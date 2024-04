6 aprilie: 40 de ani de la moartea poetului avangardist Virgil Carianopol, străneputul vestitului haiduc Iancu Jianu

Tot pe 6 aprilie s-a născut artistul Gheorghe Zamfir, a murit scriitorul Petru Dumitru și actorul de cinema american Mickey Rooney.

1877: Publicarea Decretului de mobilizare generală

Între anii 1877-1878 a avut Războiul de Independență al României, nume folosit în istoriografia română pentru participarea Principatului României la Războiul Ruso-Turc. În urma acestui război, țara și-a obținut independența față de Imperiul Otoman, alături de Serbia și Muntenegru.

La 6 aprilie 1877 a fost emis Decretul de mobilizare generală al Armatei Române, mobilizare care a durat până în data de 15 aprilie. Aproximativ 100.000 de bărbați au răspuns prompt apelului de mobilizare. Au lăsat tot și au plecat pe front, pentru a-și lua țara înapoi. Dintre aceștia, 58.700 făceau parte din „Armata de Operaţiuni”. Ceilalți făceau parte din miliție, trupe de grăniceri şi alte unităţi auxiliare. Trupele române au ocupat poziţii de apărare pe Dunăre.

1941: S-a născut Gheorghe Zamfir, celebru naist român, membru al Societății Compozitorilor din Franța

Născut pe 6 aprilie 1941, la Găeşti, județul Dâmboviţa, marele muzician român, Gheorghe Zamfir, împlineşte venerabila vârstă de 82 de ani. Interpret, compozitor și muzicolog, supranumit „regele naiului”, Zamfir are o carieră absolut fabuloasă, de peste 60 de ani, care înseamnă peste 300 de lucrări compuse, trecând prin toate stilurile – folcloric, cameral, coral, vocal, instrumental și simfonic şi un repertoriu interpretativ care acoperă perioadele barocă, clasică şi contemporană.

Cariera muzicianului, care are la activ peste 190 de albume înregistrate și peste 120 de milioane de albume vândute, a fost răsplătită cu nu mai puţin de 120 de discuri de aur și platină, fiind până în prezent singurul artist european care a câștigat două discuri de aur în SUA.

Este în mod cert, unul dintre artiştii care prin creativitate, o muncă imensă şi un talent nemărginit, au adus o contribuţie importantă la dezvoltarea muzicii universale. Pe de altă parte, omul Gheorghe Zamfir a avut o viaţă presărată cu multe necazuri, dar şi cu aventuri şi iubiri pasionale, care au făcut deliciul tabloidelor, scrie Radio România Cultural.

1971: A murit compozitorul, pianistul si dirijorul rus Igor Fiodorovici Stravinski

Stravinski a fost un compozitor modern de muzică cultă, originar din Rusia, unul din cei mai importanți muzicieni din prima jumătate a secolului al XX-lea. S-a făcut cunoscut și ca pianist virtuoz și dirijor, a readus în actualitate și a revoluționat muzica de balet.

Igor Stravinski a murit în urma unui infarct la 6 aprilie 1971 în apartamentul său din New York. Este înmormântat la Veneția în cimitirul San Michele.

1984: A murit poetul român Virgil Carianopol

A fost strănepotul, după mamă, al lui Iancu Jianu. A urmat ”Liceul Ionită Assan” din urbea-i natală, până ce a absolvit clasa III-a, când a lasat baltă si învătătură şi tot, şi a plecat în lume, cu toate ca abia împlinise patrusprezece ani. După ce trece timp de doi ani printr- o multime de peripeţii, este prins, când voia să treacă granita cehoslovacă.

Ajunge elev al Şcoalei de artificieri de la Arsenalul Armatei (1924-1930). Între 1934 şi 1938 audiază cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti. Lucrează ca angajat civil în diferite servicii ale armatei. Debutează în 1928 în revista „Vraja”, şi editorial în 1931, cu volumul Flori de spini.

