12 ianuarie: Ziua în care a murit actorul român Bogdan Stanoevici

Pe 12 ianuarie 1866 a murit reprezentantul generației pașoptiste transilvănene, Aron Pumnul. Tot în această zi s-a născut și scriitorul Charles Perrault, autor al poveștilor pentru copii „Motanul încălțat” și „Scufița roșie”. În anul 1990 a fost zi de doliu național în memoria martirilor din decembrie 1989. De asemenea, în această zi, se împlinesc 5 ani de la moartea actorului român Bogdan Stanoevici.

1628: S-a născut scriitorul Charles Perrault

Charles Perrault s-a născut la 12 ianuarie 1628 la Paris și a murit la 16 mai 1703. A fost un poet francez, scriitor de proză, povestitor și membru al Academiei Franceze.

Este autorul cunoscutelor povești pentru copii: „Motanul încălțat”, „Scufița Roșie” și „Tom degețelul”.

De profesie a fost avocat.

1808 - S-a născut Christian Tell, general și om politic, participant la Revoluția de la 1848

Christian Tell (n. 12 ianuarie 1808, Brașov – d. 4 februarie 1884, București) a fost un politician și general român, participant la Revoluția de la 1848.

Și-a făcut studile la Colegiul Sfântul Sava din București, unde i-a avut profesori pe Gheorghe Lazăr și Ion Heliade Rădulescu, fiind influențat de către Ion Heliade Rădulescu, împărtășind abordarea moderată a acestuia, referitoare la afirmarea națională a românilor.

S-a înrolat în forțele militare ale Imperiului Otoman, luptând în Războiul ruso-turc (1828–1829), unde a primit gradul de căpitan.

În 1830, a intrat în nou-formata armată a Țării Românești, avansând constant în gradele militare. În 1843, împreună cu Ion Ghica și Nicolae Bălcescu, a pus bazele societății secrete bucureștene Frăția, care a fost motorul revoluției de la 1848.

La izbucnirea revoluției de la 1848, Christian Tell a mobilizat trupele pe care le comanda în sprijinul revoluționarilor din Țara Românească, ajungând să fie cunoscut sub numele de sabia revoluției.

A fost prezent la adunarea de la 9 iunie 1848, care a emis Proclamația de la Islaz, fiind numit printre cei cinci membri ai guvernului provizoriu înființat în acel moment, iar după 19 iulie 1848 a fost membru al locotenenței domnești (împreună cu Ion Heliade Rădulescu și Nicolae Golescu).

A militat pentru înființarea și înzestrarea Gărzii Naționale, fiind înaintat la gradul de general.

După înfrângerea revoluției de la 1848 a fost plecat în exil, întorcându-se în 1857.

A fost participant activ (deputat, coordonator al Comisiei Centrale de la Focșani) în mișcarea unionistă, care a dus la dubla alegere ca domnitor în 1859 a lui Alexandru Ioan Cuza și la înființarea statului unitar român, a sprijinit domnitorul în efortul său de a consolida autoritatea publică și de a iniția reforme.

A fost ministru al Educației și Culturii în guvernul Nicolae Kretzulescu, și încă o dată, în guvernul condus de Lascăr Catargiu.

A fost profund implicat în viața politică de după 1866, bucurându-se de o mare popularitate și de aprecierea sinceră a lui Carol I, având o contribuție semnificativă la nivelul relațiilor umane și al promovării principiilor etice în viața politică.

1876: S-a născut scriitorul Jack London

Scriitorul englez Jack London, pseudonimul literar al lui John Griffith Chaney, s-a născut la 12 ianuarie 1876, în California, SUA și a murit pe 22 noiembrie 1916, în Comitatul Sonoma, California.

Cunoscut mai ales pentru celebrul roman „Colţ alb”, Jack London a avut o viaţă plină de aventuri. A început să lucreze încă de la vârsta de zece ani când vindea ziare în stradă. A mai lucrat de asemenea, într-o fabrică de conserve şi a spălat geamuri.

