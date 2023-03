18 martie: Compozitorul Horia Moculescu împlinește 86 de ani. Dramele care i-au marcat viața VIDEO

Pe 18 martie 1921 s-a născut Bartolomeu Anania, mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, poet, dramaturg şi prozator român (d. 2011). În aceeași zi, dar în 1937 s-a născut compozitorul Horia Moculescu. În 1957 s-a născut Horia Roman Patapievici, scriitor şi eseist român.

1937- S-a născut Horia Moculescu, unul dintre cei mai cunoscuți compozitori români

Despre cele mai grele momente din viața sa, compozitorul a vorbit pentru fanatik.ro. Cea mai grea perioadă a fost când și-a pierdut tatăl. La fel de dureros a fost și momentul în care și-a pierdut unicul fiu.

"Moartea tatălui meu. După 9 ani de pușcărie a stat liber 7 luni apoi a murit, la 58 de ani. Făcuse 4 ani pe front, era erou al României. Nu am reușit să fiu alături de e când a murit. Din cele 7 luni libere a stat cu mine la mare două, iulie și august. A plecat pe 1 septembrie și pe 1 noiembrie a murit, așa că nu l-am mai văzut decât la Drăgășani, mort. Peste moartea tatei și a fiului meu nu am trecut niciodată. Sunt lucruri peste care nu se poate trece, sunt ireversibile. Trăiești rău, dar înveți să trăiești cu ele", a povestit Horia Moculescu.

Cum și-a început cariera

Horia Moculescu s-a născut pe data de 18 martie 1937 în Râmnicu-Vâlcea și este un pianist, interpret vocal, compozitor, mediator și creator de programe TV din România. Din partea mamei (Nidia Copetti), Moculescu este de origine italiană, iar din partea tatălui (Nicolae Moculescu, fost ofițer în armata română interbelică) este de origine română. Talent muzical precoce, învață autodidact acordeonul la vârsta de șase ani. Rămâne orfan de mamă în anul 1948. Urmează cursurile medii la Turda, la Liceul de Băieți (azi Colegiul Național Mihai Viteazul din Turda). Aici se remarcă prin virtuozitatea cu care interpreta piese de muzică ușoară la pian și la acordeon.

Cele mai cunoscute piese

Din cauza asa-zisei `origini sociale nesănătoase` din timpul regimului comunist, nu poate urma cursurile universitare la Conservatorul din București. Se inscrie la Facultatea de Mine din Petroșani, unde își pune în evidență talentul de interpret muzical în cadrul orchestrei facultății. În continuare, se dedică exclusiv muzicii, activând ca pianist în localuri de bun renume din București și de pe litoralul Mării Negre. În această perioadă începe să compună melodii de muzică ușoară. Piesa lui de debut a fost `De-ai fi tu salcie la mal`. Compozițiile sale sunt în întregime în registrul muzicii ușoare: Anul 2000 (cunoscut și ca „Noi în anul 2000”), `De-ai fi tu salcie la mal`, `Singurătatea mea`, `Prima iubire și ultima`, `Muzica de film`, `Primăvăra bobocilor` (1985), `Vara sentimentală` (1985), `Maria și marea`(1988), `Secretul armei... secrete` (1988) , `Miss Litoral` (1990).

1921- S-a născut Bartolomeu Anania, mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului (din 2005), poet, dramaturg şi prozator român (d. 2011)

Bartolomeu Anania, pe numele de mirean Valeriu Anania, s-a născut pe 18 martie 1921, în comuna Glavile, județul Vâlcea. A murit la 31 ianuarie 2011.

În anul 1941 a fost arestat o lună de zile pentru participarea la funeraliile unui comandant legionar. În anul 1958 a fost din nou arestat, sub acuzația de activitate legionară înainte de 23 august 1944. A fost condamnat de către Tribunalul Militar Ploiești la 25 de ani de muncă silnică pentru „uneltire contra ordinii sociale“. Și-a ispășit pedeapsa în Închisoarea Aiud.

„Eram în închisoare şi mi se apropia procesul. Eram în 959 (n.r. – 1959). Mi s-a dat dosarul să-l citesc şi am descoperit că o seamă de prieteni deveniseră acuzatorii mei. Am avut o cădere psihică. Am simţit că intru în Iadul pe care Dostoievski îl definea ca „neputinţa de a mai iubi“. Atunci, am avut o reacţie subomenească. Am simţit că-i urăsc pe oameni, că nu-i mai pot iubi. Am luat decizia, pentru a nu mai vedea oameni, de a mă orbi. Cu luciditate, nu a fost o reacţie luată la repezeală, de două-trei zile. Aveam la mine un pieptăn de plastic. I-am rupt dinţii şi din coadă am hotărât să fac o andrea. Sinuciderea nu mi-a trecut prin minte, în schimb. Voiam să am tăria ca, după ce-mi înţep un ochi, să pot să fac la fel şi la celălalt. Era caraghios să rămân doar chior. Aşteptând acest moment, am aţipit. Şi am avut un vis în care se făcea că sunt în picioare pe o plută, pe apa Bistriţei. Lângă mine, a apărut sora mea. Şi mergeam aşa, amândoi, ca două statui, dar în susul apei. Când pluta s-a apropiat de mal, ea a coborât, dar doar după ce mi-a spus: «Ai grijă, să nu devii povara nimănui». M-am trezit, am luat andreaua şi m-am culcat la loc“, a povestit el anii de groază prin care a trecut.

A condus greva studențească anticomunistă

Bartolomeu Anania, fost mitropolit al Clujului, s-a născut pe 18 martie 1921, în comuna Glăvile, judeţul Vâlcea. Numele primit la botez a fost Valeriu. În iunie 1946, când era student la Cluj a condus greva studenţească anticomunistă, grevă urmată de un lung şir lung de arestări şi expulzări. În timpul comuniştilor, părintele Anania a fost întemniţat 6 ani, între 1958-1964. În 1948, la Sibiu, şi-a luat licenţa în Teologie. Cariera duhovnicească a început-o în 1942, la mănăstirea Antim din Bucureşti. A primit numele de călugărie Bartolomeu.

Între anii 1965-1976 a deţinut mai multe funcţii în cadrul Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române din America şi Canada. În anul 1967 ajunge arhimandrit. Cât a stat în SUA, a ţinut conferinţe în Detroit, Chicago, Windsor, Honolulu, şi a făcut parte din mai multe delegaţii ale Bisericii Ortodoxe Române peste hotare, în Egipt, Etiopia şi India. Stăpânea bine limba engleza.

Reîntors în România, a fost directorul Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă al BOR (1976-1982). În 1982 s-a retras la mănăstirea Văratec, unde a început să lucreze la revizuirea traducerii în limba română a Bibliei. Pe 21 ianuarie 1993 a fost ales Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului. În 24 martie 2006, Arhiepiscopia a fost ridicată la rangul de Mitropolie a Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, iar Bartolomeu a devenit mitropolit. A slujit 18 ani ca arhiepiscop şi 5 ca mitropolit.

1957- S-a născut Horia Roman Patapievici, scriitor şi eseist român

Horia-Roman Patapievici este un mare iubitor de muzică clasică. Filosoful vorbea, în urmă cun câțiva ani, despre întâlnirea cu muzica lui George Enescu şi despre semnificaţiile muzicii enesciene. "Eu înţeleg muzica lui Enescu în două feluri: cultural şi cognitiv. Cultural, Enescu este un experimentator şi un continuator. Dar nu doar al stilurilor muzicale, ci şi al sensibilităţilor muzicale", spunea Horia-Roman Patapievici.

Despre când l-a auzit cu adevărat pentru prima dată pe marele muzician, filosoful a povestit într-un interviu pentru Ziarul Festivalului George Enescu, 2013.

