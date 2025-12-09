10 decembrie: Ziua când „Garda de Fier" a fost scoasă în afara legii

Prin hotărârea Consiliului de Miniștri, pe 10 decembrie 1933, guvernul național liberal a scos în afara legii „Garda de Fier". Tot pe 10 decembrie Marie Curie a devenit prima femeie premiată cu Premiul Nobel și este Ziua Internațională a Drepturilor Omului.

1877: A murit Nicolae Golescu, prim-ministru al României

Omul politic Nicolae Golescu s-a născut în 1810 la Câmpulung Muscel.

Lider al mişcării revoluţionare de la 1848 din Ţara Românească şi prim-ministru al României, Nicolae Golescu a îmbrăţişat cariera militară, ajungând până la gradul de general, dar a fost decăzut din drepturi de domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

Fruntaş paşoptist, lider al liberalilor radicali, s-a numărat printre complotişti, apoi a făcut parte din locotenenţa domnească ce a asigurat interimatul funcţiei de şef al statului până la venirea lui Carol I.

Ulterior, Golescu a fost numit preşedinte al Consiliului de Miniştri, după care a ocupat şi funcţia de preşedinte al Senatului.

În ultima parte a vieţii sale, a devenitşi vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor, iar pe 24 mai 1875 s-a numărat printre fondatorii PNL.

Nicolae Golescu a încetat din viaţă pe 10 decembrie 1877, la vârsta de 67 de ani.

1903: Marie Curie a devenit prima femeie premiată cu Premiul Nobel

La 10 decembrie 1903, Marie Curie, om de știință, primea, alături de soțul ei, Pierre Curie și de fizicianul Henri Becquerel, Premiul Nobel pentru Fizică, pentru descoperirile făcute în domeniul radioactivității, devenind prima femeie laureată a acestui premiu.

Renumita chimistă și fiziciană Marie Curie este considerată una dintre cele mai influente savante ale secolului al XX-lea, fiind singura savantă care a primit două premii Nobel în două domenii științifice diferite (fizică și chimie). Cercetările sale în domeniul elementelor radioactive, al radioactivității naturale și al Cu excepția fiicei sale Ève Curie (scriitoare), toți descendenții săi vor urma cariere științifice. Publicația Time a considerat-o una dintre cele mai influente savante ale secolului al XX-lea.aplicațiilor acestora în medicină au făcut-o celebră în lumea academică.

1919: S-a născut dirijorul Sile Dinicu

Se împlinesc 106 ani de la nașterea lui Sile Dinicu (Vasile Dinicu), dirijor, pianist, compozitor de muzică de estradă și ușoară, cunoscut în special pentru colaborarea cu orchestrele de estradă ale Radioteleviziunii Române.

A compus peste 100 de melodii de muzică ușoară, printre care: „București, București”, „Întotdeauna marea”, „Nu mă certa”, „Porți de aur, porți de vis”, „Seri la malul mării” - Margareta Pâslaru - Mențiune pentru creație la Festivalul Mamaia 1965, „Tu m-ai fermecat” - Doina Moroșanu, „Cine ți-a spus”, „Noapte bună București” - Dan Spătaru, „Sus paharul, la mulți ani” - Gică Petrescu, potrivit wikipedia.

Sile Dinicu a murit în 1993.

1933: „Garda de Fier" a fost scoasă în afara legii

Prin hotărârea Consiliului de Miniștri, pe 10 decembrie 1933, guvernul național liberal a scos în afara legii „Garda de Fier".

Dizolvarea „Gărzii de Fier”, în iarna anului 1933, a dus la unul dintre cele mai răsunătoarea asasinate din istoria României.

După căderea guvernului Vaida-Voevod din toamna anului 1933, regele Carol al II-lea l-a însărcinat pe liberalul I.G. Duca cu formarea unui nou guvern şi organizarea de noi alegeri parlamentare.

Pentru ca legionarii să nu poată participa la alegeri, în data de 9 decembrie 1933, Consiliul de Miniştri a hotărât dizolvarea Gărzii de Fier.

Măsura a fost criticată şi considerată autoritară, dar prim-ministru a explicat că a fost luată pentru păstrarea ordininii şi a statului de drept.

1934: S-a născut actrița Leopoldina Bălănuță

Leopoldina Bălănuță a venit pe lume, în casa bunicilor ei din Hăulişca, un sătuc din Vrancea.

Nu a jucat în multe filme. „Socotesc că ceea ce am făcut am făcut bine şi decât mult şi prost, mai bine puţin şi bun. E drept, am jucat tot timpul acelaşi tip uman, acelaşi personaj marcat de suferinţă, de durere...“, spunea actrița.

„Dincolo de pod“ (1975), „Ion, blestemul pământului, blestemul iubirii“ (1979), „Clipa“ (1979), „Bietul Ioanide“ (1979), „Năpasta“ (1982) sunt câteva dintre filmele în care publicul și-o amintește. Chipul din „Nunta de piatră“ rămâne portretul perfect al ţărăncii curajoase, mândre, care nu s-a lăsat copleşită de dramă: Fefeleaga.

Leopoldina Bălănuță a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Mitică Popescu. Cei doi mari actori s-au căsătorit la scurt timp după cutremurul din 4 martie 1977. Actrița a murit în 1998.

1948: Ziua Internațională a Drepturilor Omului

Ziua internaţională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie. La această dată, în 1948, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Declaraţia stipulează că toţi oamenii s-au născut cu drepturi egale şi inalienabile şi cu libertăţi fundamentale.

Ulterior, Declaraţia a fost completată cu: Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (1965), Convenţia internaţională asupra drepturilor politice şi civile (1966), Convenţia pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (1979), Convenţia împotriva torturii (1984), Convenţia împotriva Apartheidului (1985), Convenţia drepturilor copilului (1989) etc.

1983: Liderul sindicatului “Solidaritatea”, Lech Walesa, a primit Premiul Nobel pentru Pace

Lech Wałęsa (n. 29 septembrie 1943) este un om politic, lider sindical și activist pentru drepturile omului din Polonia.

Lider charismatic, a fost cofondator al primului sindicat independent din Europa de Est comunistă, Solidaritatea (Solidarność), a fost laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1983 și a îndeplinit funcția de președinte al Poloniei între 1990 și 1995.

2000: Ion Iliescu câștigă al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale învingându-l pe Corneliu Vadim Tudor

Alegerile pentru președinția României din anul 2000 s-au desfășurat în două tururi de scrutin, fiind câștigate de candidatul PDSR, Ion Iliescu.

Rezultatele primului tur de scrutin au declanșat o mobilizare în favoarea lui Ion Iliescu, acesta fiind susținut chiar de către foști oponenți ai săi, pe fundalul perspectivei ca politicianul nationalist Corneliu Vadim Tudor să ajungă șeful statului.