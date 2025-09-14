15 septembrie: David Popovici împlineşte 21 de ani

De-a lungul timpului, ziua de 15 septembrie a marcat evenimente care au schimbat cursul istoriei, dar şi naşterea unor personalităţi marcante în diferite domenii, printre care şi cel mai iubit înotător român al momentului, David Popovici.

1521: A murit Neagoe Basarab, domn al Țării Românești şi cărturar de marcă

Neagoe Basarab este considerat unul dintre cei mai înțelepți și mai gospodari voievozi ai Valahiei. Domnia sa, între anii 1512 și 1521, a fost caracterizată printr-o perioadă de liniște și prosperitate, rar întâlnită în acea epocă tulbure. Nu a fost doar un conducător priceput în treburile statului, ci și un adevărat Mecena al culturii și spiritualității.

Diplomat iscusit și om al cărților, Neagoe Basarab a încercat să apropie Țara Românească de marile puteri europene, menținând echilibrul între influențele externe. A sprijinit apariția tiparului la Târgoviște, prin ieromonahul Macarie, care a realizat „Tetraevanghelul”, prima carte tipărită pe teritoriul românesc.

Moștenirea sa culturală este legată și de lucrarea „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie”, redactată între 1519 și 1521. Textul, scris în slavonă cu caractere chirilice, este o operă de referință în literatura medievală europeană, structurată în două părți: o secțiune moral-religioasă, bazată pe pilde biblice, și una practică, în care voievodul își îndrumă fiul în tainele politicii, administrației și conducerii morale a statului.

De asemenea, Neagoe Basarab a rămas în memoria culturală și religioasă a românilor și prin ridicarea Catedralei Arhiepiscopale de la Curtea de Argeș, între 1512 și 1517, un monument de arhitectură emblematic, care atrage și astăzi pelerini și turiști.

Canonizat de Biserica Ortodoxă Română, el este cinstit anual pe 26 septembrie ca „Sfântul Voievod Neagoe Basarab”.

1821: Cinci ţări din America Centrală şi-au proclamat independenţa

La începutul secolului al XIX-lea, mișcările de emancipare din America Latină au prins amploare. Pe 15 septembrie 1821, cinci țări din America Centrală – Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua și Costa Rica – au semnat actul de separare de Imperiul Spaniol, după trei secole de dominație colonială.

De atunci, ziua de 15 septembrie este celebrată ca sărbătoare națională în toate aceste state, simbol al libertății și identității lor independente.

1830: A fost inaugurată prima cale ferată din lume

Progresul tehnologic al Revoluției Industriale și-a pus amprenta asupra transporturilor odată cu deschiderea, la 15 septembrie 1830, a liniei de cale ferată Liverpool – Manchester, aceasta fiind prima cale ferată din lume destinată transportului de călători și de marfă.

Un an mai târziu, la 15 septembrie 1831, locomotiva cu abur „John Bull” pornea la drum în New Jersey, SUA. Astăzi, aceasta este considerată cea mai veche locomotivă de acest tip păstrată în stare de funcționare, un simbol al epocii industriale.

1835: Charles Darwin ajunge în insulele Galapagos

La 15 septembrie 1835, în timpul celei de-a doua expediții a navei Beagle, Charles Darwin a ajuns în insulele Galapagos. Observațiile sale asupra plantelor, păsărilor și reptilelor care trăiau pe insulele izolate au fost fundamentale, el remarcând faptul că, deși apropiate geografic, speciile diferă de la o insulă la alta, ceea ce nu putea fi explicat prin concepția fixității speciilor susținută de biserică și de știința vremii.

Deși la început a continuat să creadă în imuabilitatea speciilor, experiențele trăite în Galapagos au constituit baza teoriei evoluționiste, pe care Charles Darwin o va expune în monumentala sa lucrare „Originea speciilor”, publicată în 1859.

1890: S-a născut scriitoarea de romane poliţiste Agatha Christie

Agatha Christie, una dintre cele mai influente scriitoare ale secolului XX, s-a născut pe 15 septembrie 1890, la Torquay, în Anglia. Cu peste două miliarde de exemplare vândute și opere traduse în peste 100 de limbi, este considerată cea mai bine vândută autoare de romane din toate timpurile.

Primul său roman polițist, „The Mysterious Affair at Styles”, a apărut în 1920, dar consacrarea a venit odată cu „The Murder of Roger Ackroyd”. Personajele sale emblematice, detectivul Hercule Poirot și bătrâna Miss Marple, au intrat în istorie, aducându-i titlul de „Regina Crimei”.

Pe lângă romanele polițiste, a scris și șase romane de dragoste, sub pseudonimul Mary Westmacott, însă acestea nu s-au bucurat de acelaşi succes. Moartea sa, în 1976, a marcat sfârșitul unei cariere literare care a schimbat definitiv literatura polițistă.

1899: S-a născut Elena Lupescu, controversata soţie a regelui Carol al II-lea al României

Elena Lupescu, născută la 15 septembrie 1899, a intrat în istoria României ca femeia care a schimbat destinul regelui Carol al II-lea și, implicit, cursul politic al țării, relația lor provocând crize politice și influenţând profund societatea interbelică.

Regina Maria o descria plastic drept „chipul păcatului încoronat în şuviţe roşii”.

Pentru ea, Carol al II-lea a renunțat la tron și a plecat în exil sub numele de Carol Caraiman. Revenirea pe tron, în 1930, a readus-o pe Elena Lupescu în centrul vieții politice, unde a influențat, din umbră, deciziile regelui și soarta camarilei regale. După moartea lui Carol în exil, în 1953, i-a supraviețuit două decenii, refuzând să-și refacă viața.

A murit în Portugalia, dorindu-și ca cenușa să-i fie așezată lângă cea a soțului ei. Acest lucru s-a întâmplat abia în 2003, când rămășițele lor au fost aduse la Curtea de Argeș, fiind îngropați în aceeaşi incintă, dar totuşi separat.

1924: Începe Răscoala de la Tatarbunar

Între 15 și 18 septembrie 1924, în localitatea Tatarbunar din sudul Basarabiei, a izbucnit o revoltă țărănească armată, inspirată și sprijinită de Uniunea Sovietică. Rebeliunea a fost condusă de un comitet revoluționar prosovietic, care cerea unirea regiunii cu RSS Ucraineană.

Autoritățile de la București au perceput evenimentul ca pe o tentativă de destabilizare și o manevră politică menită să pregătească o eventuală invazie a Armatei Roșii, răscoala rămânând un episod tensionat în istoria relațiilor româno-sovietice din perioada interbelică.

1927: S-a născut Fărâmiță Lambru, celebrul lăutar român

Fărâmiță Lambru, născut la 15 septembrie 1927, este considerat unul dintre cei mai mari lăutari ai României.

Talentul său extraordinar la acordeon a fost remarcat de Maria Tănase, care l-a sprijinit și alături de care a cucerit publicul internațional, timp de peste un deceniu, cei doi ducând cântecul tradiţional românesc pe marile scene ale lumii.

Citește și: David Popovici a turat motorul său puternic pe cel mai spectaculos circuit al României

Din păcate, Lambru a murit prematur, în 1974, la doar 47 de ani, dar moștenirea sa muzicală rămâne un reper al muzicii lăutăreşti românești.

1946: S-a născut actorul american Tommy Lee Jones

Actorul american Tommy Lee Jones, laureat al Premiului Oscar în 1993 pentru rolul din „Evadatul”, s-a născut la 15 septembrie 1946, iar cariera sa cinematografică impresionantă l-a consacrat atât în roluri de erou, cât și în cele de personaj negativ.

Printre filmele sale celebre se numără „Legea e lege”, „Bărbații în negru”, „Nu există țară pentru bătrâni”, dar și producții în care a jucat alături de mari actori, precum Meryl Streep, în „Terapie de cuplu”.

1976: S-a născut violonistul român Alexandru Tomescu

Alexandru Tomescu, unul dintre cei mai apreciați violoniști români, s-a născut pe 15 septembrie 1976. A concertat în săli prestigioase precum Carnegie Hall din New York, Concertgebouw din Amsterdam sau Berliner Philharmoniker.

În România, este solist al Orchestrelor și Corurilor Radio, fiind un adevărat ambasador al muzicii clasice românești în lume.

1984: S-a născut Prințul Harry, fiul cel mic al Regelui Charles şi al Prinţesei Diana

Născut într-o zi de 15 septembrie, Prințul Harry (Henry Charles Albert David) este fiul cel mic al Regelui Charles al III-lea și al regretatei Prințese Diana. Nepot al Reginei Elisabeta a II-a, el se află în prezent pe locul cinci în linia de succesiune la tronul Marii Britanii.

Personalitatea sa, mereu în atenția publică, a fost marcată atât de statutul regal, cât și de deciziile care l-au îndepărtat treptat de tradiția monarhiei britanice. În urma retragerii din Casa Regală, Harry și-a pierdut titlurile regale onorifice, păstrând însă în conștiința publică imaginea unui prinț nonconformist.

