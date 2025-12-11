O femeie căsătorită cu o păpușă anunță că este însărcinată a patra oară: „Așteptăm un băiat!”

Meirivone Rocha Moraes, o femeie de 38 de ani din Brazilia, celebră pentru relația și „căsnicia” cu o păpușă din cârpă, spune că este însărcinată pentru a patra oară și că va avea un băiat, potrivit unei dezvăluiri neobișnuite făcute pentru urmăritorii ei de pe TikTok.

→ Imaginea 1/6: Meirivone Rocha Moraes, căsătorită cu o păpușă FOTO X @keira_con 1

Meirivone Rocha Moraes a devenit cunoscută după ce s-a căsătorit cu păpușa din cârpă Marcelo și susține că au deja trei copii: fiul Marcelinho, în vârstă de doi ani, și fiicele gemene Marcela și Emilia, relatează Click!. Acum, femeia anunță că așteaptă un nou copil, iar modul în care a dezvăluit sexul acestuia a atras din nou atenția comunității online: a tras apa la toaletă, iar culoarea albastră ar fi indicat că urmează să nască un băiat.

Moraes spune că „nașterea” este planificată chiar înainte de Crăciun și că soțul ei din cârpă urmează să facă vasectomie după acest copil. „Putem gândi ce vrem despre asta, dar eu sunt fericită și mulțumită”, a declarat ea pentru What's The Jam.

Femeia suferă de obiectofilie - atracție romantică pentru obiecte neînsuflețite și a povestit că uneori simte nevoia să protejeze păpușa de alte femei. Ea a explicat că uneori trebuie „să scoată penisul din cauciuc al păpușii ca alte femei să nu îl atingă”, măsură pe care o consideră una de siguranță.

Ceremonie pentru cei 850.000 de urmăritori și pregătiri de naștere

Meirivone și Marcelo au făcut anunțul într-o ceremonie filmată special pentru cei 850.000 de urmăritori ai ei de pe TikTok. Femeia spune că se află în a opta lună de sarcină și că totul este pregătit pentru venirea noului „membru” al familiei.

„Marcelo este entuziasmat și a promis că va face o cameră albastră pentru băieți și o cameră roz pentru fete. Nașterea este programată între 18 și 20 decembrie”, a precizat ea. Meirivone a adăugat că acest al patrulea copil va fi ultimul, deoarece Marcelo urmează să facă vasectomie. „Am decis să nu mai avem copii, acesta va fi ultimul”, a spus ea.

Povestea de dragoste cu păpușa Marcelo a început în 2021

Meirivone și-a cunoscut „soțul” în 2021, după ce i s-a plâns mamei că se simte singură și nu are cu cine să danseze. Ca răspuns, mama i-a confecționat o păpușă din cârpe, pe Marcelo, de care femeia spune că s-a îndrăgostit imediat. „Marcelo este un bărbat atât de atrăgător, toate femeile îl invidiază”, a spus ea.

La scurt timp, Meirivone a anunțat că este însărcinată cu primul lor copil, iar pentru a nu-l naște „în afara căsătoriei”, a organizat o nuntă cu 250 de invitați.