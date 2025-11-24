Povestea naufragiului care a inspirat filmul „Fălci“, în care 150 de marinari au fost mâncați de vii după ce nava de război americană s-a scufundat

Nava americană USS Indianapolis a fost torpilată în 1945, lăsând aproximativ 900 de marinari în ape pline de rechini. Doar 316 dintre ei au supraviețuit.

Crucișătorul USS Indianapolis își dusese la bun sfârșit misiunea secretă: transporta componente ale primei bombe atomice prin Pacific.

Dar, în noaptea de 30 iulie 1945, triumful s-a transformat în tragedie. Două torpile lansate de un submarin japonez au lovit nava, care s-a scufundat în doar 12 minute.

Din cei 1.196 de oameni de la bord, aproximativ 900 au reușit să sară în apă. Supraviețuirea în larg, însă, era doar începutul unui coșmar.

Lupta pentru viață în ape pline de rechini

Răniți, în stare de șoc și fără suficiente plute de salvare, supraviețuitorii s-au confruntat cu soarta crudă. Soarele arzător și lipsa apei potabile i-au chinuit. Apoi au apărut rechinii.

„Din când în când, ca un fulger, un rechin venea și lua un marinar, trăgându-l în adâncuri”, a povestit supraviețuitorul Loel Dean Cox pentru BBC. „Unul a venit și l-a luat pe marinarul de lângă mine.”

Rechinii, atrași de explozii, sânge și mișcarea disperată a marinarilor, formau un cerc mortal. Bărbații, epuizați, încercau să respingă atacurile, uneori folosindu-se de trupurile celor morți pentru a-i proteja pe cei în viață.

Eșecul salvării

Marina Americană nu știa că Indianapolis se scufundase. Nava nu fusese dată dispărută, iar semnalele SOS nu fuseseră luate în serios.

Trei zile întregi, supraviețuitorii au rămas în apă, fără să bănuiască faptul că nici o ambarcațiune de salvare nu era pe drum.

Abia în a patra zi, un avion de patrulă a observat grupuri de marinari. O operațiune de salvare a fost lansată, iar un hidroplon a aterizat chiar în zonă, îmbarcând supraviețuitorii. Un distrugător, USS Cecil J. Doyle, a sosit ulterior.

Urmările și reabilitarea

Dintre cei aproximativ 900 de marinari care intraseră în apă, doar 316 au fost salvați. Căpitanul navei, Charles B. McVay III, a fost anchetat și condamnat în urma tragediei, deși comandantul submarinului inamic a mărturisit la proces că nici o manevră evazivă nu ar fi putut salva nava.

Sentința l-a bântuit pe McVay pentru tot restul vieții. S-a sinucis în 1968. Doar în 2001, Marina Americană a reabilitat oficial numele său.

Epava USS Indianapolis a fost găsită în 2017, la peste 5.000 de metri adâncime în Oceanul Pacific, unde rămâne un mormânt subacvatic și un memorial pentru cei care și-au pierdut viața.

Tragedia este amintită ca unul dintre cele mai grave dezastre navale americane și, după cum notează experții, cel mai mortal atac de rechini din istorie. Povestea sa a servit și ca inspirație pentru celebrul monolog al personajului Quint din filmul „Jaws” („Fălci”).