Spre deosebire de fratele său mai mare, Prințul William, Harry a ales să nu urmeze o universitate, ci să continue tradiția militară a familiei regale. Astfel, s-a înrolat în armată, fiind numit locotenent secund în regimentul Albastru și Regal din cadrul Cavaleriei Regale, unde a servit pentru o perioadă alături de William. După ce și-a finalizat pregătirea militară ca șef de tanc, a participat activ pe frontul din Afganistan, unde a luptat timp de 77 de zile. Misiunea sa a fost întreruptă după ce presa internațională a dezvăluit public prezența lui pe câmpul de luptă, punând în pericol securitatea operațiunilor.

Pe plan personal, momentul definitoriu l-a reprezentat căsătoria cu actrița americană Meghan Markle, pe 19 mai 2018, în Capela Saint George de la Castelul Windsor. Cu doar câteva ore înainte de ceremonie, Regina Elisabeta a II-a i-a conferit titlurile de Duce de Sussex, Conte de Dumbarton și Baron Kilkeel, recunoscând astfel statutul său în cadrul monarhiei britanice.

2004: S-a născut campionul mondial la înot David Popovici

Numele lui David Popovici a devenit, în ultimii ani, sinonim cu performanța sportivă și cu inspirația pe care o poate oferi un tânăr cu voință de fier. Alături de Nadia Comăneci, cea care a schimbat istoria gimnasticii mondiale, David Popovici demonstrează că și din România se poate ajunge pe culmile gloriei, atunci când perseverența și disciplina se împletesc cu talentul nativ.

Performanțele sale au atras atenția planetei întregi. La Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, înotătorul român a obținut două dintre cele nouă medalii câștigate de delegația României. A urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la proba de 200 m liber, devenind campion olimpic, și a adus acasă bronzul la 100 m liber, confirmându-și statutul de star al natației mondiale.

Anul următor, în 2025, cariera sa a cunoscut un nou moment istoric. La doar 20 de ani, David Popovici a devenit primul sportiv din lume care reușește să câștige, de două ori (în 2022 și 2025), probele de 100 și 200 m liber în cadrul aceleiași ediții a unui Campionat Mondial.

„Am concurat cu mine și am triumfat. Să îți învingi fricile, să treci peste slăbiciuni, să te stăpânești, aceasta e victoria. Credeți în voi! Învingeți-vă limitele!”, scria el, cu modestie și profunzime, pe pagina sa de Facebook, după victoria de la 100 m liber.

Impactul lui Popovici nu se măsoară doar în recorduri sau medalii. Modul său de a vorbi, maturitatea și claritatea ideilor au impresionat nu doar publicul larg, ci și pe unii dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din România.

„Așa cum am spus-o nu o dată, David Popovici este cel mai mare, cel mai inteligent și cult dintre toți marii sportivi români din toate timpurile. Asta însă o spun pentru că l-am auzit vorbind, l-am văzut dând interviuri, ținând discursuri după premieri, vorbește excepțional, vorbește limba engleză aproape perfect și are o densitate de idei în discurs pe care nu am întâlnit-o la niciun alt mare sportiv român. Iar pe sportivii români din ultima jumătate de veac îi știu, îmi asum această afirmație”, scria despre el gazetarul Cristian Tudor Popescu.

Astfel, David Popovici nu este doar cel mai îndrăgit înotător al momentului, ci și un model pentru generațiile tinere, un sportiv care reușește să inspire prin puterea exemplului, atât în apă, cât și în afara bazinului.

2009: A murit actorul român Nicu Constantin

Actorul de comedie Nicu Constantin, născut la 31 iulie 1939 la Eforie Sud, s-a stins din viață pe 15 septembrie 2009.

De-a lungul carierei a jucat pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, în spectacole de mare succes, dar și în filme de comedie devenite clasice, precum „S-a furat o bombă” sau „Secretul lui Bachus”.

În 2007 a fost distins cu Premiul UNITER pentru întreaga activitate, confirmând statutul său de actor iubit și respectat.

2017: A murit politicianul liberal Mircea Ionescu-Quintus

Pe 15 septembrie 2017 s-a stins Mircea Ionescu-Quintus, președinte al PNL între 1993 și 2001 și ulterior președinte de onoare al liberalilor. Avea 100 de ani și se retrăsese din viața publică în același an, din cauza problemelor de sănătate.

Figura emblematică a liberalismului românesc postbelic, Quintus a rămas un simbol al demnității și longevității politice.