Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
Tragedie în lumea boxului! Leonard Doroftei, copleșit de durere. „Un copil vesel, plin de viață, a plecat prea devreme”

Leonard Doroftei (55 de ani) a transmis primele sale gânduri după vestea tristă a morții lui Arturo Gatti Jr., fiul fostului său adversar din ring. Tânărul pugilist s-a stins din viață la doar 17 ani.

Leonard Doroftei, alături de Arturo Gatti Jr Foto/Facebook
Leonard Doroftei, alături de Arturo Gatti Jr Foto/Facebook

La fel ca tatăl său celebru, Arturo Gatti Jr. a urmat drumul boxului. Deocamdată, cauzele decesului nu au fost dezvăluite publicului. Adolescentul și-a pierdut viața în Mexic, țara în care locuia împreună cu mama sa, Amanda Rodrigues.

„RIP Arturo Gatti Jr! L-am cunoscut la Montreal, un copil vesel, plin de viață și cu un viitor strălucit în box! A plecat prea devreme, Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis Leonard Doroftei, pe contul personal de Facebook.

Leonard Doroftei l-a înfruntat pe Arturo Gatti în 2004, într-un meci pentru centura mondială WBC la categoria ușoară, confruntare pe care pugilistul canadian a reușit să o câștige.

„Călătoria lui abia începea, lumea boxului îi deplânge moartea!”

La 16 ani după dispariția tatălui său, Arturo Gatti Jr. s-a stins din viață. În 2009, fostul campion a fost descoperit mort într-o cameră de hotel din Brazilia, unde se afla în vacanță împreună cu soția sa, Amanda Rodrigues, și cu fiul lor, care la acea vreme avea doar 10 luni.

Vestea privind moartea lui Arturo Gatti Jr. a fost confirmată de către Asociația Mondială de Box (WBA) printr-un comunicat: WBA și lumea boxului deplâng moartea lui Arturo Gatti Jr. Călătoria lui abia începea, dar spiritul său va dăinui în continuare, acum reunit cu legendarul său tată printre stele!”.

Arturo Gatti Jr. a decedat la vârsta de 17 ani Foto/WBA
Arturo Gatti Jr. a decedat la vârsta de 17 ani Foto/WBA

Mauricio Sulaiman, președintele WBC, a transmis condoleanțe familiei, în urma decesului care a șocat lumea boxului în această săptămână: Consiliul Mondial de Box și comunitatea globală a sportului nostru se alătură rugăciunilor după pierderea lui Arturo Gatti Jr. la vârsta de 17 ani. Fie ca Dumnezeu să-i odihnească sufletul și să-i ajute familia să găsească pacea!”.

