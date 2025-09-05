search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

6 septembrie, ziua în care Carol al II-lea a cedat tronul fiului său Mihai, sub presiunea lui Antonescu

0
0
Publicat:

La 6 septembrie 1940, regele Carol al II-lea a abdicat, iar tronul a revenit fiului său Mihai. Evenimentul a deschis calea dictaturii lui Ion Antonescu, decizie care a schimbat rolul României în Al Doilea Război Mondial.

Regele Carol al II-lea a abdicat la 6 septembrie 1940 FOTO Profimedia
Regele Carol al II-lea a abdicat la 6 septembrie 1940 FOTO Profimedia

1817: S-a născut Mihail Kogălniceanu

La 6 septembrie 1817 s-a născut Mihail Kogălniceanu, istoric, scriitor, publicist și om politic român. Activitatea sa a fost strâns legată de afirmarea identității naționale și de modernizarea statului român. A fost implicat în Revoluția de la 1848, a promovat un program de reforme sociale și culturale și a avut o contribuție importantă la dezvoltarea presei românești. Prin studiile sale istorice și publicistica de epocă, Kogălniceanu a sprijinit ideea unității naționale și emanciparea socială.

În plan politic, a devenit una dintre figurile cheie ale domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Între 1863 și 1865 a fost prim-ministru al României, susținând reforma agrară și secularizarea averilor mănăstirești, măsuri decisive pentru consolidarea statului modern.

1863: Primul metrou din lume

La 6 septembrie 1863, la Londra a fost inaugurat primul metrou din lume, pe o distanță de 6,3 kilometri, între Paddington și Farringdon. Trenurile erau tractate de locomotive cu aburi, ceea ce făcea călătoria dificilă din cauza fumului și a condițiilor de ventilare, însă proiectul a reprezentat o inovație majoră pentru transportul urban al secolului XIX.

Această realizare tehnologică a pus bazele unui nou mod de mobilitate, care a schimbat pentru totdeauna structura și dezvoltarea marilor orașe. Londra a continuat să-și extindă rețeaua de metrou, devenind cel mai vechi și unul dintre cele mai mari sisteme de transport subteran din lume. Modelul a fost ulterior replicat în marile capitale, transformând metroul într-un element esențial al infrastructurii urbane moderne.

1940: Abdicarea lui Carol al II-lea

La 6 septembrie 1940, regele Carol al II-lea a abdicat în favoarea fiului său Mihai, în vârstă de 18 ani, după ce generalul Ion Antonescu a preluat cu o zi înainte prerogativele principale ale puterii regale. Carol a părăsit țara și a început exilul, în timp ce Mihai a revenit pe tron, pentru a doua oară, într-o perioadă de instabilitate politică și militară extremă.

Citește și: De ce îi ura Carol al II-lea pe legionari. De cine s-a folosit pentru a-l aresta pe Corneliu Zelea Codreanu

Domnia sa a fost una simbolică, lipsită de autoritate reală, întrucât puterea efectivă era concentrată în mâinile lui Ion Antonescu, Conducătorul Statului. Această schimbare a regimului a marcat sfârșitul epocii carliste și începutul unei dictaturi militare care a aliniat România la politica Germaniei naziste, influențând decisiv participarea țării la Al Doilea Război Mondial.

1946: George Enescu părăsește România

La 6 septembrie 1946, George Enescu și soția sa, Maria Cantacuzino, au părăsit definitiv România. Decizia a fost determinată de schimbările politice majore din țară, odată cu instaurarea regimului comunist, care a transformat mediul cultural și artistic. Plecarea a fost posibilă cu sprijinul violonistului Yehudi Menuhin, apropiat al lui Enescu, care i-a ajutat pe cei doi să se stabilească în Occident.

Enescu s-a stabilit în Franța, unde și-a continuat activitatea artistică prin concerte, compoziții și lecții de muzică, fiind recunoscut la nivel internațional drept unul dintre marii muzicieni ai secolului XX. Nu s-a mai întors niciodată în România, iar sfârșitul vieții l-a găsit departe de țara natală, într-o perioadă în care regimul comunist controla toate instituțiile culturale.

Citește și: Cum s-a pierdut România Mare în 24 de ore. Nicolae Iorga: „Catastrofa Basarabiei, și în ce rușinoase condiţii!“

1997: Funeraliile Prințesei Diana

La 6 septembrie 1997 au avut loc funeraliile Prințesei Diana la Londra, după ce aceasta murise într-un accident rutier la Paris la 31 august. Evenimentul a generat un val de emoție publică fără precedent în Regatul Unit și în întreaga lume. Peste un milion de oameni s-au adunat pe străzile Londrei pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Ceremonia a fost urmărită la televiziune de peste 2,5 miliarde de persoane din toate colțurile lumii, transformându-se într-unul dintre cele mai vizionate evenimente din istorie. Moartea prințesei Diana și funeraliile sale au avut un impact major asupra monarhiei britanice și asupra modului în care aceasta a relaționat ulterior cu opinia publică.

Istoria zilei

Top articole

Partenerii noștri

image
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”
digi24.ro
image
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
stirileprotv.ro
image
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală pentru orice ocazie
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Trei zodii care intră în cuadratura fericirii de pe 6 septembrie după ora 6. Bani mulți, oportunități și noroc din plin pentru ele
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
Ce este sistemul „Nostradamus”, readus la viață de Franța: poate vedea până la Moscova
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce s-a aflat ce a făcut cu doi dintre elevii ei
antena3.ro
image
Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern
observatornews.ro
image
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
cancan.ro
image
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
prosport.ro
image
Ce venit trebuie să ai pentru a primi sprijin financiar la energie electrică în 2025. Noile condiții
playtech.ro
image
Ce studii are, de fapt, Adrian Mutu. Domeniul cheie în care poate să profeseze dacă iese definitiv din fotbal
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs satanic”! ”Șterge aia”
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
Avocatul Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook pentru suspendarea contului său. „Se dă drept o celebritate”
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
Scutiri de impozit pentru o categorie de români!
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care face senzație în întreaga lume. S-a lansat pe 29 august, dar a ajuns în top în 14 țări
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Prințesa Leonor cu Regele Felipe al Spaniei profimedia 1027876969 jpg
Regele Felipe al Spaniei mai are o fiică secretă? „Se spunea că e blondă și că semăna cu el”
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii, noroc dublu în următoarele 24 de zile. Se deschide o etapă prosperă, Săgetătorii și Capricornii culeg cele mai multe roade și sunt printre cele mai favorizate zodii
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Recunoşti care dintre imagini este generată cu inteligenţa artificială?