La vârsta de 16 ani, London era un adevărat aventurier: s-a alăturat unor răufamaţi, devenind un pirat al stridiilor. Acesta fura de la fermele de stridii din golful San Francisco pentru a le vinde într-o piaţă din Oakland. Aventura a durat până când barca sa, Razzle-Dazzle, a fost avariată.

În 1893, viitorul scriitor a devenit marinar pe un vas de vânătoare de foci care ajunge până pe coastele Japoniei. În urma acestei experienţe va scrie prima lui povestire, „Taifun în largul coastei Japoniei”.

1866: A murit reprezentantul generației pașoptiste transilvănene Aron Pumnul

Aron Pumnul s-a născut la 27 noiembrie 1818, în satul Cuciulata, judeţul Braşov și a fost profesorul poetului Mihai Eminescu. Între 1836-1841 a urmat liceul din Blaj, unde i-a avut ca profesori pe George Bariţiu şi Simion Bărnuţiu.

Debutul în publicistică a avut loc în 1845 în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”. Aron Pumnul a participat la evenimentele din timpul Revoluţiei de la 1848 din Transilvania.

În anul 1850, a publicat la Cernăuţi, lucrarea de lingvistică „Convorbire între un tată şi-ntre fiul lui asupra limbei şi literelor româneşti”.

În anul 1866 Mihai Eminescu a scris poezia „La mormântul lui Aron Pumnul”.

1920 - Nava franceză de pasageri SS Afrique se află pe coasta franceză când pierde puterea motorului într-o furtună și se scufundă. Dintre cei 609 pasageri și membri ai echipajului, doar 34 supraviețuiesc

Accidentul este considerat unul dintre cele mai mari dezastre din istoria transportului cu abur francez.

La 10 ianuarie 1920, în primele ore ale zilei de 10 ianuarie 1920, „Afrique” a ieşit din canalul Gironde şi s-a îndreptat spre Dakar şi celelalte porturi ale coastei de vest franceze, pe traseul său obişnuit.

La 11 ianuarie 1920, în timp ce se afla la aproximativ 100 km vest de Royan, camera maşinilor a fost inundată ca urmare a lovirii vasului de un obiect scufundat.

„Afrique” a cerut un remorcher, pentru a se întoarce în portul comercial La Pallice (La Rochelle) cu scopul de a efectua reparaţii, dar niciun vas nu a putut să ajungă la nava aflată în impas.

Vasul „Ceylan”, care se afla în apropiere şi a fost alertat de apelurile transmise nu a putut îndrepta un remorcher spre pachebot din cauza vremii nefavorabile.

Apoi, în timp ce se afla în Golful Biscaya, cazanele s-au oprit, motorul a devenit nefuncţional şi „Afrique” a început să plutească în derivă.

La primele ore ale zilei de 12 ianuarie 1920, la câţiva kilometri între insula Ré şi oraşul francez de coastă Sables d’Olonne, nava, scăpată de sub control, a deviat în mijlocul unei furtuni.

„Ceylon” a pierdut contactul cu „Afrique” şi apoi a auzit în transmisiile radio că vasul va fi evacuat folosindu-se bărcile de salvare.

O plută cu 15 persoaneÎn timpul zilei, „Ceylon” a încercat să restabilească contactul cu „Afrique”. A descoperit, însă, o plută cu 15 persoane pe mare.

Căpitanul Antoine Le Du, un marinar cu experienţă, a ordonat evacuarea cu ajutorul bărcilor de salvare.

Pasagerii înspăimântaţi de înălţimea valurilor au refuzat să părăsească nava, simţindu-se mai în siguranţă pe modernul vas.

S-au adunat în sălile de primire şi alături de misionarii aflaţi la bord au aprins lumânări şi s-au rugat.

La rândul lor, soldaţii africani s-au alăturat acestora rugându-se în dialectul matern.

Cu toţii credeau în mod eronat că se aflau foarte aproape de coastă şi vor fi salvaţi.

Echipajul a încercat în zadar să îi determine să urce în bărcile şi plutele de salvare.

Evacuarea era dificilă şi din cauza înclinării vasului, agitaţiei mării şi a faptului că era noapte.

