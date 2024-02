14 februarie, ziua în care poetul Grigore Vieru ar fi împlinit 89 de ani: „În aceeaşi limbă toată lumea plânge”

Pe 14 februarie, în 1851, se înființa, la Paris, Junimea română, iar în 1888, în inima Bucureștilor, era inaugurat Ateneul Român. În 1924, în aceeași zi, era fondată corporația IBM. În 1931 se năștea actorul Octavian Cotescu, iar în 1935, poetul Grigore Vieru.

1851: S-a înființat, la Paris, Junimea română

În data de 14 februarie a luat ființă, la Paris, sub îndrumarea lui Nicolae Bălcescu și a lui Constantin Alexandru Rosetti, Junimea română, societate politică și culturală a tinerilor. Printre aceștia se număra și Al. I. Odobescu, un împătimit admirator al lui Bălcescu.

1876: Alexander Graham Bell a aplicat pentru un brevet pentru inventarea telefonului

S-a întâmplat cu doar două ore înainte ca Elisha Gray să facă același lucru.

Abia mai târziu s-a descoperit că aparatul descris de Gray ar fi funcționat corect, în timp ce aparatul patentat de inventatorul american Alexander Graham Bell nu ar fi funcționat în varianta inițială.

1888: a fost inaugurat Ateneul Român

Edificiu-simbol al culturii naționale, Ateneul Român, construit în inima Bucureștilor în urmă cu 120 de ani (1886-1888), a devenit exponentul arhitectonic și spiritual nu doar al unui oraș, al unei Capitale, ci al unei națiuni.

Palatul Ateneului Român s-a clădit cu banii dintr-o subscripție publică, în urma organizării unei loterii naționale (500.000 de bilete în valoare de un leu), apelul adresat cetățenilor de naturalistul Constantin Esarcu (1836-1898), fondatorul Societății Ateneul Român, sunând ca o chemare populară, printr-un slogan de-a dreptul comic și banal: „Dați un leu pentru Ateneu!".

1924: A fost fondată corporația IBM.

IBM, acronim din engleză de la International Business Machines, este o corporație americană producătoare de tehnologie avansată, cu sediul la Armonk, New York și filiale în numeroase țări de pe glob. Compania s-a făcut cunoscută prin poziția sa de lider în domeniu între anii 1950 și 1980 (prin sisteme de calculatoare precum IBM 1490 și IBM 7000, precum și prin inventarea discului dur) și prin dezvoltarea în 1981 a microcalculatorului IBM PC, strămoșul calculatoarelor personale de astăzi, bazate pe arhitectura Intel x86, potrivit Wikipedia.

De-a lungul anilor 1980 a participat, alături de diverse alte companii, la dezvoltarea de software pentru arhitectura PC, printre care împreună cu compania Microsoft pentru MS-DOS și OS/2. IBM este, de asemenea, unul din liderii fabricării microcipurilor, dintre care cele mai performante pe plan mondial au fost cele de 64-bit care au echipat computerele firmei Apple între 2002 și 2005, cunoscute sub numele de cod Power G5 sau PowerPC 970.

De-a lungul, IBM a dovedit o inventivitate și putere de creație enormă, pe cele mai diverse domenii științifice și tehnologice.

Tehnologia benzii magnetice (folosită la carduri) și codul universal al produselor (codul de bare) sunt doar câteva dintre invențiile IBM.

1931: S-a născut actorul Octavian Cotescu

Deşi ne-a părăsit la doar 54 de ani, Octavian Cotescu a lăsat în urmă roluri memorabile: Bertrand din “Sfânta Ioana”, de George Bernard Shaw, regia Liviu Ciulei – în 1958, Tom în “Menajeria de sticlă”, de Tennessee Williams, regia Dinu Negreanu – în 1960, Gogu în “Proștii sub clar de lună”, de Teodor Mazilu, regia Lucian Pintilie – în 1962, Nae Girimea în “D-ale carnavalului” de Ion Luca Caragiale, regia Lucian Pintilie – în 1966, Iordache în “Acești nebuni fățarnici” de Teodor Mazilu, regia Emil Mandric – în 1970, Cațavencu în “O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale, regia Liviu Ciulei – în 1972.

