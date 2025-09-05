6 septembrie, ziua în care Carol al II-lea a cedat tronul fiului său Mihai, sub presiunea lui Antonescu

La 6 septembrie 1940, regele Carol al II-lea a abdicat, iar tronul a revenit fiului său Mihai. Evenimentul a deschis calea dictaturii lui Ion Antonescu, decizie care a schimbat rolul României în Al Doilea Război Mondial.

1817: S-a născut Mihail Kogălniceanu

La 6 septembrie 1817 s-a născut Mihail Kogălniceanu, istoric, scriitor, publicist și om politic român. Activitatea sa a fost strâns legată de afirmarea identității naționale și de modernizarea statului român. A fost implicat în Revoluția de la 1848, a promovat un program de reforme sociale și culturale și a avut o contribuție importantă la dezvoltarea presei românești. Prin studiile sale istorice și publicistica de epocă, Kogălniceanu a sprijinit ideea unității naționale și emanciparea socială.

În plan politic, a devenit una dintre figurile cheie ale domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Între 1863 și 1865 a fost prim-ministru al României, susținând reforma agrară și secularizarea averilor mănăstirești, măsuri decisive pentru consolidarea statului modern.

1863: Primul metrou din lume

La 6 septembrie 1863, la Londra a fost inaugurat primul metrou din lume, pe o distanță de 6,3 kilometri, între Paddington și Farringdon. Trenurile erau tractate de locomotive cu aburi, ceea ce făcea călătoria dificilă din cauza fumului și a condițiilor de ventilare, însă proiectul a reprezentat o inovație majoră pentru transportul urban al secolului XIX.

Această realizare tehnologică a pus bazele unui nou mod de mobilitate, care a schimbat pentru totdeauna structura și dezvoltarea marilor orașe. Londra a continuat să-și extindă rețeaua de metrou, devenind cel mai vechi și unul dintre cele mai mari sisteme de transport subteran din lume. Modelul a fost ulterior replicat în marile capitale, transformând metroul într-un element esențial al infrastructurii urbane moderne.

1940: Abdicarea lui Carol al II-lea

La 6 septembrie 1940, regele Carol al II-lea a abdicat în favoarea fiului său Mihai, în vârstă de 18 ani, după ce generalul Ion Antonescu a preluat cu o zi înainte prerogativele principale ale puterii regale. Carol a părăsit țara și a început exilul, în timp ce Mihai a revenit pe tron, pentru a doua oară, într-o perioadă de instabilitate politică și militară extremă.

Domnia sa a fost una simbolică, lipsită de autoritate reală, întrucât puterea efectivă era concentrată în mâinile lui Ion Antonescu, Conducătorul Statului. Această schimbare a regimului a marcat sfârșitul epocii carliste și începutul unei dictaturi militare care a aliniat România la politica Germaniei naziste, influențând decisiv participarea țării la Al Doilea Război Mondial.

1946: George Enescu părăsește România

La 6 septembrie 1946, George Enescu și soția sa, Maria Cantacuzino, au părăsit definitiv România. Decizia a fost determinată de schimbările politice majore din țară, odată cu instaurarea regimului comunist, care a transformat mediul cultural și artistic. Plecarea a fost posibilă cu sprijinul violonistului Yehudi Menuhin, apropiat al lui Enescu, care i-a ajutat pe cei doi să se stabilească în Occident.

Enescu s-a stabilit în Franța, unde și-a continuat activitatea artistică prin concerte, compoziții și lecții de muzică, fiind recunoscut la nivel internațional drept unul dintre marii muzicieni ai secolului XX. Nu s-a mai întors niciodată în România, iar sfârșitul vieții l-a găsit departe de țara natală, într-o perioadă în care regimul comunist controla toate instituțiile culturale.

1997: Funeraliile Prințesei Diana

La 6 septembrie 1997 au avut loc funeraliile Prințesei Diana la Londra, după ce aceasta murise într-un accident rutier la Paris la 31 august. Evenimentul a generat un val de emoție publică fără precedent în Regatul Unit și în întreaga lume. Peste un milion de oameni s-au adunat pe străzile Londrei pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Ceremonia a fost urmărită la televiziune de peste 2,5 miliarde de persoane din toate colțurile lumii, transformându-se într-unul dintre cele mai vizionate evenimente din istorie. Moartea prințesei Diana și funeraliile sale au avut un impact major asupra monarhiei britanice și asupra modului în care aceasta a relaționat ulterior cu opinia publică.