În cele din urmă, disperat, echipajul a reuşit să lanseze doar două bărci care au transportat singurele persoane care aveau să supravieţuiască. Georges Métayer a fost singurul pasager (civil) care şi-a salvat viaţa respectând acţiunile de salvare.

Apropiindu-se de coastă, la orele 23.00 în aceeaşi zi, „Afrique” a intrat în coliziune cu o ambarcaţiune uşoară de pe Platoul Rochebonne.

La ora 03.00 dimineaţa, la 13 ianuarie 1920, a fost transmis un ultim semnal prin radio şi, curând după aceea, vasul s-a lovit de stânci şi s-a scufundat aproape instantaneu.

Comandantul acestuia, fidel tradiţiei, se afla la bord alături de pasageri, potrivit histoire-genealogie.com.

Pachebotul „Ansversville”, chemat de „Ceylon”, a făcut mai multe croaziere în zona scufundării, iar forţele marine au trimis remorcherele „Cedre” şi „Victoire” pentru a efectua cercetări în zonă.

Din cele 599 de persoane aflate la bord, doar 36 au supravieţuit. Nicio femeie sau vreun copil nu a supravieţuit acestui dezastru maritim.

Scufundarea navei, considerată cel mai mare dezastru maritim francez, a generat polemici violente.

1939: S-a născut Rodica Tapalagă

Rodica Tapalagă s-a născut la 12 ianuarie 1939, la Dorohoi, și a murit la 18 decembrie 2010, la București.

În anul 1959 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București.

Pe scena Teatrului Național din Craiova a interpretat mai multe roluri precum: Eliza Doolittle din „Pygmalion”, Eleva din „Steaua fără nume”, Valia din „Poveste din Irkutsk” și Fata în albastru din „Celebrul 702”. Pe marele ecran a debutat în filmul „Alo?...Aţi greşit numărul!”.

Aceasta a fost distinsă cu premiul Asociaţiei Cineaştilor din România ACIN 1976 pentru rolul din „Tănase Scatiu” şi a primit, în anul 2001, premiul UNITER pentru întreaga activitate.

1939: A murit Hariclea Darclée

Cântăreață română de operă Hariclea Darclée, numită de-a lungul timpului, de presa naţională şi internaţională, „privighetoarea Carpaţilor”, „privighetoarea adorată”, „măiastra pasăre de basm”, „vocea începutului de secol”, „cea mai mare cântăreaţă a zilelor noastre”, iar Enciclopedia dello Spettacolo, „cea mai mare cântăreaţă a lumii timp de 25 de ani”, potrivit „Dicţionarului personalităţilor feminine din România” (Editura Meronia, 2009), s-a născut la Brăila, la 10 iunie 1860, fiind fiica moşierului de origine greacă Ion Haricli şi a Mariei Aslan, nepoata domniţei Mavrocordat.

A studiat pianul în particular şi a luat lecţii de canto la pensionul Lobkovitz din Viena cu profesoara Marchesi, la Bucureşti cu profesoara de origine franceză Madame La Kerre şi la Paris cu E. Duvernois de la Conservator.

Debutul internaţional a avut loc pe scena Operei Mari din Paris, la 14 decembrie 1888, cu rolul Margareta din „Faust”, încredinţat de marele Charles Gounod. Vocea deosebită şi interpretarea sopranei românce i-au adus consacrarea artistică în întreaga lume. Succesul uriaş pe care l-a înregistrat la Paris i-a adus contractul unui turneu pe care l-a început în vara anului următor prin marile săli de operă ale Europei.

Activitatea desfăşurată în perioada 1893-1910 a făcut-o cunoscută în întreaga lume.

Românca a fost considerată vreme de 25 de ani cea mai bună cântăreaţă de operă din lume. Perioada sa de glorie a durat din 1893 până în 1910. A cântat pe cele mai celebre scene din Paris, Berlin, Florenţa, Roma, Buenos Aires, Lisabona, Monte Carlo, New York.