Octavian Cotescu a mai jucat în piesele “Revizorul”, de Nikolai Gogol, regia Lucian Pintilie – în 1972, “Interviu” de Ecaterina Oproiu, regia Cătălina Buzoianu – în 1976, “Tartuffe” de Moliere, regia Alexandru Tocilescu – în 1982 şi “Cabala bigoților” de Mihail Bulgakov, regia Alexandru Tocilescu – în 1982.

A colaborat, de-a lungul anilor, cu Teatrul Mic din București și cu teatre din provincie, din Satu Mare sau Oradea. Astfel, în 1965 şi între 1978 și 1980, Octavian Cotescu joacă și la Teatrul Mic, în rolul Harry Berlin din „Amooor” de M. Schisgall, în regia lui Dinu Cernescu, Edek din „Tango” de S. Mrozek, în regia lui Radu Penciulescu, alături de Victor Rebengiuc, Olga Tudorache, George Constantin, Eliza Plopeanu, Vali Cios și Florin Vasiliu, în Unchiul Vanea (1978), de Cehov, în regia lui Laurențiu Azimioară, în „Maestrul și Margareta”, alături de Ștefan Iordache, Dan Manolache și Dan Condurache (1980), o dramatizare după Bulgakov realizată de Cătălina Buzoianu și Mihaela Tonitza Iordache şi în rolul Minetti, eroul lui Thomas Bernhard din piesa cu același nume, în regia Ancăi Ovanez Doroșenco.

Actorul l-a întruchipat, în 1984, la Oradea, pe Pronin din „A douăsprezecea cămilă” de Samuil Alioșin, în regia lui Victor Ioan Frunză şi tot acolo a jucat în „În ale vieții valuri” de Tudor Mușatescu, în regia lui Ion Cojar.

Octavian Cotescu a jucat în peste 50 de filme, alături de alți mari actori, ca Toma Caragiu sau Dem Rădulescu.

Octavian Cotescu a apărut şi în distribuţia a numeroase producţii pentru televiziune, printre acseta aflându-se “Un orfelin iubea o orfelină” – 1976, “De ochii lumii” – 1971, sau serialul “Iubirea e un lucru foarte mare” – 1962.

Când nu era el însuşi actor, îi învăţa pe alţii să devină. Se întâmpla în sălile Şcolii Populare de Artă din Bucureşti, unde a lucrat cu jumătate de normă, şi apoi în cele ale Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ (IATC), unde a predat şi a îndrumat mai mulţi actori, printre aceştia Dan Condurache, Horaţiu Mălăele şi Stelian Nistor.

Celebrul actor a murit pe 22 august 1985, la 54 de ani, în Bucureşti, însă cauza n-a fost făcută publică.

1935: S-a născut poetul Grigore Vieru

Grigore Vieru ar fi împlinit astăzi 89 de ani. S-a născut la 14 februarie 1935, în satul Pererîta, judeţul Hotin, unde a absolvit şapte clase. Ulterior, Vieru a pleacat în oraşul Lipcani, unde a absolvit şcoala medie. S-a hotărât apoi să studieze la Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău, facultatea Filologie şi Istorie, pe care a absolvit-o în 1958.

Și-a făcut debutul editorial pe timpul când era student, publicând placheta de versuri pentru copii „Alarma”. Tot el a scris cartea pentru preşcolari „Albinuţa”, şi Abecedarul, elaborat de Vieru în colaborare cu scriitorul Spiridon Vangheli.

Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără poemele „Legământ”, „Casa părintească”, „Buzele mamei”, „Făptura mamei”, „În limba ta”, „Mi-e dor de tine, mamă” , „În limba ta”.

În limba ta

În aceeaşi limbă

Toata lumea plânge,

În aceeaşi limbă

Râde un pământ,

Ci doar în limba ta

Durerea poţi s-o mângâi,

Iar bucuria

S-o preschimbi în cânt.

În limba ta

Ţi-e dor de mama,

Şi vinul e mai vin,

Şi prânzul e mai prânz.

Şi doar în limba ta

Poţi râde singur,

Şi doar în limba ta

Te poţi opri din plâns.

Iar când nu poţi

Nici plânge şi nici râde,

Când nu poţi mângâia

Şi nici cânta,

Cu-al tău pământ,

Cu cerul tău în faţă,

Tu taci atunce

Tot în limba ta.

Grigore Vieru a fost şi redactor la revista „Scînteia Leninistă”, actualmente „Noi”, ziarul "Tînărul leninist", actualmente "Florile Dalbe", revista „Nistru”, actualmente „Basarabia”, publicaţie a Uniunii Scriitorilor din Moldova. Între anii 1960–1963 este redactor la editura „Cartea Moldovenească”.

