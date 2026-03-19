Vara cozilor în aeroporturile din Europa. De ce noul sistem EES de scanare biometrică crește timpii de așteptare

Vacanțele din această vară stau sub semnul cozilor record în aeroporturile europene, odată cu intrarea în vigoare a sistemului biometric Entry/Exit (EES). Deși scanarea obligatorie a amprentelor și a chipului îi vizează exclusiv pe cetățenii din afara Uniunii Europene, încetinirea controalelor cu peste 70% riscă să blocheze terminalele pentru toți pasagerii, care ar putea pierde conexiunile din cauza aglomerației fără precedent de la porțile de frontieră.

EES este un sistem digital prin care Uniunea Europeană înregistrează intrările și ieșirile cetățenilor din afara UE. Acesta înlocuiește ștampilele din pașaport și colectează date biometrice, precum amprentele și fotografia facială.

La prima intrare într-o țară participantă, călătorii trebuie să își scaneze amprentele și să fie fotografiați. Datele sunt stocate timp de trei ani și sunt folosite pentru a urmări deplasările și eventualele refuzuri de intrare.

Sistemul nu presupune taxe, dar este obligatoriu: cei care refuză să furnizeze datele biometrice vor fi respinși la frontieră. Programul se aplică în majoritatea statelor UE, precum și în țări precum Norvegia, Elveția sau Islanda.

Întârzieri deja vizibile în aeroporturi

Deși scopul este creșterea securității și eficientizarea controalelor, implementarea EES a dus la cozi mult mai mari decât de obicei.

În unele aeroporturi europene, timpii de așteptare au ajuns până la patru ore. Airports Council International avertizează că sistemul a dus la creșterea timpilor de procesare la controlul de frontieră cu până la 70%, cu timpi de așteptare de până la 3 ore în perioadele de vârf.

Problema este agravată de faptul că înregistrarea biometrică se face doar la aeroport, iar chiar și cei deja înregistrați trebuie să stea la aceeași coadă pentru verificare.

Ce trebuie să știe turiștii

Călătorii sunt sfătuiți să își planifice cu grijă itinerariul și să evite programările importante imediat după aterizare. De asemenea, în cazul zborurilor cu escală, este recomandată alegerea unor intervale mai lungi între zboruri, pentru a reduce riscul de a pierde conexiunile.

Autoritățile avertizează că începutul implementării va fi cel mai dificil, iar situația ar putea deveni și mai complicată în sezonul de vară, când traficul este mai intens.

Începând cu finalul anului 2026, Uniunea Europeană intenționează să introducă și sistemul ETIAS, o autorizație de călătorie online, contra cost, pentru cetățenii din afara UE. Aceasta ar putea aduce noi proceduri și posibile întârzieri, în special în perioadele aglomerate.