A urcat pe scenă la Teatrul Scala din Milano de 116 ori. Puccini i-a dedicat opera „Tosca” şi i-a cerut să interpreteze rolul principal. Cântăreaţa Hariclea Darclee a pus o condiţie: a cerut ca partitura să fie completată cu o arie în plus, pentru soprană, „Vissi d'arte, vissi d'amore”. Românca a fost distribuită în spectacolul de premieră ce a avut loc la Teatro Constanzi din Roma la 14 ianuarie 1900, alături de tenorul Emilio de Marchi şi baritonul Eugenio Giraldoni, conform aceluiaşi volum amintit.

Repertoriul cântăreţei a cuprins peste 60 de titluri de opere ale unor celebri compozitori, între care: „Romeo şi Julieta”, „Norma”, „Traviata”, „Carmen”, „Aida”, „Wilhelm Tell”, '„Don Giovanni”, „Manon”, „Othello'”, „Tannhauser”, „Tristan şi Isolda”, „Boema”, „Trubadurul”. Cântăreaţă de operă, lied, oratoriu, romanţă, artista a abordat şi lucrări inedite sau foarte rar cântate.

O primadonă a operei din vremurile acelea câştiga suficient încât să îşi poată asigura un trai îmbelşugat. Cheltuielile unei dive erau însă pe măsura statutului social spre care aspira: hoteluri de lux, apartamente confortabile, trăsură proprie, îmbrăcăminte şi nenumărate atenţii faţă de fani şi ziarişti.

Hariclea Darclée se confrunta în mod regulat cu lipsa de numerar, datorii şi poliţe neplătite, iar statutul de femeie măritată a obligat-o până la divorţul din 1897 să obţină de fiecare dată consimţământul soţului pentru tranzacţiile financiare. Darclée, chiar şi după desfacerea căsătoriei, obişnuia să-i dea socoteală soţului pentru fiecare bănuţ încasat şi cheltuit, intrând uneori şi în detalii intime pentru a-şi justifica costurile vieţii de fiecare zi.

A renunțat la scenă la vârsta de 58 de ani, în 1918. Pentru meritele sale deosebite şi pentru succesul internaţional, românca a fost premiată cu medalia „Bene merenti" acordata de regele Carol I.

Hariclea Darclée a revenit în România în septembrie 1936. Și-a dorit să înfiinţeze o şcoală românească de canto sau să obţină un post la conservator pentru a putea preda canto. Demersurile sale nu au avut succes, pentru că nu a primit nicun sprijin din partea statului român.

A murit în România, în 1939, atât de săracă încât cheltuielile de înmormântare au fost suportate de Ambasada Italiei la Bucureşti.

1959: S-a născut cântărețul Per Gessle

Per Gessle s-a născut la 12 ianuarie 1959, în Suedia. Gessle este un cântăreț de muzică pop, chitarist și compozitor suedez. Acesta a fost membru al trupei Roxette, iar acum este membru al formației Gyllene Tider.

În anul 1986 a fondat alături de Marie Fredriksson Roxette.

Până în luna februarie 2004, albumul „Mazarin” a obținut cinci discuri de platină în Suedia.

Până în anul 2008 a scos opt albume solo: „Per Gessle”, „Scener”, „Mazarin” și „Party Crasher”.

1976: A murit scriitoarea Agatha Christie

Scriitoarea britanică Agatha Christie, cunoscută pentru romanele polițiste, s-a născut la 15 septembrie 1890 la Torquay, în Anglia, și a murit la 12 ianuarie 1976 la reședința Winterbrook de lângă Wallingford, în Oxfordshire.

Agatha Mary Clarissa, Lady Mallowan, (născută Miller; 15 septembrie 1890 – 12 ianuarie 1976), cunoscută în general ca Agatha Christie, a fost o scriitoare engleză de romane, povestiri scurte și piese de teatru polițiste.

A scris și romane de dragoste sub pseudonimul Mary Westmacott, dar acestea sunt mai puțin cunoscute, nebucurandu-se de acelasi succes la public.

Operele sale, în principal cele ce au ca personaje principale pe Hercule Poirot sau Miss Jane Marple, au făcut ca Agatha Christie să fie numită „Regina Crimei”, ea fiind considerată ca unul dintre cei mai importanți și inovativi autori ai genului.

