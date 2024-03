17 martie: 83 de ani de la moartea marelui diplomat Nicolae Titulescu, singurul român preşedinte al Ligii Naţiunilor

Tot pe 17 martie s-a scufundat transatlanticul SS Utopia, s-a născut celebrul cântăreț Nat King Cole și balerinul rus Rudolf Hametovici Nureev.

17 martie 1819: S-a născut scriitorul Alecu Russo, autorul volumului “Cântarea României”

Alecu Russo a fost poet, prozator, eseist, memorialist și critic literar român (originar din Basarabia), ideolog al generației de la 1848.

Este autorul volumului Cântarea României, tipărit anonim. Fără a revendica vreodată explicit această operă, a furnizat unul dintre cele mai cunoscute litigii de paternitate literară din istoria literaturii române.

Russo a luat parte şi la Revoluţia de la 1848 din Moldova, dar şi în celelalte provincii româneşti, fiind şi arestat. A murit pe 5 februarie 1859, de tuberculoză, la vârsta de 40 de ani. A fost înmormântat la Biserica Bărboi din Iaşi.

17 martie 1866: A început să funcționeze Banca Națională a României

BNR a fost creată prin transformarea filialei bucureștene a Băncii Imperiului Otoman, care avea capital majoritar englez. După retragerea privilegiului de emisiune, banca a continuat operațiile bancare sub numele de “Bank of Roumania”. Primul președinte al Consiliului de administrație a fost Ion Ghica.

Banca Naţională a României, construită în urma „Legii pentru înfiinţarea unei bănci de scont şi de circulaţiune” promulgată la 17 aprilie 1880, a fost construită între 1882 – 1890 după planurile arhitecţilor Cassien Bernard şi Albert Galleron pe locul fostului han Şerban Vodă.

Motivele care au întârziat finalizarea lucrărilor au fost diverse: declanşarea războiului sârbo-bulgar, organizarea licitaţiilor pentru achiziţionarea materialelor sau încredinţarea lucrărilor, capriciile vremii.

Poziţionat cu faţada principală către strada Lipscani, construit în stil eclectic de factură academică, palatul Băncii Naţionale are un parter înalt şi două niveluri, cu traveea centrală a intrării marcată de ordonanţa celor patru coloane corintice, având către cele două colţuri câte două nişe, delimitate de coloane ionice, în care sunt amplasate cele patru statui ce reprezintă Agricultura, Industria, Comerţul şi Justiţia, realizate de sculptorul Ioan Georgescu.

17 martie 1891: Transatlanticul britanic SS Utopia s-a scufundat. 562 de oameni au murit

SS Utopia a fost o navă cu aburi transatlantică de pasageri construită în 1874 de Robert Duncan & Co din Glasgow. Din 1874 până în 1882, ea a operat pe rutele Anchor Line de la Glasgow la New York, de la Glasgow la Bombay și de la Londra la New York. După 1882, a transportat imigranți italieni în Statele Unite.

La 17 martie 1891, Utopia s-a ciocnit accidental cu vasul de luptă ancorat HMS Anson în Golful Gibraltar. Utopia s-a scufundat în 20 de minute; cu o pierdere de 562 din 880 de pasageri și echipajul Utopia și doi salvatori de la HMS Immortalité au murit în accident.

Scufundarea Utopiei a fost pusă pe seama „gravei erori de judecată” a căpitanului ei John McKeague, care a supraviețuit accidentului.

17 martie 1919: S-a născut cântărețul american Nat King Cole

Nat King Cole (n. Nathaniel Adams Coles la 17 martie 1919 – d. 15 februarie 1965 ) a fost un pianist, compozitor, interpret de jazz, cântăreț și actor de film american. Născut în 1919, și-a alcătuit prima formație de jazz în liceu.

În anii adolescenţei a studiat pianul clasic, dar a abandonat acest stil, în favoarea pasiunii sale, jazzul, una din sursele sale de inspiraţie fiind Earl Hines, liderul unei trupe de jazz modern a acelor ani.

La vârsta de 15 ani a renunțat definitiv la școală, s-a dedicat carierei de pianist de jazz, iar doi ani mai târziu, alături de fratele său, Eddie, realizează prima înregistrare profesionistă.

În 1937, Nat s-a însurat cu dansatoarea Nadine Robinson, însă cei doi au divorţat în martie 1948.

În anul 1941, debuta în film în „Citizen Kane”, în rolul unui pianist, apoi şi-a jucat propriul personaj, în 1943, în „Here Comes Elmer”.

