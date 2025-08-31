David Popovici, apariție surprinzătoare pe Litoral. Baie de mulțime, aplauze și ovații pentru marele campion

David Popovici a participat astăzi la AtlantisMan, o competiție de înot în ape deschise care se desfășoară pe Plaja Poseidon din stațiunea Jupiter. Campionul mondial olimpic a luat startul într-o cursă pentru amatori și a fost aclamat la scenă deschisă de oamenii prezenți în zonă.

→ Imaginea 1/3: David Popovici, aclamat de fani. Foto Facebook SportExtra

După ce a scris istorie la Campionatele Mondiale de la Singapore, unde a câștigat atât cursa de 100, cât și cea 200 metri liber, David Popovici a intrat vacanță. Înotătorul s-a întors de la Sibiu și a luat drumul Litoralului, ajungând astăzi la o competiție de înot în ape deschise care se desfășoară pe la Jupiter, spre surprinderea chiar și a organizatorilor.

David Popovici a concurat într-una dintre probele de ștafetă din cadrul AtlantisMan, iar intrarea sa în mare a fost acompaniată de aplauze și de ovații primite din partea fanilor prezenți la eveniment, bucuroși că au ocazia să-l vadă pe marele campion de la doar câțiva metri distanță.

Starul natației nu a concurat în proba principală, de 10 kilometri (probă olimpică), ci într-una dintre cele secundare, destinate amatorilor.