Agatha Christie a fost numită de către Guinness Book of World Records, printre alții, ca cel mai vândut scriitor al tuturor timpurilor, împreună cu William Shakespeare.

UNESCO consideră că ea este actualmente autorul individual tradus în cele mai multe limbi (cel puțin 56), fiind depășită doar de operele colective ale corporației Walt Disney Productions.

Până în 2006, cărțile sale s-au vândut în două miliarde de exemplare, în întreaga lume. Agatha Christie a publicat 80 de romane și nuvele și 19 piese de teatru, traduse în peste 70 de limbi.

1990: Se reînfiinţează oficial Partidul Social-Democrat Român

La 12 ianuarie 1990 se reînființează oficial Partidul Social-Democrat Român, iar primul președinte al acestuia a fost Sergiu Cunescu (între 1990-1999). În anul 1893 s-a desfășurat la București Congresul de constituire a Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România (PSDMR).

Între 7-9 mai s-a desfășurat la București Congresul general al Federației Partidelor Socialiste din România. Astfel, s-a format, prin unificarea acestora, un singur partid, Partidul Social-Democrat din România.

Formațiunea politică milita pentru votul universal, numirea guvernului de către Parlament și libertatea deplină a presei.

1990: Zi de doliu naţional în memoria eroilor Revoluției din decembrie 1989

12 ianuarie a fost zi de doliu național. Steagurile au fost arborate în bernă, s-au oficiat slujbe religioase în marile orașe ale țării și în sute de alte localități. Milioane de oameni au participat la mitingurile de doliu din toată țara.

La ora 12:00 s-au tras clopotele bisericilor din întreaga țară și au fost pornite sirenele fabricilor, în memoria martirilor Revoluției.



În aceeași zi, la București se desfășoară un miting în care se cere reintroducerea pedepsei capitale; cu acea ocazie eșuează încercarea lui Dumitru Mazilu de a prelua conducerea Consiliului FSN și a-l înlătura pe Ion Iliescu de la putere



1993: S-a născut Zayn Malik, fost membru al trupei One Direction

Zayn Malik împlinește 31 de ani. Fostul membru al trupei One Direction (2010-2015) s-a născut pe 12 ianuarie 1993, iar în urmă cu câțiva ani a stârnit controverse după ce a declarat că nu se mai consideră musulman şi nu se mai poate identifica cu Islamul, religie în care a fost crescut.

Într-un interviu pentru ediţia britanică a revistei „Vogue“, celebrul cântăreţ şi compozitor, care a fost crescut de părinţi musulmani, a mărturisit că nu mai crede în mai multe dintre principiile Islamului.

2010: Cutremurul din Haiti a ucis între 220.000 și 300.000 de oameni

Cutremurul din Haiti cu magnitudinea de 7,0 pe scara Richter s-a produs la 12 ianuarie 2010. Epicentrul cutremurului fiind în imediata apropiere de capitala Port-au-Prince.

La 4 februarie 2010 numărul persoanelor care au murit

Numărul total de victime a fost estimat la 230.000 morți, 300.000 răniți și 1.000.000 de oameni rămași fără adăpost.

2021: A murit actorul Bogdan Stanoevici

Bogdan Stanoevici s-a născut la 22 ianuarie 1958, la București, și a murit la 12 ianuarie 2021, din cauza COVID-19. În anul 1982, a absolvit U.N.A.T.C „I.L. Caragiale”. În luna mai a anului 1989 s-a stabilit prin căsătorie în Franţa. În anul 2011 s-a restabilit în România.

Între 5 martie și 16 decembrie 2014 a fost ministru delegat pentru Românii de Pretutindeni în Cabinetul Ponta III.

Între 16 ianuarie 2015-decembrie 2015 a fost secretat de stat în Ministerul Culturii.

În februarie 2017-februarie 2020, Stanoevici a fost director general interimar al Circului Metropolitan (Globus) din București.

Amintim câteva dintre filmele în care a jucat: „Fructul oprit”, „Cel ales” și „Quicksand”.