David Popovici a turat motorul său puternic pe cel mai spectaculos circuit al României

Revenit în țară după Mondialele de la Singapore, înotătorul David Popovici (20 de ani), primul campion olimpic al natației masculine din România, este în vacanță și face turul țării.

Campion mondial și european la 100 de metri și la 200 de metri liber a vizitat Sibiul, apoi a dat o fugă pe serpentinele de pe Transfăgărășan cu Porsche-ul său Spyder, mașina care a născut atâtea discuții în spațiul public, bolid care l-a costat pe sportiv recopenda primită de la statul român pentru „aurul” de la Paris.

Recent, David Popovici este brand ambasador al mărcii Porsche, astfel că înotătorul și-a promovat cursa pe contul de Instagram.