A scris versuri avangardiste (Un ocean, o frunte in exil), lirica neoclasica, traditionalista (Elegii si elegii) si poezii in care exalta sentimentul national (Stergar Romanesc); memorialistica ( Scriitori care au devenit amintiri). Colabo­rează cu versuri, articole, cronici literare la „Revista scriitoare­lor şi scriitorilor români”, „Universul literar”, „Viaţa literară”, „Azi”, „Revista Fundaţiilor Regale”, „Meşterul Manole”, „Arta” etc. A mai semnat cu pseudonimele V. Olteanu, V. Jianu, Virgil Călugăru, V. Cariopol, Vicar, Rac. În timpul regimului comunist a făcut închisoare politică la Aiud şi Periprava din 1956 până în 1963.

1990: Ion Rațiu este ales președinte al Partidului National Țărănesc Creștin-Democrat din România

În perspectiva alegerilor din 1990, Delegaţia Permanentă a partidului, întrunită la 6 aprilie 1990, a desemnat pe Ion Raţiu drept candidat la preşedinţia ţării. Câteva zile mai târziu, PNŢCD, PNL şi PSDR au dat o declaraţie comună prin care anunţau că vor colabora şi se vor sprijini reciproc în alegeri.

La alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 20 mai 1990, PNŢCD a obţinut 2,56% din voturile pentru Adunarea Deputaţilor şi 2,50% din voturile pentru Senat (12 mandate de deputat şi unul de senator). Candidatul la preşedinţie al partidului, Ion Raţiu, a obţinut 617.007 voturi (4,29%).

6 aprilie 2002: A murit Petru Dumitriu, prozator român

Tatăl său, Petre Dumitriu, căpitan (colonel după alte surse), era român, în timp ce mama, Maria-Theresia (născută von Debretzy), făcea parte din mica nobilime secuiască, dar vorbea, atât cu soțul ei, cât și cu fiul, mai mult în franțuzește și, de aceea, franceza i-a fost scriitorului, din copilărie, o a doua limbă.

Face școala primară și un an de gimnaziu la Orșova. Liceul l-a absolvit la Târgu-Jiu în 1941. Începe studii de filosofie, cu o bursă bursă „Humboldt”, la Universitatea din München (1941-1944) dar le întrerupe din cauza evenimentelor din 23 august 1944. Debutează în „Revista Fundațiilor Regale” cu Nocturnă în München în 1943.

Desi era in relatii foarte bune cu mai marii comunisti ai timpului, Gheorghiu Dej si Ion Gheorghe Maurer, fuge in 1960 din Romania in Germania, neputandu-se impaca cu rigorile comunismului si cu cenzura. Intrebat dupa Revolutie unde se considera acasa, el a spus : «Acasă» pentru mine este la Baziaș sau la București”.

Abia în 1996 a avut tăria să revină în țară. Era obsedat, la propriu, de groaza de Securitate si de teama că n-ar mai putea să se întoarcă. Sfârșitul vietii l-a găsit lucrând la o carte foarte mare, intitulată Structurile răului. A trait si a murit cu convingerea ca trăim intr-o lume a răului. Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numara:

Pasărea furtunii, 1957; Bijuterii de familie, 1949; Drum fără pulbere, 1951; Cronică de la câmpie, 1955; Cronica de familie, 1957; Incognito, Éditions du Seuil, 1962

6 aprilie 2014: A murit popularul actor de cinema american Mickey Rooney

Mickey Rooney a fost unul dintre cei apreciaţi actori ai Hollywood-ului secolului trecut, remarcându-se atât pe marele ecran cât şi pe Broadway, fiind nominalizat de patru ori la premiile Academiei Americane de Film şi obţinând numeroase premii de-a lungul carierei sale de aproape nouă decenii, conform biography.com şi imdb.com.

S-a născut la 23 septembrie 1920 în Brooklyn, New York, pe numele Joe Yule Jr. A apărut pe scenă pentru prima dată la 17 luni într-o producţie a părinţilor săi, iar prima apariţie într-un film s-a produs în 1926. Anul următor a interpretat rolul principal în primul film de scurt metraj al lui Mickey McGuire, prilej cu care a îmbrăţişat numele Mickey Rooney.