Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Adevărul
26 octombrie: „Cutremurul cel Mare" a lovit și România, acum două secole. Magnitudinea, de 7,9–8,2 grade

Pe 26 octombrie a avut loc „Cutremurul cel Mare”, cu magnitudinea de 7,9–8,2 grade, care a dus la prăbușirea, printre altele, a Turnului Colțea din București. În aceeași zi, Park Chung-Hee, unul dintre cei mai influenți președinți ai Coreei de Sud, a fost asasinat de un prieten apropiat.

Turnul Colțea, prăbușit după cutremurul din 1802/FOTO: Wikipedia
Turnul Colțea, prăbușit după cutremurul din 1802/FOTO: Wikipedia

1673: S-a născut Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei

Născut în Ținutul Fălciu, Moldova, pe 26 octombrie 1673, Dimitrie Cantemir a fost domnul Moldovei în două rânduri (martie – aprilie 1693 și 1710 – 1711), enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog.

Dimitrie Cantemir/FOTO: Arhivă
Dimitrie Cantemir/FOTO: Arhivă

Printre ocupațiile sale diverse s-au numărat cele de enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog și compozitor. (…) În anul 1714, Dimitrie Cantemir devine membru în Societas Scientiarrum Brandenburgica, ulterior cunoscută sub numele de Academia din Berlin.

La 11 iulie 1714, Academia îl acceptă în rândurile sale și îi acordă diploma de membru, semnată de vicepreședintele Johann Carol Schott, în absența președintelui Academiei, Leibniz. (Ștefan Lemny, op. cit. p.185).

După primirea în Academie, Cantemir a scris Descriptio Moldaviae (Descrierea Moldovei) și Istoria moldo-valahă (în latină, Historia moldo-vlachica). Ca membru al Academiei din Berlin a corespondat cu Leibniz, încercând să stabilească principiile fondării unei Academii Ruse. 

Dimitrie Cantemir a murit la data de 21 august 1723 în Rusia.

1860: A fost inaugurată, în prezența lui Alexandru Ioan Cuza, Universitatea din Iași, cu patru facultăți: Drept, Filosofie, Științe și Teologie.

1802: În România are loc, la ora 10:55, un cutremur cu o magnitudine de 7,9-8,2 grade pe scara Richter; s-a prăbușit Turnul Colțea din București, dar și Biserica Sfântul Nicolae din Pitești.

1802: Cutremur masiv în România, în urma căruia s-a prăbușit Turnul Colțea

„Cutremurul cel Mare”, asa cum a fost denumit cutremurul din 26 octombrie 1802 a provocat numeroase victime și imense pagube materiale pe teritoriul României și în zonele transfrontaliere, potrivit INFP.

A fost resimţit pe o suprafaţă foarte mare (mai mult de 2 mil. km2), până la Constantinopol, Kiev, Moscova, St. Petersburg, Varșovia, Varna și Vidin.

Mișcarea pământului semăna cu cea a valurilor mării, producându-se crăpături de unde ieşea „apă neagră ca păcura”. În urma cutremurului, s-au prăbușit Turnul Colțea din București și Biserica Sfântul Nicolae din Pitești.

1901: S-a născut istoricul Constantin C. Giurescu

Născut pe 26 octombrie 1901, la Focșani, Constantin C. Giurescu a fost un istoric român, membru al Academiei Române și profesor la Universitatea din București.

Constantin C. Giurescu/FOTO: WIkipedia
Constantin C. Giurescu/FOTO: WIkipedia

A urmat clasele primare și liceul la București, după care a plecat în Paris să-și continue studiile. Între anii 1920-1926, acesta a fost asistent al Muzeului Național de antichități București.

La capătul anilor '30 a fost aderent al Dictaturii regale, deținând mai multe funcții importante în stat. A fondat și a condus Institutul de istorie națională din 1941 până în 1948.

În 1948 a fost înlăturat din universitate, iar între 1950 și 1955 a fost deținut politic, în Închisoarea Sighet. Reabilitat ulterior, a fost reprimit la facultate (1963) și în Academia Română (1974).

Pe 13 noiembrie 1977, istoricul se stinge din viață, la București.

1949: S-a născut artista Corina Chiriac

Corina Chiriac s-a născut la 26 octombrie 1949, la București. A studiat la Școala de muzică nr.1 din București în 1955, iar între 1966-1972 la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică la I.L. Caragiale, din București.

Corina Chiriac/FOTO: Click!
Corina Chiriac/FOTO: Click!

Corina Chiariac se stabilește în SUA între 1989-1994, unde concertează și frecventează școli pentru reorientarea sa profesională, potrivit RADOR. În 1992, se căsătorește cu Virgil Anastasiu, om de afaceri româno-american, de care divorțează patru ani mai târziu.

„În România, aveam bani, aveam succes, aveam 38 de ani și mă gândeam că mă îngrop în țara mea. Nu credeam niciodată că va cădea Zidul Berlinului, credeam că sistemul comunist va fi până murmi noi”, a spus artista despre plecarea în SUA într-un interviu.

În 1995, aceasta reia activitatea de solist vocal la posturi tv și activează ca producător de talk-show-uri, la emisiuni de pe TVR, Tele 7 abc, ProTV, și la posturi radio precum Radio Total și Radio România Cultural. După un mai bine de un deceniu de televiziune, marea artistă se retrage din domeniu, în 2020.

1979: A fost asasinat Park Chung-Hee, președintele Coreei de Sud

Park Chung-Hee, născut pe 14 noiembrie 1917, în Gumi, provincia North Gyeongsang, Coreea (astăzi în Coreea de Sud) a fost un general și politician sud-coreean, președinte al Republicii Coreea (Coreea de Sud) din 1963 până la moartea sa, în 1979.

Park Chung-Hee/FOTO: Wikipedia
Park Chung-Hee/FOTO: Wikipedia

Considerat pe scară largă drept cel mai influent lider sud-coreean al secolului al XX-lea, Park rămâne o figură profund controversată.

Cei 18 ani de guvernare ai săi sunt strâns asociați cu „miracolul de pe râul Han”, transformarea Coreei de Sud dintr-o țară săracă într-una dintre cele mai avansate economii ale lumii, scrie Britanica.

În octombrie 1979, Park a fost asasinat de un prieten vechi de-al său, Kim Jae Kyu, șeful Serviciului de Informații Coreean (KCIA), după o întâlnire.

Deși evenimentele precise din cadrul acelei întâlniri și motivațiile interne ale lui Kim Jae Kyu rămân neclare, se crede că Park îl criticase pe Kim pentru incapacitatea de a suprima eficient protestele împotriva guvernului său. Agitat de critică și frustrat de insistența lui Park ca KCIA să reprime cumva protestele tot mai răspândite, Kim l-a împușcat pe Park și pe bodyguardul său, Cha Ji-Cheol.

2007: A murit fotbalistul Nicolae Dobrin

Născut la 26 august 1947, la Pitești, Nicolae Dobrin, sau „Gâscanul” cum era poreclit, rămâne unul din cei mai apreciați fotbaliști de către români.

Nicolae Dobrin/FOTO: Arhivă
Nicolae Dobrin/FOTO: Arhivă

A început să joace încă din 1959, până în 1980 la clubul FC Argeș Pitești (Dinamo Pitești până în 1968), căruia i-a rămas fidel. De la 14 ani, datorită talentului său, a devenit cel mai tânăr fotbalist care a evoluat în prima ligă.

A primit de trei ori titlul pentru cel mai bun fotbalist al anului, în 1966, 1967 și 1971, a fost selectat de 48 de ori la echipa națională, cu șase goluri înscrise și are 409 prezențe în prima divizie.  

A participat în 1970 la Cupa Mondială de fotbal din Mexic și la Campionatul European din 1972. La Cupa Mondială din Mexic nu a jucat niciun minut în finală, iar o altă nereușită a carierei a fost când Real Madrid i-a refuzat un transfer. Transferul refuzat de club, dar dorit de Santiago Bernabeu, care a fost impresionat de golul românului împotriva spaniolilor în Liga Campionilor.

Deși s-a stins din viață la 26 octombrie 2007, la Pitești, Dobrin rămâne un model în istoria fotbalului românesc prin fidelitatea față de fotbal, demnitatea sa și pentru fair-play. 

Istoria zilei

