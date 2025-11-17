18 noiembrie: Tragedia din Jonestown. Liderul sectei „Templul Popoarelor”, Jim Jones, a convins peste 900 de adepţi să se sinucidă în masă

Data de 16 noiembrie marchează naşterea sau dispariţia unor personalităţi de marcă al culturii mondiale, dar şi evenimente care au marcat cursul omenirii. Printre acestea, şi sinuciderea în masă a membrilor sectei „Templul Popoarelor”.

1787: S-a născut Louis Jacques Mandé Daguerre

Pictorul şi fizicianul Louis Jacques Mandé Daguerre, născut la 18 noiembrie 1787, la Cormeilles, în Franța, a devenit celebru pentru invenția care a schimbat definitiv modul în care imortalizăm realitatea: fotografia.

El a creat un procedeu revoluționar la acea vreme, numit „daghereotipie”, ce presupunea utilizarea unei plăci de cupru acoperite cu iodură de argint, expuse la lumină și apoi tratate cu vapori de mercur, iar ulterior fixate într-o soluție de sare, având ca rezultat formarea unei imagini permanente.

Cea mai veche fotografie păstrată până astăzi datează din 1826 sau 1827 și surprinde o vedere a proprietaţii din Burgundia a lui Joseph Nicéphore Niépce, partenerul său de cercetare, devenită celebră sub numele „View from the Window at Le Gras”. Imaginea a fost obținută printr-un proces numit „heliografie” și este atribuită lui Daguerre.

După moartea lui Joseph Nicéphore Niépce, Daguerre a continuat colaborarea alături de fiul acestuia, Isidore, căutând perfecționarea tehnicii, iar la 9 ianuarie 1839 el a obținut brevetul oficial, după prezentarea invenției la Academia Franceză. Pe 19 august același an, guvernul francez a cumpărat brevetul și l-a oferit lumii „cu titlu gratuit”.

Louis Daguerre a încetat din viață la 10 iulie 1851 și este înmormântat în localitatea Bry-sur-Marne, lângă Paris.

1864: Este aprobată noua stemă a Bucureştiului

La 18 noiembrie 1864, Consiliul orașului București aprobă noua stemă a Capitalei, avându-l ca element central pe Sfântul Dimitrie Basarabov, protectorul spiritual al orașului. Această reprezentare consacră oficial rolul sfântului ca patron al Bucureștiului.

1906: S-a născut pictorul român Corneliu Baba

Corneliu Baba, una dintre marile figuri ale picturii românești, s-a născut la 18 noiembrie 1906, la Craiova, fiind al treilea fiu al pictorului bisericesc Gheorghe Baba și al Matildei Ciortus, ambii refugiați din Banat.

Opera lui Baba este vastă, remarcându-se prin autoportrete expresive, portrete ale unor personalități culturale, dar și compoziții de mare forță emoțională, precum „Întoarcerea de la sapă”, „Odihnă pe câmp”, „Jucătorul de șah”, „Țărani”, „Cina”, „Călcătoreasa” sau ciclurile „Arlechin” și „Regele nebun”. Picturile sale sunt caracterizate printr-o paletă cromatică bogată, contraste luminoase marcante și o permanentă tensiune între umbră și lumină, conferindu-le un dramatism aparte.

1922: A murit scriitorul francez Marcel Proust

Marcel Proust (Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust), romancier, eseist și critic literar francez, s-a consacrat mai ales prin opera monumentală „În căutarea timpului pierdut”. Scrisă de-a lungul a peste 14 ani și publicată în șapte volume, lucrarea a devenit una dintre cele mai importante realizări literare ale secolului XX.

Marcel Proust s-a stins din viață în 1922, lăsând în urmă un model literar al memoriei, introspecției și analizei psihologice.

1923: S-a născut Alan Shepard, primul astronaut american care a zburat în spațiu

Alan Bartlett Shepard Jr., ofițer naval, aviator, pilot de încercare și ulterior om de afaceri, s-a născut la 18 noiembrie 1923.

