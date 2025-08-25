Cum au vrut rușii să ofere Transilvania, în secret, Ungariei. Refuzul primit de liderul sovietic Leonid Brejnev

După zeci de ani, iese la iveală faptul că liderul sovietic Leonid Brejnev i-ar fi propus liderului comunist ungar János Kádár să-i dea Transilvania. Ce motiv a invocat acesta pentru a refuza oferta.

Puțini știu că liderul comunist ungar János Kádár suferea de o teamă profundă de zbor. În aer, anxietatea îl făcea mai vulnerabil și, uneori, îl determina să dezvăluie secrete politice de o importanță istorică uriașă. Printre martorii acestor momente se numără inginerul de zbor Sándor Nagyváthy, cel căruia János Kádár i-a povestit despre o propunere șocantă venită chiar din partea Moscovei: ideea de a da Transilvania Ungariei.

Presa maghiară a readus recent în atenție povestea lui Sándor Nagyváthy, acum în vârstă de 76 de ani, unul dintre veteranii companiei aeriene Malév. Timp de decenii, acesta a fost inginer de zbor pe aeronavele care transportau liderii de partid, inclusiv pe János Kádár.

„Dacă Nagyváthy este la bord, nu avem de ce să ne facem griji”, spuneau adesea liderii comuniști, pentru care prezența inginerului la bordul avionului era sinonimă cu siguranța. În felul acesta, fără să se implice politic, Sándor Nagyváthy a devenit martor al unor momente de maximă confidențialitate, simple discuții în timpul zborului, dar cu implicații uriașe.

Retras la pensie, Sándor Nagyváthy este astăzi ghid la Muzeul Aeronautic Ferihegy, unde plimbă vizitatorii printre avioanele de epocă parcate lângă Aeroportul Internațional Liszt Ferenc din Budapesta. Însă, dincolo de explicațiile tehnice, bătrânul aviator dezvăluie acum povești pe care mult timp a fost obligat să le țină sub tăcere.

Confesiunile lui János Kádár

János Kádár, conducătorul Ungariei timp de mai multe decenii, era cunoscut în cercurile apropiate pentru fobia sa față de zbor. În aer, încerca să își domine neliniștea fie prin conversații banale, fie prin glume, fie prin confidențe de ordin politic.

„Nu voia să fie înconjurat doar de oameni care îi vedeau autoritatea. În avion, stătea ca toți ceilalți, vizibil tensionat, și uneori dezvăluia lucruri pe care nu le-ar fi spus în altă parte”, a povestit Sándor Nagyváthy pentru Blikk.

Propunerea lui Brejnev: Transilvania înapoi Ungariei

Una dintre cele mai interesante amintiri ale fostului inginer datează din 1971, din timpul unui zbor la întoarcerea dintr-o vizită oficială la București. Vizibil tulburat după discuțiile tensionate cu Nicolae Ceaușescu, Kádár i-ar fi mărturisit lui Nagyváthy un secret incredibil, şi anume faptul că șeful partidului socialist sovietic de la acea vreme, Leonid Brejnev, lua în considerare serios reunificarea Transilvaniei cu Ungaria.

„Kádár a zburat la București într-un avion exact ca acesta, dar s-a certat cu Ceaușescu și s-a îmbarcat în zborul de întoarcere vizibil supărat. «Tovarășe Nagyváthy, nu va avea loc nicio reunificare. Sărăcia din satele de acolo este atât de gravă, încât ar costa Ungaria prea mult. Tovarășul Apró și tovarășul Fock sunt împotriva», mi-a spus Kádár, chiar aici, stând pe acest scaun. Ziarele nu au scris niciodată despre asta, iar eu a trebuit să păstrez tăcerea”, a mărturisit peste zeci de ani bătrânul.