La sfârşitul anilor 1980, Grigore Vieru s-a aflat în prima linie a Mişcării de Eliberare Naţională din Basarabia, textele sale având un mare rol în deşteptarea conştiinţei naţionale a românilor din Basarabia.

Grigore Vieru a fost unul dintre fondatorii Frontului Popular din Moldova şi s-a aflat printre organizatorii şi conducătorii Marii Adunări Naţionale din 27 august 1989.

A participat activ la dezbaterile sesiunii a XIII-a a Sovietului Suprem din RSSM în care s-a votat limba română ca limbă oficială şi trecerea la grafia latină.

1971: s-a născut Gheorghe Mureşan, singurul român care a jucat în Campionatul profesionist de baschet nord-american (NBA).

Gheorghe Mureșan a fost numit jucătorul cu cel mai mare progres din NBA în sezonul 1995-1996 (NBA Most Improved Player Award).

De asemenea, a fost lider în NBA două sezoane consecutive, 1995-1997, la eficienţa aruncărilor de două puncte. A jucat în filmul „My Giant" alături de Billy Cristal şi are la activ o serie de reclame, atât în SUA cât şi, recent, în România. A jucat de asemenea în videoclipul „My Name Is" al lui Eminem.

În martie 2007 a jucat un meci demonstrativ pentru Maryland Nighthawks, făcând parte din cea mai înaltă garnitură trimisă vreodată pe un teren de baschet. Pentru prima oară nu a mai fost cel mai înalt jucător de pe teren, fiind depăşit de chinezul Sun Mingming, 2,36 metri.

1976: a murit sculptorul Oscar Han

Sculptorul Oscar Han este autorul a numeroase monumente: "M. Kogălniceanu" (1937) şi „Constantin Brâncoveanu" (1936), ambele în Bucureşti, „Victoria" (1932, la Mărăşeşti), „M. Eminescu" (la Constanţa şi Oradea), „Anghel Saligny" (1958, la Constanţa), "Mircea cel Bătrân" (1967, la Turnu Măgurele), „Mihai Viteazul" (1968, la Alba Iulia) ş.a. Alte compoziţii statuare realizate de Oscar Han sunt „Ştefan cel Mare" şi „Horia, Cloşca şi Crişan".

În anii maturităţii, în perioada dintre cele două războaie mondiale, domină în creaţia sa tendinţa spre tipizare şi simbol. Atunci a realizat Oscar Han o serie de busturi - "Eschil", „Sofocle", „Dante", „Eminescu", „Pârvan", „Iorga", lucrări compoziţionale ca „Eden", „Isus şi Magdalena", „Primul sărut", „Himeră", caracterizate prin sobrietatea mitică, simplificarea şi reducţia stilistică a formelor naturale, menţionează „Dicţionarul artiştilor români contemporani". Lucrări ale sale se găsesc în mai multe muzee şi colecţii.

Un bust al reginei Maria, realizat de Oscar Han în 1932 şi amplasat iniţial la Balcic, se află în prezent în faţa Muzeului de Artă din Constanţa.

2005: A avut loc lansarea YouTube

YouTube a fost lansat de un grup de studenți, devenind în cele din urmă cel mai mare site de partajare de videoclipuri din lume și o sursă principală de videoclipuri virale.

2015: Regizorul Radu Jude a câştigat „Ursul de Argint” pentru regie, la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, cu producţia „Aferim!”

Aferim! este un un film istoric a cărui acțiune are loc în Țara Românească în 1835. Zapciul Costandin, însoțit de fiul său, caută un rob fugar.

Ziua Sfântului Valentin sau Ziua îndrăgostiţilor

Ziua Îndrăgostiților, numită, de asemenea, Ziua Sfântului Valentin sau Sărbătoarea Sfântului Valentin, este sărbătorită anual pe 14 februarie.

Sărbătorită inițial ca zi a creștinismului occidental care onorează unul sau doi sfinți timpurii pe nume Valentinus, Ziua Îndrăgostiților este recunoscută ca o semnificație culturală, religioasă și comercială de dragoste și dragoste romantică în multe regiuni din întreaga lume, deși nu este o sărbătoare publică în orice țară, potrivit Wikipedia