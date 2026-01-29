Foto Steven Seagal, amicul lui Putin, își vinde conacul din Rusia pentru 7,5 milioane de dolari

Actorul american Steven Seagal și-a scos la vânzare conacul situat în Rublyovka, una dintre cele mai exclusiviste zone rezidențiale din apropierea Moscovei, pentru suma de 700 de milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 7,5 milioane de dolari, notează Nexta.

→ Imaginea 1/3: Steven Seagal își vinde conacul din Rusia pentru 7,5 milioane de dolari. FOTO X / NEXTA

Proprietatea are o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați și este amplasată într-un complex rezidențial închis, care cuprinde doar 22 de case. Locuința principală dispune de trei dormitoare, un birou, un cinematograf privat, o cramă și un garaj. Pe teren se mai află o casă de oaspeți, dotată cu baie turcească, precum și un foișor cu zonă de grătar.

Steven Seagal a obținut cetățenia rusă în 2016, iar proprietatea din Rublyovka a fost achiziționată în anul 2019, pentru o sumă estimată între 80 și 100 de milioane de ruble, respectiv aproximativ 1–1,3 milioane de dolari la cursul de la acea vreme.

Potrivit informațiilor disponibile, actorul nu locuiește în prezent în această reședință, iar decizia de a scoate imobilul la vânzare ar fi legată de mutarea sa într-o altă casă de țară.

Rublyovka este cunoscută drept una dintre cele mai scumpe și exclusiviste zone rezidențiale din Rusia, fiind preferată de politicieni, oameni de afaceri și celebrități.

Prietenia cu Putin

Prieten apropiat al președintelui Vladimir Putin, Steven Seagal a primit cetățenia rusă în 2016, iar doi ani mai târziu a fost numit reprezentant special al Ministerului rus de Externe pentru promovarea culturii ruse în Statele Unite. Actorul și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru politica Moscovei, inclusiv după invazia Ucrainei.

Actorul american a primit „Ordinul Prieteniei” pentru „contribuția sa la dezvoltarea cooperării culturale și umanitare internaționale”. Distincția i-a fost înmânată personal de către liderul de la Kremlin.