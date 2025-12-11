search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

O femeie căsătorită cu o păpușă anunță că este însărcinată a patra oară: „Așteptăm un băiat!”

0
0
Publicat:

Meirivone Rocha Moraes, o femeie de 38 de ani din Brazilia, celebră pentru relația și „căsnicia” cu o păpușă din cârpă, spune că este însărcinată pentru a patra oară și că va avea un băiat, potrivit unei dezvăluiri neobișnuite făcute pentru urmăritorii ei de pe TikTok.

Meirivone Rocha Moraes, căsătorită cu o păpușă FOTO X @keira_con 1
Imaginea 1/6: Meirivone Rocha Moraes, căsătorită cu o păpușă FOTO X @keira_con 1
Meirivone Rocha Moraes, căsătorită cu o păpușă FOTO X @keira_con 1
Meirivone Rocha Moraes, căsătorită cu o păpușă FOTO X @TheNorskaPaul
Meirivone Rocha Moraes, căsătorită cu o păpușă FOTO X @creepydotorg
Meirivone Rocha Moraes, căsătorită cu o păpușă FOTO X @lonerdiary__
Meirivone Rocha Moraes, căsătorită cu o păpușă FOTO X @renmusb1
Meirivone Rocha Moraes, căsătorită cu o păpușă FOTO X @keira_con

Meirivone Rocha Moraes a devenit cunoscută după ce s-a căsătorit cu păpușa din cârpă Marcelo și susține că au deja trei copii: fiul Marcelinho, în vârstă de doi ani, și fiicele gemene Marcela și Emilia, relatează Click!. Acum, femeia anunță că așteaptă un nou copil, iar modul în care a dezvăluit sexul acestuia a atras din nou atenția comunității online: a tras apa la toaletă, iar culoarea albastră ar fi indicat că urmează să nască un băiat.

Moraes spune că „nașterea” este planificată chiar înainte de Crăciun și că soțul ei din cârpă urmează să facă vasectomie după acest copil. „Putem gândi ce vrem despre asta, dar eu sunt fericită și mulțumită”, a declarat ea pentru What's The Jam.

Femeia suferă de obiectofilie - atracție romantică pentru obiecte neînsuflețite și a povestit că uneori simte nevoia să protejeze păpușa de alte femei. Ea a explicat că uneori trebuie „să scoată penisul din cauciuc al păpușii ca alte femei să nu îl atingă”, măsură pe care o consideră una de siguranță.

Ceremonie pentru cei 850.000 de urmăritori și pregătiri de naștere

Meirivone și Marcelo au făcut anunțul într-o ceremonie filmată special pentru cei 850.000 de urmăritori ai ei de pe TikTok. Femeia spune că se află în a opta lună de sarcină și că totul este pregătit pentru venirea noului „membru” al familiei.

„Marcelo este entuziasmat și a promis că va face o cameră albastră pentru băieți și o cameră roz pentru fete. Nașterea este programată între 18 și 20 decembrie”, a precizat ea. Meirivone a adăugat că acest al patrulea copil va fi ultimul, deoarece Marcelo urmează să facă vasectomie. „Am decis să nu mai avem copii, acesta va fi ultimul”, a spus ea.

Povestea de dragoste cu păpușa Marcelo a început în 2021

Meirivone și-a cunoscut „soțul” în 2021, după ce i s-a plâns mamei că se simte singură și nu are cu cine să danseze. Ca răspuns, mama i-a confecționat o păpușă din cârpe, pe Marcelo, de care femeia spune că s-a îndrăgostit imediat. „Marcelo este un bărbat atât de atrăgător, toate femeile îl invidiază”, a spus ea.

La scurt timp, Meirivone a anunțat că este însărcinată cu primul lor copil, iar pentru a nu-l naște „în afara căsătoriei”, a organizat o nuntă cu 250 de invitați.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
digi24.ro
image
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
stirileprotv.ro
image
Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat
gandul.ro
image
Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri pe mai multe drumuri
mediafax.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a găsit ”sensul vieții”. La ce concluzie a ajuns Ion Ion Țiriac la 49 de ani
fanatik.ro
image
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
Orașul european care oferă turiştilor mâncare gratis, transport și intrare liberă la muzee, cu o condiţie
observatornews.ro
image
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
'Dacă sunt singur la părinţi, trebuie să dezbat moştenirea?'. Avocatul explică exact
playtech.ro
image
Gestul făcut de Shakira după împăcarea cu Gerard Pique: ”Un moment care va rămâne în istorie”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Absolut neverosimil! Au bătut cu 9-0, dar au fost eliminați tocmai la criteriul golurilor marcate
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Cum se simte fostul antrenor de la CFR Cluj: „Nu a putut să mănânce”
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți românii care au acest tip de carte de identitate! Apar noi probleme
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
Vijayanagara jpg
Cei 10 cei mai mari împărați și regi războinici ai Indiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Mărturie-șoc: „Am fost angajat de Regele Charles pentru un eveniment important și nu mi-a venit să cred ce mi-a spus”

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani