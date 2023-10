Marea iubire dintre doi actori geniali. Cum s-a îndrăgostit Mitică Popescu de Poldi: „I-am îndeplinit dorinţa“

Marea actriţă a teatrului şi filmului românesc a încetat din viaţă la 15 octombrie 1998, la Bucureşti, la vârsta de 63 de ani. Leopoldina Bălănuță a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Mitică Popescu.

Cei doi mari actori s-au căsătorit la scurt timp după cutremurul din 4 martie 1977. În urmă cu mai mulți ani, Mitică Popescu a povestit cum s-a îndrăgostit de Poldi, așa cum o alinta toată lumea pe artista care i-a devenit soție.

Marele actor Mitică Popescu a povestit într-un interviu preluat de Clv Film despre marea lui dragoste. „Eram actor la Teatrul din Piatra-Neamţ când am fost anunţat că s-a eliberat un loc la Teatrul Mic din Bucureşti. Era în anul 1973, iar eu încă îmi căutam drumul, chiar dacă aveam 37 de ani” .

Destinul a vrut ca actorul să fie distribuit alături de Leopoldina Bălănuţă în spectacolele „După cădere" şi „Stâlpii societăţii”. În scurt timp, Mitică Popescu a fost cooptat în grupul de prieteni ai Leopoldinei, din care făceau parte Ileana Dunareanu sau Mihai Dogaru, fostul soţ al Danei Dogaru.

„Ne făcea plăcere să ne întâlnim doar noi doi, fără prieteni, şi stăteam ore întregi într-un restaurant până la ora închiderii. Fără declaraţii banale, pompoase, am simţit amândoi că suntem făcuţi unul pentru celălalt. Am realizat că o iubesc pe Poldi atunci când a trebuit să fie internată timp de o lună şi jumătate la Fundeni, din cauza unei peritonite. O vizitam în fiecare zi, îi duceam de mâncare şi stăteam cât mai mult posibil lângă ea. Şi acum îmi mai aduc aminte că m-a rugat să-i fac rost de o casetă cu Demis Roussos. I-am îndeplinit dorinţa şi m-am bucurat de bucuria ei.”

După externare, Leopoldina i-a cerut lui Mitică să se mute împreună. Cei doi s-au căsătorit la trei luni după cutremurul din martie 1977. Tatăl actriţei, preot, i-a cununat religios în acea noapte. El avea 40 de ani, iar ea, 42.

"N-am schimbat absolut nimic"

Într-un interviu din 2005 pentru „Formula AS“, la şapte ani de la dispariţia soţiei sale, Mitică Popescu confirma, plin de amărăciune, că încă locuieşte în casa unde cândva a stat cu Poldi:

„Casa e cum o ştiţi, n-am schimbat absolut nimic. Doar că de când nu mai e soţia mea, nu mai pot intra în dormitorul nostru. Iar verigheta nu mi-o scot din deget pe scenă, chiar dacă joc rolul unui celibatar“.

Leopoldina Bălănuță a murit pe 15 octombrie 1998, în urma unei ocluzii intestinale iar Mitică Popescu s-a stins din viață marți, 3 ianuarie 2023.

"Teatrul este singura mea raţiune de a fi. Nu am copii, din nefericire. Părinţii i-am pierdut, nu am pe nimeni decât teatrul. Teatrul este singurul lucru care mă ţine şi care m-a ajutat să trec peste tot ce am trecut. Nu va dispărea niciodată teatrul. Pentru că omul are nevoie de o oglindă, chiar dacă oglinda nu este flatantă întotdeauna. Omul are nevoie să se vadă pe sine, să-şi vadă ghebele, să-şi vadă petele. Am nevoie de această oglindă să se vadă cu ăle bune şi ăle rele...", spunea mare actriță cu puțin timp de ase stinge din viață.