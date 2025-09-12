Pe 13 septembrie 1501, Michelangelo începe să lucreze la statuia lui David, considerată una dintre capodoperele artei universale. Tot într-o zi de 13 septembrie, dar în 1929 s-a născut actorul Cristopher Plummer, care a primit un Oscar pentru rolul din Beginners, dar rolul din „Sunetul Muzicii” l-a făcut celebru.

1501: Michelangelo începe să lucreze la statuia lui David

Pe 13 septembrie 1501, Michelangelo începe să lucreze la statuia lui David. Aceasta este o sculptură renascentistă realizată de Michelangelo între anii 1501 și 1504, considerată una dintre capodoperele artei universale. Lucrarea, din marmură albă de Carrara, are o înălțime de 4,34 metri (5,17 metri cu tot cu soclu) și îl înfățișează nud pe eroul biblic David, surprins cu praștia în mână, chiar înaintea confruntării cu Goliat.

Sculptura a fost creată dintr-un bloc de marmură abandonat de alți artiști, pe care Michelangelo l-a valorificat, integrând chiar și imperfecțiunile acestuia – cum este fisura folosită pentru a delimita spațiul dintre brațul drept și tors.

Inițial amplasată în fața Palazzo Vecchio, în Piazza della Signoria, statuia a fost mutată în 1873 la Galleria dell'Accademia din Florența, pentru a fi protejată de intemperii și vandalism. În piață se află din 1910 o replică fidelă a acesteia.

1788: New York a fost declarat capitala Statelor Unite ale Americii

New York este cel mai populat oraș din Statele Unite ale Americii, iar zona sa metropolitană se numără printre cele mai extinse aglomerări urbane la nivel mondial. Deține statutul de cel mai mare oraș al țării încă din 1790 și a fost prima capitală a Statelor Unite, locul unde George Washington a fost învestit ca primul președinte.

De peste un secol, New York reprezintă un centru major al comerțului și finanțelor globale. Totodată, este recunoscut drept unul dintre cele mai influente orașe din lume, datorită impactului său în mass-media, educație, divertisment, artă și modă. Orașul găzduiește și sediul Organizației Națiunilor Unite, consolidându-și rolul esențial în afacerile internaționale.

1913: A murit inginerul Aurel Vlaicu

Aurel Vlaicu a murit în apropiere de Câmpina, în timpul unei tentative de a traversa Munții Carpați cu avionul său, Vlaicu II. Inginer, inventator și pionier al aviației române și mondiale, el a lăsat o moștenire importantă în domeniu. În onoarea sa, comuna Binținți din Hunedoara poartă astăzi numele Aurel Vlaicu. Cauza prăbușirii ar fi fost, potrivit unor surse, un atac de cord.

În anul următor, prietenii săi, Magnani și Silișteanu, au finalizat construcția avionului Vlaicu III, iar cu ajutorul pilotului Petre Macavei au reușit să efectueze câteva zboruri scurte. Autoritățile vremii au interzis continuarea testelor, iar în toamna lui 1916, în timpul ocupației germane, avionul a fost trimis la Berlin. Ultima sa mențiune datează din anul 1940.

1956: S-a născut Ilie Balaci, jucător și antrenor român de fotbal

Ilie Balaci ar fi împlinit 69 de ani. Deși în acte figurează data de 13 septembrie, adevărata sa zi de naștere este 8 septembrie. „Simbolul resurect al mirajului”, cum îl descria Fănuș Neagu, povestea cu umor cum s-a produs încurcătura, chiar pentru ziarul Adevărul:

„Taică-meu, când m-am născut, era în armată, aşa că bunică-mea l-a trimis pe bunică-meu la Sfatul Popular, să mă declare. Numai că bunică-meu n-a mai ajuns la Sfatul Popular, s-a oprit în drum, la cârciumă, să dea de băut, că devenise bunic. Şi s-a mai întors de acolo tocmai pe 13! Când a ajuns acasă, bunică-mea l-a întrebat: «Ei, fuseşi? Declaraşi copilul?». «Aoleo, uitai!» Şi l-a trimis din nou, dar de data asta s-a dus şi bunică-mea cu bunicul, ca să fie sigură că ajunge şi mă declară. Aşa m-am născut eu pe 8 septembrie, de Sfânta Mărie mică, dar am ajuns să fiu înregistrat în acte pe 13, de Ziua Pompierilor.”

Ilie Balaci s-a născut la Bistreț, o localitate liniștită din sudul Doljului. La 9 ani s-a mutat cu familia în Craiova, unde a început să practice atletismul. După câteva luni, s-a înscris și la fotbal, practicând ambele sporturi în paralel până la 11 ani, când a ales definitiv fotbalul. La 15 ani a fost promovat la echipa de tineret, iar la doar 16 ani, 11 luni și 5 zile, pe 12 august 1973, a debutat în prima ligă a fotbalului românesc.

1968: Albania părăsește Pactul de la Varșovia

Pactul de la Varșovia, cunoscut oficial drept Tratatul de prietenie, cooperare și asistență mutuală, a fost o alianță militară formată din țările Europei Răsăritene și ale Blocului de Est, creată ca răspuns la amenințarea percepută din partea NATO (înființată în 1949). Înființarea pactului a fost accelerată de integrarea Germaniei de Vest, „remilitarizată”, în NATO la 9 mai 1955, prin ratificarea Înțelegerilor de la Londra și Paris.

Inițiat de Nikita Hrușciov, tratatul a fost semnat la Varșovia pe 14 mai 1955. Albania a încetat să mai participe activ în 1961, în contextul rupturii sino-sovietice, alăturându-se taberei Chinei. Retragerea oficială a Albaniei din pact a avut loc în 1968.