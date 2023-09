19 septembrie: ziua în care a murit Ştefan Mihăilescu-Brăila. Rolurile memorabile ale marelui actor VIDEO

La 19 septembrie 1996, a murit, la Bucureşti, Ştefan Mihăilescu-Brăila. Tot într-o zi de 19 septembrie, se stingea, în anul 2011, Johnny Răducanu, iar în anul 1961, Lucia Sturza Bulandra.

86: S-a născut Antoninus Pius, împărat roman

Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus Pius a fost împărat Roman în perioada 138-161. A fost cel de-al patrulea din „Cei cinci împărați buni“.

Politica sa internă se caracterizează prin atenția acordată administrației provinciilor, finanțelor statului, jurisdicției imperiale. Pe plan extern continuă activitatea de consolidare a sistemului defensiv al imperiului.

Răscoalele antiromane din Bretannia, Mauretania, Egipt și Iudeea sunt reprimate de generalii săi. Într-o atmosferă de liniște pe plan intern și extern, Antoninus Pius sărbătorește în 148 cea de-a 900-a aniversare a fondării Cetății Eterne. Domnia lui a fost identificată cu apogeul dinastiei antonine și al întregului principat.

1946: Se fondează Consiliul Europei în urma unui discurs ținut de Winston Churchill la Universitatea din Zürich

Consiliul Europei este o organizație internațională, interguvernamentală și regională. A luat naștere la 5 mai 1949 și reunește toate statele democratice ale Uniunii Europene precum și alte state din centrul și estul Europei. Este independent de Uniunea Europeană, și este diferit și de Consiliul European sau de Consiliul Uniunii Europene. Sediul Consiliului Europei este la Strasbourg.

România a deținut președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2005 – mai 2006.

1961: A murit Lucia Sturza Bulandra, actriță română

Lucia Sturdza-Bulandra a fost una dintre marile figuri ale scenei românești, de neuitat în roluri de compoziție din dramaturgia universală și națională, spirit organizatoric, talent pedagogic ce a format generații întregi de actori: Nicolae Baltățeanu, George Calboreanu, Nae Roman, Dina Cocea, Radu Beligan, Victor Rebengiuc.

În 1898 a debutat la Teatrul Național din București iar în 1914, împreună cu soțul ei, a întemeiat o companie particulară. Din 1941 a fost actriță a Teatrului Municipal din București iar din 1947 până la sfârșitul vieții a fost directoarea acestui teatru, astăzi Teatrul Bulandra.

1975: S-a născut Laurențiu Reghecampf, jucător și antrenor român de fotbal

Laurențiu Reghecampf este un antrenor român de fotbal care antrenează echipa CS Universitatea Craiova din Liga I.

Ca fotbalist, a jucat printre altele pentru Steaua București și reprezentativa României.

1996: A murit Ștefan Mihăilescu-Brăila, actor român de teatru și film

Ştefan Mihăilescu-Brăila s-a născut la 3 februarie 1925 la Brăila. Copilul „din flori“ și-a dorit de mic să ajungă actor. Dar nu oriunde, ci la Hollywood. „M-am născut în casa săracă a unei femei care-şi câştiga cu greu pâinea zilnică, fiind soră la un spital. Mama s-a căznit să mă înveţe de timpuriu o meserie, dar eu îmi pusesem în gând să mă fac actor. Şi nu orice fel de actor, ci unul de film. Unde? Bineînţeles, la Hollywood. Aveam 13 ani când m-am rugat de un şef de echipaj al unui vapor: «Ia-mă cu dumneata pe mare...» Ca să nu par puşti, îmi lăsasem un fel de mustăcioară pe care o înnegrisem cu un dermatograf de la o mătuşă. Primul meu machiaj se vede că n-a fost prea inspirat, fiindcă am fost trimis acasă. Când, după eliberare, s-a înfiinţat la Brăila o trupă de teatru, am fost printre primii ei angajaţi. Eram fericit că joc pe o scenă adevărată. Am continuat să fiu un spectator nelipsit al sălilor de cinema. Eu sunt uşor de «câştigat» de episoadele dramatice sau comice ale unui film şi nu mă sfiesc să recunosc că mă surprind cu ochii înlăcrimaţi ori, dimpotrivă, râzând în hohote. Şi vă rog să notaţi că m-am apucat de teatru de dragul filmului!“, povestea actorul în interviul acordat lui Gheorghe Tomozei. şi publicat în numărul din iunie 1964 al revistei „Cinema“.

A mai jucat, între altele, în filmele ''A fost prietenul meu'' (1961), ''Omul de lângă tine'' (1961), ''Porto-Franco'' (1961), ''Răscoala'' (1965), ''Zile de vară'' (1968), ''Asediul'' (1970), ''Proprietarii'' (1973), ''Tatăl risipitor'' (1973), ''Păcală'' (1974), ''Mastodontul'' (1975), ''Gloria nu cântă'' (1976), ''Misterul lui Herodot'' (1976), ''Ciocolată cu alune'' (1978), ''Septembrie'' (1978), ''Mihail, cîine de circ'' (1979), ''Destine romantice'' (1981), ''Buletin de Bucureşti'' (1983), ''Sosesc păsările călătoare (1984).

Marele actor a murit la 19 septembrie 1996, la Bucureşti.

2011: A murit Johnny Răducanu

Johnny Răducanu a fost un contrabasist, pianist, compozitor, aranjor și conducător de formație român de etnie romă. Pe numele său real Răducan Crețu, s-a născut într-o familie de romi cu tradiții muzicale de peste trei sute de ani, de pe timpul lăutarului Petrea „Crețul” Șolcan.

S-a remarcat ca un talentat interpret de jazz la contrabas, încă de la 19 ani. A făcut studii muzicale la Iași și Cluj, apoi la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București (clasa contrabas, 1953-1956).

Îndrumător activ al tinerei generații, Johnny Răducanu este considerat un veteran al muzicii românești de jazz.