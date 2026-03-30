31 martie: Doi ani din ziua când România și Bulgaria au devenit parțial membre ale Spațiului Schengen

România și Bulgaria au intrat, la 31 martie 2024, în Spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, eliminând controalele pentru aceste rute, după un proces de aderare întins pe mai mulți ani și evaluări privind securitatea frontierelor.

România și Bulgaria au intrat, la 31 martie 2024, parțial în Spațiul Schengen FOTO Arhivă

1889 – A fost inaugurat Turnul Eiffel

La 31 martie 1889, a fost inaugurată Turnul Eiffel, construită pentru Expoziția Universală de la Paris. Proiectată de inginerul Gustave Eiffel, structura metalică avea o înălțime de 300 de metri (ulterior 324 m, cu antenă), devenind cea mai înaltă construcție realizată de om la acel moment. Construcția a durat aproximativ doi ani, două luni și cinci zile și a implicat peste 18.000 de piese metalice și milioane de nituri.

Turnul a fost conceput inițial ca o instalație temporară, urmând să fie demontat după 20 de ani, conform contractului inițial. În perioada inaugurării, o parte semnificativă a opiniei publice și a elitei artistice pariziene a criticat dur aspectul construcției. Ulterior, datorită utilității sale pentru telecomunicații și popularității crescute, Turnul Eiffel a fost păstrat și a devenit unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Franței.

1933 – S-a născut Nichita Stănescu

La 31 martie 1933, s-a născut Nichita Stănescu, unul dintre cei mai importanți poeți români ai secolului XX. El a debutat în anii ’60 și a devenit rapid o voce centrală a poeziei contemporane românești, fiind asociat cu neomodernismul. Volumele sale au fost publicate constant, iar opera sa a influențat mai multe generații de autori.

De-a lungul carierei, Nichita Stănescu a primit numeroase premii, inclusiv Premiul Herder și o nominalizare la Premiul Nobel pentru Literatură. A decedat în 1983, lăsând în urmă o operă poetică vastă, studiată și inclusă în programele academice din România.

1938 – Carol al II-lea a desființat partidele politice

La 31 martie 1938, regele Carol al II-lea a emis un decret prin care a desființat toate partidele politice din România, consolidând regimul autoritar instaurat în același an. Măsura a venit în contextul adoptării unei noi Constituții, care concentra puterea în mâinile monarhului și limita semnificativ rolul instituțiilor democratice.

Regele Carol al II-lea / FOTO Profimedia

Tot atunci a fost instituit Consiliul de Coroană ca organ permanent al statului, alcătuit din membri numiți de rege, cu rang de miniștri de stat. Această structură avea rol consultativ, dar reflecta controlul direct exercitat de monarh asupra deciziilor politice majore. Sistemul instaurat în 1938 a funcționat până în 1940, când Carol al II-lea a abdicat.

1955 – S-a născut Angus Young

La 31 martie 1955, s-a născut Angus Young, chitarist și co-fondator al trupei AC/DC. Născut în Scoția și crescut în Australia, el a devenit cunoscut pentru stilul său energetic de interpretare și pentru contribuția la dezvoltarea hard rock-ului.

Alături de fratele său, Malcolm Young, a pus bazele trupei în 1973. AC/DC a devenit una dintre cele mai de succes formații rock din lume, cu albume vândute în zeci de milioane de exemplare și turnee internaționale majore.

1967 – Jimi Hendrix și-a ars chitara pe scenă

La 31 martie 1967, Jimi Hendrix a susținut un concert la Astoria Theatre din Londra, unde a realizat unul dintre cele mai cunoscute momente din istoria muzicii rock, arzându-și chitara pe scenă. Incidentul a avut loc în timpul interpretării unei piese și a fost ulterior asociat cu stilul său spectaculos de performanță.

În urma acestui moment, Hendrix a suferit arsuri la nivelul mâinilor și a necesitat îngrijiri medicale. Evenimentul a contribuit la creșterea notorietății sale internaționale și a rămas un reper vizual și simbolic al culturii rock din anii ’60.

1995 – S-a prăbușit Zborul 371 al TAROM

La 31 martie 1995, Zborul 371 TAROM s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, în apropiere de localitatea Balotești. Aeronava, un Airbus A310, efectua o cursă internațională și avea la bord 60 de persoane, toate decedate în urma impactului.

Investigațiile oficiale au stabilit că accidentul a fost cauzat de o combinație de factori, inclusiv defecțiuni tehnice și incapacitatea echipajului de a reacționa corespunzător în situații critice. Tragedia rămâne unul dintre cele mai grave accidente aviatice din istoria României.

2024 – România și Bulgaria au intrat parțial în Spațiul Schengen

La 31 martie 2024, România și Bulgaria au devenit membre ale Spațiul Schengen în ceea ce privește frontierele aeriene și maritime. Decizia a permis eliminarea controalelor la aceste tipuri de frontiere pentru cetățenii care călătoresc între statele membre Schengen.

Procesul de aderare a fost unul îndelungat, cele două state fiind evaluate pe parcursul mai multor ani în privința securității frontierelor și a cooperării polițienești. Cu toate acestea, controalele la frontierele terestre au rămas în vigoare la momentul aderării parțiale, urmând să fie discutate în cadrul unor decizii ulterioare la nivel european.