A pus, apoi, bazele a ceea ce avea să devină King Cole Trio, cu care a efectuat turnee și au intrat în topuri în 1943, cu piesa „That Ain’t Right”, iar în 1944, „Straighten Up and Fly Right” a devenit un alt hit al grupului.

Însă King Cole Trio avea să intre în topuri şi cu cântece de sărbători, câteva exemple fiind „The Christmas Song” sau balada „(I Love You) For Sentimental Reasons”.

În aceeași perioadă a urmat căsătoria cu cântăreaţa Marrie Ellington, printre copiii lor numărându-se şi Natalie Cole, viitoare cântăreaţă de succes.

În anii ’50 Nat King Cole a început să devină cunoscut şi ca solist, lansând numeroase melodii care aveau să prindă la public, „Nature Boy”, „Mona Lisa”, „Too Young” și, mai ales „Unforgettable”, cea care avea să rămână melodia sa de referinţă.

A început să imprime cu unii dintre artiștii de top, între care Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, sau Frank Sinatra, cu aranjamente muzicale realizate de Nelson Riddle.

În anul 1965 se produce ultima apariție în film, în ”Cat Ballou”, alături de Jane Fonda și Lee Marvin şi ultima înregistrare a sa, pentru albumul ”L-O-V-E”.

Nat King Cole a câștigat numeroase de discuri de aur pentru hituri precum „Sweet Lorraine”, „Too Young”, „Mona Lisa”, „Christmas Song”.

17 martie 1938 : S-a născut balerinul şi coregraful de origine tătară Rudolf Hametovici Nureev

Rudolf Nureev este considerat unul dintre cei mai talentaţi balerini din secolul al XX-lea. S-a născut pe 17 mai 1938, în apropiere de Irkutsk, în timp ce mama lui călătorea cu trenul spre Vladivostock, unde tatăl lui, de origine tătară, era comisar politic.

A copilărit în regiunea Başchiria şi a fost atras încă din copilărie de dansurile populare başchire. În 1955 a început cursurile de balet la Institutul Coregrafic din Vaganova şi, chiar dacă avea în acel moment 17 ani deja - o vârstă considerată târzie pentru a deveni balerin profesionist -, a devenit foarte repede cunoscut graţie talentului şi tehnicii sale.

Anul 1961 a fost unul de cotitură în viaţa sa. În urma unui accident, prim-solistul Baletului Kirov din Leningrad, Konstantin Sergheev, nu a mai putut dansa, iar în locul acestuia, pentru o prestaţie la Paris, a fost ales Nureev. Tehnica şi dezinvoltura tânărului balerin rus i-au impresionat pe specialiştii din lumea baletului.

La Paris a luat hotărârea de a nu se mai întoarce în Uniunea Sovietică. În această perioadă l-a cunoscut pe balerinul Erik Bruhn, care i-a devenit protector, prieten, cât şi partener de viaţă.

În 1962, a fost invitat de balerina Margot Fonteyn pentru a dansa într-o gală de balet, alături de Royal Ballet, la Londra.

Nureev a activat la Londra pentru o perioadă de aproape 30 de ani. Spectacolele cele mai cunoscute, alături de Royal Ballet, în care a avut-o ca parteneră pe Margot Fonteyn, sunt: "Lacul Lebedelor", "Giselle", "Frumoasa din pădurea adormită", "Spărgătorul de nuci", "Romeo şi Julieta", "Corsarul" şi "Don Quijote".

În anii '80, s-a îmbolnăvit de SIDA. În 1983, Rudolf Nureev a devenit directorul Baletului Operei din Paris. În 1988 a primit Legiunea de Onoare în rang de Cavaler, iar, în 1992, ministrul francez al Culturii i-a acordat ceea mai înaltă distincţie în domeniul artistic: Ordinul Artelor şi Literelor în rang de Comandor. Rudolf Nureev a murit pe 6 ianuarie 1993, la vârsta de 54 de ani, şi a fost înmormântat în cimitirul Sainte-Genevieve-des-Bois.

17 martie 1941: A murit diplomatul Nicolae Titulescu

Nicolae Titulescu a fost un diplomat, profesor universitar, jurist şi om politic. A fost singurul român care a ajuns preşedinte al Ligii Naţiunilor (predecesoare a ONU) şi singurul preşedinte care s-a bucurat de două mandate. Nicolae Titulescu s-a născut în Craiova, unde a urmat studiile primare şi liceale.

