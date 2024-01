Jodie Foster, impresii despre vedetele din generația Z: „Sunt foarte enervante”

Actrița Jodie Foster, în vârstă de 61 de ani, a mărturisit în cadrul unui interviu că generația Z este câteodată „foarte enervantă”, însă speră că poate ajuta vedetele în devenire să-și croiască propriul drum, relatează The Guardian.

Dezvăluirile au fost făcute în cadrul interviului acordat publicației The Guardian. Actrița a susținut, de asemenea, că a întâlnit atitudini greu de înțeles față de locul de muncă.

„Sunt foarte enervante, mai ales la locul de muncă", a glumit actrița. „Sunt de genul: Nah, nu mă simt bine azi, o să vin la 10.30. Sau în e-mailuri, le spun: totul este incorect din punct de vedere gramatical, nu ai verificat ortografia? Iar ei spun: De ce aș face asta, nu este un fel de limitare?", a mai continuat Foster.

Fiind întrebată ce anume consideră că ar trebui să audă tinerii din această industrie, Jodie Foster, care a realizat filme timp de peste cinci decenii, a declarat: „Trebuie să învețe cum să se relaxeze, cum să nu se gândească atât de mult la asta, cum să vină cu ceva care să fie al lor. Eu îi pot ajuta să găsească asta, ceea ce este mult mai distractiv decât să fii, cu toată presiunea din spate, protagonistul poveștii".

Ba mai mult, ea a mărturisit că a încercat din răsputeri să intre în contact cu Bella Ramsey, care a dat viață personajului Ellie în serialul „The Last of Us”. Tânăra actriță, în vârstă de 20 de ani, care a jucat și în „Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor”, se consideră non-binară.

La propunerea lui Foster, cele două s-au întâlnit la evenimentul „Women” organizat de revista Elle în luna noiembrie. „Am contactat-o pe Bella, pentru că nu ne întâlnisem niciodată, și i-am spus: Vreau să mă prezinți la acest eveniment, care este un eveniment minunat despre actori și oameni de film, dar care este, de asemenea, și un eveniment de modă. Ceea ce înseamnă că se decide cine ne reprezintă”, a declarat Jodie Foster.

„Un nemernic”

Conform spuselor sale, organizatorii evenimentului au fost „foarte mândri de ei înșiși, pentru că au fost reprezentanți ai tuturor categoriilor sociale, iar eu eram de genul: da, dar toți participanții poartă în continuare tocuri și gene".

„Bella, care a ținut cel mai bun discurs, purta cel mai perfect costum, frumos croit și fără machiaj", a declarat Foster.

Șirul dezvăluirilor a continuat. Actrița vorbind și despre cum a făcut față stereotipurilor de gen omniprezente în familia ei. Făcând referire la educația copiilor ei, pe care îi are împreună cu fosta ei parteneră Cydney Bernard și pe care acum îi crește împreună cu soția ei, Alexandra Hedison, ea a spus: „A existat un moment cu cel mai mare dintre ei, pe vremea când era la liceu, când, pentru că a fost crescut de două femei - trei femei - era ca și cum ar fi încercat să își dea seama ce înseamnă să fii băiat.

Și s-a uitat la televizor și a ajuns la concluzia: oh, trebuie doar să fiu un nemernic. Am înțeles. Trebuie să fiu nesimțit cu femeile și să mă comport ca un nenorocit.

Și eu am fost așa: Nu. Nu asta înseamnă să fii bărbat! Asta este ceea ce cultura noastră v-a prezentat în tot acest timp”.