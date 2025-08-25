search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cum au vrut rușii să ofere Transilvania, în secret, Ungariei. Refuzul primit de liderul sovietic Leonid Brejnev

0
0
Publicat:

După zeci de ani, iese la iveală faptul că liderul sovietic Leonid Brejnev i-ar fi propus liderului comunist ungar János Kádár să-i dea Transilvania. Ce motiv a invocat acesta pentru a refuza oferta.

Cei doi lideri comunişti, Janos Kadar şi Leonid Brejnev. FOTO: Facebook
Cei doi lideri comunişti, Janos Kadar şi Leonid Brejnev. FOTO: Facebook

Puțini știu că liderul comunist ungar János Kádár suferea de o teamă profundă de zbor. În aer, anxietatea îl făcea mai vulnerabil și, uneori, îl determina să dezvăluie secrete politice de o importanță istorică uriașă. Printre martorii acestor momente se numără inginerul de zbor Sándor Nagyváthy, cel căruia János Kádár i-a povestit despre o propunere șocantă venită chiar din partea Moscovei: ideea de a da Transilvania Ungariei.

Presa maghiară a readus recent în atenție povestea lui Sándor Nagyváthy, acum în vârstă de 76 de ani, unul dintre veteranii companiei aeriene Malév. Timp de decenii, acesta a fost inginer de zbor pe aeronavele care transportau liderii de partid, inclusiv pe János Kádár.

„Dacă Nagyváthy este la bord, nu avem de ce să ne facem griji”, spuneau adesea liderii comuniști, pentru care prezența inginerului la bordul avionului era sinonimă cu siguranța. În felul acesta, fără să se implice politic, Sándor Nagyváthy a devenit martor al unor momente de maximă confidențialitate, simple discuții în timpul zborului, dar cu implicații uriașe.

Retras la pensie, Sándor Nagyváthy este astăzi ghid la Muzeul Aeronautic Ferihegy, unde plimbă vizitatorii printre avioanele de epocă parcate lângă Aeroportul Internațional Liszt Ferenc din Budapesta. Însă, dincolo de explicațiile tehnice, bătrânul aviator dezvăluie acum povești pe care mult timp a fost obligat să le țină sub tăcere.

Confesiunile lui János Kádár

János Kádár, conducătorul Ungariei timp de mai multe decenii, era cunoscut în cercurile apropiate pentru fobia sa față de zbor. În aer, încerca să își domine neliniștea fie prin conversații banale, fie prin glume, fie prin confidențe de ordin politic.

„Nu voia să fie înconjurat doar de oameni care îi vedeau autoritatea. În avion, stătea ca toți ceilalți, vizibil tensionat, și uneori dezvăluia lucruri pe care nu le-ar fi spus în altă parte”, a povestit Sándor Nagyváthy pentru Blikk.

Propunerea lui Brejnev: Transilvania înapoi Ungariei

Una dintre cele mai interesante amintiri ale fostului inginer datează din 1971, din timpul unui zbor la întoarcerea dintr-o vizită oficială la București. Vizibil tulburat după discuțiile tensionate cu Nicolae Ceaușescu, Kádár i-ar fi mărturisit lui Nagyváthy un secret incredibil, şi anume faptul că șeful partidului socialist sovietic de la acea vreme, Leonid Brejnev, lua în considerare serios reunificarea Transilvaniei cu Ungaria.

„Kádár a zburat la București într-un avion exact ca acesta, dar s-a certat cu Ceaușescu și s-a îmbarcat în zborul de întoarcere vizibil supărat. «Tovarășe Nagyváthy, nu va avea loc nicio reunificare. Sărăcia din satele de acolo este atât de gravă, încât ar costa Ungaria prea mult. Tovarășul Apró și tovarășul Fock sunt împotriva», mi-a spus Kádár, chiar aici, stând pe acest scaun. Ziarele nu au scris niciodată despre asta, iar eu a trebuit să păstrez tăcerea”, a mărturisit peste zeci de ani bătrânul.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
Un bărbat s-a prezentat îngrijorat la RAR că nu a reușit să publice anunț în Monitorul Oficial ca să obțină duplicat la CIV
stirileprotv.ro
image
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci
gandul.ro
image
Ministerul Muncii, anunț despre modul în care românii pot încasa banii din pensiile private
mediafax.ro
image
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
fanatik.ro
image
Putin va plăti scump pentru că l-a trollat ​​pe Trump: „Rusul crede că va scăpa nepedepsit”, anunță ziarul favorit al președintelui american
libertatea.ro
image
Ce spune Flavia Groșan despre teoria lansată despre sexul între vaccinați și nevaccinați, după reacția Colegiului Medicilor
digi24.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
observatornews.ro
image
Ce pensie are Valentin Ceaușescu? Greu de crezut cu ce sumă trăiește fiul fostului dictator
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Cum este vremea în Egipt în noiembrie? Experienţele românilor care au ales să meargă toamna în vacanţă: „Plăcută şi apa”
playtech.ro
image
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
N-a stat la discuții: decizia luată de CFR Cluj în privința lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
Un cunoscut fotbalist a murit, la doar 26 de ani, într-un teribil accident rutier
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Concedii 2025. Angajații care pierd zile libere de odihnă. Ce modificări usturătoare se aplică de la 20 august DOCUMENT
romaniatv.net
image
Sorin Grindeanu, anunț privind un candidat comun PNL-USR la Primăria București! Șanse mari ca PSD se rupă coaliția, în acest scenariu
mediaflux.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență