19 noiembrie: Ziua când legendarul fotbalist Pelé înscrie cel de-al 1000-lea gol

Pe 19 noiembrie 1939 s-a născut fostul președinte al României, Emil Constantinescu. Tot pe 19 noiembrie, în anul 1969, Pele înscrie cel de-al 1000-lea gol.

1377: Prima atestare documentară a Castelului Bran

Castelul Bran este unul dintre cele mai impunătoare monumente istorice ale României, cu o istorie de peste jumătate de mileniu.

Castelul Bran se află în Pasul Bran-Rucăr, la aproximativ 30 de kilometri de oraşul Braşov, pe şoseaua ce iese prin vechiul cartier Bartolomeu şi care leagă Braşovul de Câmpulung Muscel, prima capitală a Ţării Româneşti, acolo unde se întâlnesc Munţii Piatra Craiului cu masivul Bucegi, scrie Historia.

Prima atestare documentară a Castelului Bran este reprezentată de un act emis la 19 noiembrie 1377 ce către regele Ungariei, Ludovic I de Anjou. Prin acest document, braşovenii primeau privilegiul de a construi o cetate de piatră la Bran.

Între 1419-1424, cetatea devine proprietatea regelui ungar Sigismund, acesta fiind aliatul domnului Ţării Româneşti, Mircea cel Bătrân, împotriva turcilor.

La sfârşitul secolului al XV-lea, fortificaţia a fost subordonată autorităţii comitetului secuilor, trecând sub conducerea voievodatului Transilvaniei în timpul domniei lui Iancu de Hunedoara.

Legătura lui Vlad Ţepeş cu Branul a fost consemnată tot în această perioadă. Mai precis, Iancu de Hunedoara l-a însărcinat după pierderea tronului pe domnul Ţării Româneşti cu apărarea trecătorii spre Transilvania, trecătoare străjuită de cetate.

1939: Se naște fostul președinte Emil Constantinescu

Emil Constantinescu s-a născut pe 19 noiembrie 1939, la Tighina, și rămâne o figură marcantă a istoriei postdecembriste, prin activitatea sa ca președinte al României între 1996 și 2000.

În 1943, familia Constantinescu se stabilește în satul Brădetu, județul Argeș. A fost elev al liceului „Nicolae Bălcescu” din Pitești (actual Colegiu I.C. Bratianu)[6], absolvind la data de 19 iulie 1956.

După liceu s-a înscris la Facultatea de Drept a Universitatea din București, absolvind în 1960 cu diplomă în Științe Juridice. După îndeplinirea stagiului militar la Piatra Neamț, își începe activitatea ca judecător stagiar la Tribunalul Regional Pitești, secția economică.

Datorită climatului politic, renunță la acest post și devine student la Facultatea de Geologie – Geografie în perioada 1961–1966, unde își începe cariera universitară de profesor. A fost ales prorector în perioada 1990–1992 și rector în perioada 1992–1996 la Universitatea din București.

După Revoluția din 1989, Emil Constantinescu s-a implicat activ în viața civică și politică, fiind membru fondator și vicepreședinte al Alianței Civice, precum și președinte interimar al Forumului Democrat Antitotalitar Român, nucleul din care s-a format ulterior Convenția Democrată Română (CDR).

În 1996, CDR a câștigat alegerile, iar Constantinescu a devenit președintele României, cu peste 7 milioane de voturi. În timpul mandatului său (1996–2000), România a inițiat reforme majore în economie, justiție și administrație, accelerând privatizarea și restituirea proprietăților confiscate de regimul comunist.

Au fost adoptate legi importante privind accesul la dosarele Securității, combaterea corupției și autonomia bugetelor locale. Constantinescu a avut un rol de mediator în momente de criză politică și socială, promovând consensul național și susținând poziționarea României alături de NATO în contextul Războiului din Kosovo.

După încheierea mandatului, a condus Partidul Acțiunea Populară, care a fuzionat ulterior cu PNL în 2008.

1962: Se naște actrița americană Jodie Foster

Jodie Foster s-a născut pe 19 noiembrie 1962, în Los Angeles, California. Jodie și-a început cariera la vârsta de doi ani. Timp de patru ani a apărut în reclame, iar apoi și-a făcut debutul ca actriță, la doar șase ani, în serialul TV Mayberry R.F.D. (1968).

În 1975, Jodie a primit oferta de a juca în filmul Taxi Driver (1976). Acest rol, pentru care a fost nominalizată la Premiul Oscar la categoria „Cea mai bună actriță în rol secundar”, a marcat un punct de cotitură în cariera ei.

În 1980, a absolvit ca șefă de promoție Colegiul Lycée Français, apoi a început studiile de Literatură Engleză la Universitatea Yale, pe care le-a finalizat magna cum laude în 1985.

Un moment tragic din viața ei a avut loc pe 30 martie 1981, când John Warnock Hinkley Jr. a încercat să-l asasineze pe președintele Statelor Unite, Ronald Reagan. Hinkley era obsedat de Jodie și de filmul Taxi Driver (1976), în care personajul Travis Bickle, interpretat de Robert De Niro, încerca să-l împuște pe candidatul la președinție Palantine.

Deși Jodie nu a urmat niciodată cursuri de actorie, a câștigat două premii Oscar înainte de a împlini treizeci de ani. Primul i-a fost acordat pentru rolul Sarah Tobias în filmul The Accused (1988), iar al doilea pentru interpretarea Claricei Starling în The Silence of the Lambs (1991).

1969: Pelé marchează cel de-al 1000-lea gol

La data de 23 octombrie 1940, în Tres Coracoes, se naște Pele, brazilianul care a scris istorie în cărțile fotbalului din secolul trecut. Acesta este singurul jucător care a câştigat trei Campionate Mondiale, în 1958, 1962 și 1970.

La 11 ani, Pele a intrat în lumea fotbalului, fiind cooptat la clubul Santos datorită talentului său. La 16 ani, în 1956, brazilianul a început să joace la seniori, iar clubul a câștigat, odată cu el, recunoaștere la nivel mondial.

Pe 19 noiembrie 1969, legendarul fotbalist brazilian a stârnit celebrări uriașe marcând golul cu numărul 1.000 din cariera sa – însă este posibil ca acesta să fi fost înscris cu cinci zile mai devreme.

În 1999, Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului l-a desemnat Jucătorul Secolului din Lume.

2023: Moare Rosalynn Carter, scriitoare și fostă primă doamnă a SUA

Rosalynn Carter s-a născut pe 18 august 1927, în Plains, Georgia, SUA. S-a căsătorit cu Jimmy Carter în anul 1946. Cei doi au format un cuplu solid și au avut patru copii împreună: Amy Carter, Jack Carter, James Carter, Donnel Carter.

„Rosalynn a fost partenera mea de la egal la egal în tot ceea ce am realizat", declara cândva fostul preşedinte democrat.

Casa Albă a găzduit cuplul Carter între anii 1977 și 1981, iar mandatul lui Jimmy Carter a fost unul marcat de provocări și succese. În perioada în care a îndeplinit rolul de Prima Doamnă a Statelor Unite, Rosalynn Carter s-a implicat activ în numeroase cauze, concentrându-se în special asupra problemelor de sănătate mintală și a problemelor sociale.

După plecarea de la Casa Albă, Rosalynn Carter a continuat să se implice în diferite activități umanitare și de caritate. A fost o susținătoare pasionată a drepturilor omului și a problemei sănătății mintale.

Pe 19 noiembrie 2023, Rosalynn Carter s-a stins din viață, la vârsta de 96 de ani. Ea se afla la reședința din Plains, Georgia, alături de soțul ei, Jimmy Carter, cel mai longeviv președinte din istoria americană.