În 1900, după absolvirea liceului „Carol I“, a început studiile de drept la Paris. În 1905, după obţinerea doctoratului, s-a întors în România, devenind profesor de drept civil la Universitatea din Iaşi.

Doi ani mai târziu, s-a transferat la Universitatea din Bucureşti. Nicolae Titulescu a ocupat de trei ori poziţia de Ministru al Afacerilor Străine în perioada 1928-1936. A dus o politica vie împotriva nazismului şi a regimurilor de dreapta în general, realizând pericolul pe care acestea îl reprezentau pentru siguranţa frontierelor României. În acest sens, a depus eforturi pentru încheierea Micii Înţelegeri (1933) şi a Înţelegerii Balcanice (1934) cu scopul protejării României de invadatori.

În august 1936, Carol II l-a demis pe Nicolae Titulescu din toate funcţiile şi l-a expulzat din ţară. Diplomatul român s-a refugiat în Elveţia inițial, apoi s-a stabilit în Franţa, la Cannes, în 1937.

A murit departe de țară, la Cannes pe data de 17 martie 1941. La aniversarea centenarului său, în 1982, i s-a atribuit titlul de „Om al secolului pentru pace şi înţelegere internaţională“, act de rezonanţă mondială.

17 martie 1950: Cercetătorii de la Universitatea Berkeley din California anunță crearea elementului 98, pe care îl numesc „californiu”

Californiul este un element chimic sintetic din sistemul periodic al elementelor cu simbolul Cf și numărul atomic 98. Este un metal radioactiv din seria actinidelor care a fost obținut în 1950 prin bombardarea unor atomi de curiu cu particule alfa (ioni de heliu).

Numele provine de la statul american California în care se află laboratorul în care a fost descoperit.

Californiul a fost obținut pentru prima dată în 1950, la University of California, Berkeley de către o echipă formată din Stanley Thompson, Kenneth Street, Jr., Albert Ghiorso și Glenn Seaborg, descoperirea fiind anunțată în data de 17 martie 1950.

Pentru a produce californiu, cercetătorii au bombardat o țintă de curiu 242, cu masa de ordinul microgramelor, cu particule alfa de 35 MeV, obținând atomi de californiu 245 și neutroni liberi.

17 martie 1991: Republica Moldova a boicotat referendumul prin care se dorea menținerea URSS

La 17 martie 1991, în ciuda presiunilor exercitate de organele de stat ale Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS), populaţia Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM), deja suverane la acel moment, nu a participat la referendumul privitor la menţinerea URSS. Trebuie de remarcat că referendumul unional din 17 martie 1991 a fost primul referendum de la crearea U.R.S.S.

Chiar dacă în multe dintre republicile unionale referendumul a avut loc, în cadrul R.S.S.Moldoveneşti acesta în majoritate a fost boicotat participînd doar unele raioane din est (Transnistira de azi) şi Găgăuzia.

Nereuşita desfăşurare a referendumului în unele republici unionale printre care şi RSS Moldovenească nu a împiedicat Comitetul Central al URSS să declare că majoritatea respondenţilor care au participat în fosta URSS au optat pentru restabilirea URSS şi prin urmare aceasta trebui refăcută.

În baza rezultatelor referendumului unional din 17 martie 1991 se va altoi ulterior şi ideea de creare a Comunităţii Statelor Independente (CSI) care este o organizaţie internaţională funţională şi astăzi.

17 martie 2005: A murit Adrian Marino, critic, istoric si teoretician literar

Nascut in 1921 la Iasi, Marino a absolvit in 1945, la Bucuresti, Facultatea de Litere cu o teza despre Alexandru Macedonski. Marino este arestat in 1949 pentru activitati ilegale in cadrul TUNT (Tineretul Universitar National Taranist), pentru multiplicare si difuzare de texte ale "Scolii de cadre".

A fost inchis pana in 1957, dupa care a fost deportat in Baragan, in satul Latesti, alti sase ani (1957-1963). Nu va avea drept de semnatura pana in 1965, cand debuteaza in volum la 44 de ani cu "Viata lui Al. Macedonski".

Este reabilitat juridic in 1969. A fost premiat de Academie si de Uniunea Scriitorilor. Potrivit unui comunicat remis de Consiliul Academic si de Rectoratul Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Adrian Marino a reprezentat o referinta pentru cultura romaneasca si europeana. Adrian Marino a primit tilul de Doctor Honoris Causa al Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj.