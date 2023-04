Cea mai mare dorință a lui Nelu Ploieșteanu. Dezvăluirea făcut de nepotul regelui muzicii lăutărești

Nelu Ploieşteanu, unul dintre cei mai cunoscuţi interpreţi de muzică lăutărească, a murit, în noaptea de 1 spre 2 aprilie 2021, la vârsta de 70 de ani.

S-au împlinit doi ani de la moartea cunoscutului interpret de muzică lăutărească Nelu Ploieșteanu, în urma unei forme grave de COVID-19.

Moartea sa a lăsat în urmă o familie îndoliată, iar printre cei care îl regretă enorm se află și nepotul său, Antonio Gavrilă, cel care i-a moștenit talentul.

Tânărul de 25 de ani este un talentat pianist, cu studii în străinătate și a dezvăluit care era cea mai mare dorință a bunicului său.

“Suntem bine cu toții acum. În aprilie, anul acesta se împlinesc doi ani de la moartea lui. Chiar dacă timpul trece rănile din sufletul nostru nu le poate acoperi nimeni niciodată. Nu poți să treci peste o astfel de cumpănă atât de ușor. Bunelul meu nu și-a dorit niciodată ca familia și nepoții lui să fie nefericiți, tot timpul ne spunea că trebuie să fim bine, să râdem. Așa că o să îi îndeplinim această dorință cum spunea el “pe eleganță”. Nu ne-a lăsat nimic cu limbă de moartea pentru că știa că așa vom face pentru că are niște nepoți cuminți, la casele lor”, a declarat pentru Click Antonio Gavrilă, nepotul regretatului Nelu Ploieșteanu.

El spune că bunica sa, soția regretatului artist, merge în fiecare zi la cimitir și aprinde o lumânare la mormântul artistului.

”O să trec și eu zilele acestea pe la mormânt pe la dânsul, pentru că tocmai ce am ajuns în țară. Eu sunt de profesie pianist și compozitor și am spectacole și în străinătate. Mereu sunt pe drumuri dar când am timp merg pe la el mereu”, a mai spus Antonio pentru Click!

Crescut într-o familie de lăutari, Nelu Ploieşteanu a moştenit talentul de la tatăl său, dedicându-se întru totul muzicii lăutăreşti, conform site-ului muzicapentrununta.ro.

A început să cânte la acordeon la vârsta de şase ani, şi apoi şi la pian.

În 1970, s-a mutat la Bucureşti, unde a cântat la Teatrul "Ion Vasilescu", avându-l ca dirijor pe Ion Albeşteanu. Şi-a continuat cariera cântând, de la vârsta de 18 ani, în diferite restaurante precum Bulevard, Caraiman, Doina, Crama Domnească, Caru cu Bere sau Perla.

Primul său turneu internaţional a avut loc în anul 1979, în Franţa, după care a străbătut aproape întreaga Europă. Germania a fost, însă, ţara unde a cântat şi a revenit de cele mai multe ori.

Lăutarul avea cinci copii. Din păcate, fiul său, Mihai, a decedat în luna aprilie a anului 2018. Cele mai importante colaborări pe care le-a avut au fost acelea cu actorii Gheorghe Dinică şi Ştefan Iordache.