"Descoperirea adâncimii muzicii lui Enescu i-o datorez unui englez, lui Noel Malcolm. Este vorba de un studiu nu prea voluminos, publicat pentru prima oară în 1990, intitulat George Enescu: His Life and Music, pe care l-am citit când eram departe de ţară (la Londra şi citeam la biblioteca Institutului Warburg). Studiul lui Malcolm m-a intrigat, m-a pasionat şi, finalmente, m-a pus pe urmele profunzimii sensibilităţii muzicale a lui Enescu. A fost un şoc cognitiv major, ca atunci când i-am priceput pe Bach ori pe Mah-ler. Mi-am cumpărat atunci toate CD-urile cu muzică de Enescu disponibile pe piaţa londoneză. Toată ziua citeam la bibliotecă, iar noaptea ascultam Enescu. Am dus-o aşa o lună. A fost revelaţia vieţii mele muzicale moderne".

1963- S-a născut Vanessa Williams, actriţă şi cântăreaţă americană, prima femeie de culoare aleasă Miss America, în 1983

Părinţii Vanessei erau profesori de muzică, iar ea a luat ore de pian şi a studiat la universitatea Syracuse. În anul 1983 este aleasă Miss America, fiind prima afro-americană care a câştigat acest premiu, iar în anul 1984 vor apare fotografii nude ale ei în revista "Penthouse" ea este astfel nevoită în iulie 1984 să renunţe la titlul de Miss America. Cu albumul ei de debut muzical "The Right Stuff" (1988), va primi premiul "Discul de Aur" şi este propusă pentru premiul "Grammy Awards".

Pe lângă o serie de succese muzicale ca de exemplul cântecul "Colors of the Wind", debutează şi ca actriţă, devenind mai cunoscută prin filmele: Eraser (1996), Soul Food (1997), sau Dance with me (1998).

1977- S-a născut Adrian Văncică, actor român de teatru şi film. „Mă dor ochii şi maxilarele când filmez trei zile la rând“

Actor de teatru, film şi stand-up comedy, Adrian Văncică, interpretul lui Celentano din „Las Fierbinţi“, a vorbit într-un interviu pentru „Oamenii dimineţii“ de la Digi24 despre rolul care i-a adus faima în România.

E imposibil să nu râzi în preajma lui şi atunci când nu joacă vreun rol. Şi-a început cariera în Coreea de Sud, fiind clovn într-un parc de distracţii, iar în România a devenit foarte cunoscut cu rolul unui beţiv. Adrian Văncică a povestit la „Oamenii Dimineţii“, emisiune realizată de jurnalista Digi24 Ioana Ciurlea, că atunci când joacă acest personaj nu reuşeşte să îşi vadă colegii şi pleacă acasă cu dureri de ochi şi febră musculară.

„Aţi văzut că Celentano are un tic la maxilar. Când am trei zile filmări, una după alta, mă dor ochii pentru că stau tot timpul aşa, cu ochii încrucişaţi, de aceea eu nici nu-mi văd partenerii. Eu în atâtea sezoane nici nu mi-am văzut partenerii ce fac. Pentru că nu-i văd, eu îi aud doar şi îi văd la repetiţii“, a povestit Văncică.

Despre motivele pentru care s-a făcut actor, „Celentano“ a răspuns: „Pentru public, pentru aplauze...Te faci actor ca să te cunoască lumea. Mai sunt unele persoane care îmi spun «Băi, te ştiu de undeva, dar nu ştiu de unde, bă...». Trebuie să te întrebi ce fel de actor vrei să fii. Eu nu pot acum să mă vait şi să spun «Mamă, mă hărţuieşte lumea pe stradă!», Las-o, măi, să mă hărţuiască. Înseamnă că-mi fac şi eu treaba bine. După ce mă strigau «Celentano» pe stradă, unele persoane au început să înveţe şi că mă cheamă Văncică. După aceea a fost o perioadă cu «domnul Celentano», adică ei aveau respect, dar le scăpa ceva... (râde)“