Rudy Giuliani, fostul avocat al lui Donald Trump, rănit într-un grav accident rutier

Fostul primar al orașului New York și fost avocat al lui Trump, Rudy Giuliani, a fost rănit sâmbătă seara într-un accident rutier produs în statul american New Hampshire. Giuliani, în vârstă de 81 de ani, se afla ca pasager într-un Ford Bronco când mașina a fost lovită din spate. El se oprise pentru a acorda ajutor unei femei abuzate.

Agentul său de pază, Michael Ragusa, a declarat că Giuliani a suferit „o fractură de vertebră toracică, multiple lacerații și contuzii, precum și leziuni la brațul și piciorul stâng”. Toți cei implicați în accident au fost transportaţi la spital cu răni care nu le pun viața în pericol, potrivit poliției locale, citată de News.ro.

Incidentul s-a produs după ce Giuliani se oprise pentru a ajuta o presupusă victimă a violenței domestice, semnalată pe marginea drumului. „Primarul Giuliani a acordat imediat ajutor şi a sunat la 911”, a precizat Ragusa. Poliția din New Hampshire a confirmat că, în timp ce ancheta incidentul de violență domestică, a observat coliziunea produsă pe partea opusă a drumului.

„În urma coliziunii, ambele vehicule au ajuns pe banda mediană și au fost grav avariate”, a adăugat poliția.

Șoferul care a provocat impactul a fost identificat, însă nu au fost formulate acuzații până în prezent, iar accidentul este în curs de investigare.

Rudy Giuliani, supranumit „primarul Americii” pentru rolul său în gestionarea crizei de după atacurile de la 11 septembrie 2001, a fost primar al New York-ului între 1994 şi 2001. Ulterior, a candidat la președinția SUA în 2008, fără succes, şi a devenit consilier, apoi avocat personal al lui Donald Trump.

În ultimii ani, a fost implicat în controverse legate de afirmaţii nefondate privind fraudarea alegerilor din 2020, iar recent a ajuns la o înţelegere provizorie într-un proces de defăimare de 148 de milioane de dolari.