Ca membru al celebrului grup Mercury Seven al NASA, Shepard a devenit în 1961 primul american care a ajuns în spațiu, al doilea om din lume după Iuri Gagarin.

Zece ani mai târziu, în 1971, în calitate de comandant al misiunii Apollo 14, el devine a cincea și cea mai în vârstă persoană care a pășit pe Lună și singurul membru al echipei Mercury Seven care a atins suprafața selenară. În timpul misiunii, Shepard a rămas celebru pentru momentul în care a lovit două mingi de golf pe Lună.

1926: George Bernard Shaw refuză banii pentru Premiul Nobel

Scriitorul irlandez George Bernard Shaw, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1925, este considerat unul dintre cei mai importanți dramaturgi de limbă engleză după Shakespeare.

Renumit atât pentru piesele sale, cât și pentru activitatea de critic și publicist, Shaw a surprins publicul când, pe 18 noiembrie 1926, a refuzat banii acordaţi odată cu premiul, afirmând ironic: „Pot să-l iert pe Alfred Nobel pentru că a inventat dinamita, dar numai o persoană diabolică ar putea inventa Premiul Nobel.”

1928: Celebrul personaj Mickey Mouse debutează în pelicula „Steamboat Willie“

Pe 18 noiembrie 1928, Mickey Mouse apărea pentru prima dată în animația „Steamboat Willie”, moment considerat debutul oficial al celebrului personaj. Creat de Walt Disney în timpul unei călătorii cu trenul, Mickey s-a transformat rapid într-un simbol recunoscut în întreaga lume pentru vestimentația sa inconfundabilă: pantaloni roșii, pantofi galbeni și mănuși albe.

Walt Disney a interpretat vocea lui Mickey timp de 20 de ani, iar personajul a câștigat în 1932 un premiu Oscar special. De asemenea, a devenit mascota studiourilor Disney și a avut un rol central la inaugurarea primului parc Disneyland, în 1955.

1962: S-a născut Kirk Hammett, chitaristul trupei Metallica

Kirk Hammett, născut în 1962 la San Francisco, a debutat ca muzician odată cu fondarea trupei Exodus în 1979. În 1983 s-a alăturat formației Metallica, devenind un membru de bază al trupei care avea să marcheze istoria muzicii rock și metal.

În 2003, revista Rolling Stone l-a inclus în topul celor mai buni chitariști ai tuturor timpurilor.

1963: Este introdus pe piață primul telefon cu butoane

La 18 noiembrie 1963, Bell System a lansat primul telefon cu butoane, înlocuind sistemul clasic cu disc. Noul dispozitiv folosea semnalizarea multifrecvență cu două tonuri (DTMF), fiecare buton generând o combinație unică de frecvențe, permițând centralelor telefonice să recunoască rapid tasta apăsată. Această tehnologie a simplificat comunicarea și a eliminat necesitatea intervenției operatorilor umani.

1978: Are loc sinuciderea în masă din Jonestown

La 18 noiembrie 1978, a avut loc una dintre cele mai mari tragedii din istoria modernă, când peste 900 de cetățeni americani au murit după ce au ingerat otravă, la îndemnul direct al liderului lor spiritual, Jim Jones. Incidentul s-a petrecut în așezarea Jonestown, o comunitate agricolă izolată din nord-vestul Guyanei, creată de mișcarea religioasă cunoscută sub numele de „Templul Popoarelor”.

Organizația își avea începuturile în anii ’50, în Indianapolis, unde Jim Jones, un predicator carismatic, fondase „Templul Popoarelor” ca o sectă creștină cu accente puternic egalitariste. Prin predicile sale împotriva rasismului, Jones a reuşit să atragă în special membri ai comunității afro-americane.

În 1965, el a mutat gruparea în nordul Californiei, mai întâi în orașul Ukiah, iar după 1971 în San Francisco.

În deceniul următor, presa a început să publice o serie de acuzații grave la adresa bisericii lui Jim Jones în care se vorbea despre fraudă financiară, abuz psihic asupra adepților și acte de violență îndreptate împotriva copiilor.

