mama la trei ani şi jumătate, îmi amintesc cum îşi lăsa părul pe spate şi apoi îl răsucea şi îl prindea roate, în coc” , mai povestea artista.

Își amintea tulburată de ziua înmormântării mamei.

„Când mama a murit, eu eram acasă la naşul meu. Casa noastră era chiar în centrul satului, iar eu am văzut că la mine la poartă că s-a adunat lume multă, dar nu înţelegeam de ce şi cineva mi-a zis: mâine vine mama ta, dar vine îmbrăcată în mireasă. Eu, copil, nu am înţeles. Când au adus-o acasă, o vecină a venit, m-a luat în braţe, m-a dus la acel trandafir şi mi-a tăiat de acolo şase trandafiri şi mi-a zis: „Acuma tu mergi cu mine să îi duci mamei tale". Ţin minte toate lucrurile astea”, relata Gabi Luncă.

Cea mai mare durere a vieții ei a venit însă mai târziu odată cu moartea primei sale fiice, nenorocire pe care a purtat-o ca pe o povară întreaga sa viață.

Copila s-a stins la numai două luni de la naştere, fiind diagnosticată cu encefalită:

„Era neagră la faţă, cum e pământul, era desfigurată. A murit pentru că n-am putut să-mi ţin jurământul făcut”, mărturisea artista în cartea sa „Povestea vieţii noastre” , unde relata că şi-a dorit enorm să devină mamă și i-a promis lui Dumnezeu că se va pocăi, dacă va rămâne însărcinată.

Anii care au venit i-a adus însă și alte tristeți, dar artista supranumită „Țiganca de mătase” a reușit să-și urmeze destinul pe care și l-a construit de mică.

În 2009 a fost diagnosticată cu cancer la sân, însă a reuşit să învingă boala.

„M-am operat, am făcut tratament, tot ce au spus medicii, şi am scăpat. Dumnezeu m-a scăpat. Vreau să le sfătuiesc pe toate femeile să meargă la un control, măcar o dată pe an”, mărturisea cântăreața după ce a învins cancerul.

Artista supranumită „Țiganca de mătase” a murit pe de 2 aprilie 2021, la vârsta de 83 de ani, în aceeași zi în care a murit și Nelu Ploieșteanu, amândoi răpuși de COVID-19.

Parcursul artistic

Cel care i-a insuflat dragostea pentru muzică a fost tatăl său, Dumitru Luncă, fost violonist în cadrul Orchestrei Armatei din Ploieşti.

A început să cânte în anul 1951, alături de părintele său, iar după 1953 a devenit solista orchestrei de muzică populară a Clubului Muncitoresc din Băicoi. În 1955 a început colaborarea cu Ansamblul Folcloric al Clubului 1 Mai, Ploieşti, dirijor fiind în perioada respectivă acordeonistul Sile Ungureanu. La 17 ani, a fost angajată la Orchestra Flacăra Prahovei din Ploieşti, iar ulterior, invitată de casa de discuri Electrecord să înregistreze primul ei album, cu doar patru piese.

Au urmat multe alte înregistrări la Electrecord după 1960.

S-a căsătorit cu acordeonistul Ion Onoriu în 1964 și a început să înregistreze alături de soțul ei din 1970. A colaborat cu instrumentişti de prestigiu ca Nicolae Florian, Nicolae Vişan, Nicolae Crăciunescu şi Marcel Budală.

Elena Ceauşescu, emoționată până la lacrimi de cântecele ei

Din 1973, toate înregistrările de până la sfârşitul carierei au fost realizate alături de formaţia lui Ion Onoriu.

Gabi Luncă a fost invitată special de preşedintele României, Nicolae Ceauşescu, să-i cânte în timpul unei vacanţă la Comorova, iar melodiile tulburătoare ei au făcut-o pe Elena Ceauşescu să plângă.

Repere:

- 1951. Debutează pe scenă alături de tatăl ei, violonistul Dumitru Luncă, în cadrul Orchestrei Armatei din Ploieşti.

- 1956. Îşi face debutul la radio.

- 1964. Se căsătoreşte cu Ion Onoriu, cu care are patru copii: Emanuel, Estera, Sara şi Rebeca.

- 1964-1992. Scoate pe piaţă numeroase discuri, printre cele mai apreciate melodii lăutăreşti numărându-se „Cirip Cirip", „Un părinte poate crește", „Cobzar bătrân", „Dă mamă cu biciu-n mine".

- 1992. Decide să cânte doar muzică religioasă.

- 1998. Soţul se stinge din viaţă.

- 2 aprilie 2021 a încetat din viaţă, la vârsta de 83 de ani.