Astfel, pe fondul presiunii mediatice tot mai intense, Jones a decis în 1977 să își relocheze adepții în Guyana, unde a creat o comunitate izolată, pe care a numit-o Jonestown și pe care o prezenta drept o societate agricolă ideală, ferită de influențele „corupte” ale lumii moderne. În scurt timp, aici au fost aduși câteva sute de membri ai Templului Popoarelor.

Îngrijorările tot mai mari exprimate de foști adepți care au părăsit secta au determinat Congresul SUA să intervină, astfel că un congresman democrat din California, Leo Ryan, a decis să se deplaseze în Guyana pentru a investiga situația.

Pe 17 noiembrie 1978, Leo Ryan a ajuns în Jonestown însoțit de jurnaliști și observator şi, deși inițial vizita a părut să decurgă fără incidente, a doua zi mai mulți membri ai comunității i-au cerut să îi ajute să părăsească Jonestown, ceea ce a declanșat suspiciunea și furia lui Jim Jones.

În acest context, tensiunea a escaladat rapid şi unul dintre locotenenții lui Jones l-a atacat pe congresman cu un cuțit, însă tentativa sa de omor a eșuat. În timp ce delegația se pregătea să părăsească Jonestown, Jim Jones le-a ordonat câtorva dintre adepţii săi să-l elimine pe congresman, astfel că aceştia i-au urmărit pe Leo Ryan și pe jurnaliști până la aerodromul unde se pregăteau de îmbarcare, unde i-au împuşcat pe congresman și încă patru persoane.

Jim Jones a profitat de momentul de panică din cadrul comunităţii și i-a convocat toți membrii, susținând că este momentul unei „sinucideri revoluționare”, pe care a prezentat-o drept un act de purificare.

Astfel, la presiunile lui şi sub influența ideii de „frumusețe a morții”, peste 900 de oameni au fost determinați să bea o soluție letală de cianură. Cei care au încercat să se opună au fost obligați prin amenințări să se supună, iar cei care au fugit au fost împușcați.

La final, numărul total al victimelor a ajuns la 909, dintre care 276 erau copii.

Jim Jones a fost găsit mort în aceeași zi, din cauza unei răni provocate de un glonț tras în cap, aparent o sinucidere.

Trupele din Guyana, alertate de unul dintre puținii supraviețuitori care reușise să scape fugind în junglă, au ajuns ulterior la fața locului. Majoritatea victimelor au fost descoperite întinse una lângă alta, exact așa cum le instruise Jim Jones în ultimul său discurs.

1992: A murit scriitorul român Radu Tudoran

Radu Tudoran, pseudonimul lui Nicolae Bogza, a fost un prozator apreciat pentru romane precum „Victoria neînaripată”, „În casa domnului Alcibiade”, „Un port la răsărit” sau „Toate pânzele sus!”, care a marcat generații de cititori.

S-a stins din viață la 18 noiembrie 1992, în urma unor complicații vasculare, după mai multe intervenții chirurgicale. Fratele său, Geo Bogza, avea să moară un an mai târziu.

2020: A murit îndrăgita actriță Draga Olteanu-Matei

Draga Olteanu-Matei, una dintre cele mai iubite actrițe ale teatrului și filmului românesc, s-a stins din viață la 18 noiembrie 2020, la Iași.

Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, a avut o carieră impresionantă, cu peste 35 de filme și numeroase roluri teatrale. A fost decorată cu Ordinul Steaua României și a devenit societară de onoare a Teatrului Național București.

2021: A murit solistul de muzică populară Benone Sinulescu

Benone Sinulescu, născut în 1937, a fost una dintre vocile reprezentative ale muzicii populare românești. A debutat de tânăr, iar primele sale înregistrări au devenit rapid cunoscute. A colaborat cu mari artiști, precum Irina Loghin, iar după 1989 a explorat și stilul etno-dance.

S-a stins din viață în 2021, la vârsta de 84 de ani.