24 octombrie, ziua în care a prins viață Organizația Națiunilor Unite, prin ratificarea oficială a Cartei sale

1917 – Revoluția din Octombrie

La 24 octombrie 1917 (6 noiembrie stil nou), bolșevicii conduși de Vladimir Ilici Lenin au declanșat preluarea puterii la Petrograd, atunci capitala Imperiului Rus. Acțiunea a început cu ocuparea principalelor puncte strategice – sediile guvernamentale, gările, poșta și telegraful – și a culminat cu înlăturarea Guvernului Provizoriu condus de Aleksandr Kerenski. Sovietul din Petrograd a jucat un rol operațional central, iar Comitetul Militar Revoluționar a coordonat acțiunile.

Revoluția din Octombrie a dus la instaurarea unui guvern condus de Consiliul Comisarilor Poporului, cu Lenin la conducere. Evenimentul a declanșat Războiul Civil Rus (1917–1922) și a creat premisele formării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) în 1922. Transformarea politică a influențat relațiile internaționale, sistemele economice și ideologiile secolului al XX-lea, generând polarizarea dintre regimurile comuniste și statele democratice sau capitaliste.

1931 – Condamnarea lui Al Capone

La 24 octombrie 1931, gangsterul american Alphonse „Al” Capone a fost condamnat de un tribunal federal din Chicago la 11 ani de închisoare, o amendă de 50.000 de dolari și plata cheltuielilor de judecată pentru evaziune fiscală. Ancheta a fost derulată de Departamentul Trezoreriei SUA, iar verdictul a urmat unui proces început la 6 octombrie 1931.

Condamnarea sa a reprezentat una dintre primele aplicări majore ale legislației fiscale în lupta împotriva crimei organizate în perioada Prohibiției (1920–1933). Activitățile sale anterioare – contrabandă cu alcool, jocuri de noroc și alte activități infracționale – nu au dus la inculpare directă, însă autoritățile au folosit lipsa declarațiilor fiscale ca mijloc legal pentru a-l încarcera. Cazul a devenit un precedent pentru strategii similare împotriva altor figuri ale crimei organizate.

1945 – Înființarea Organizației Națiunilor Unite

La 24 octombrie 1945, Carta Organizației Națiunilor Unite a intrat oficial în vigoare, după ratificarea de către cele cinci puteri permanente ale viitorului Consiliu de Securitate (SUA, URSS, Marea Britanie, Franța și China) și majoritatea statelor semnatare. Documentul fusese semnat inițial la 26 iunie 1945, la San Francisco, în urma conferinței internaționale dedicate noii structuri postbelice.

ONU a fost creată pentru prevenirea conflictelor, cooperare internațională și protejarea păcii, înlocuind Liga Națiunilor, care eșuase înainte de și în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Primele organisme funcționale au inclus Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Secretariatul și Curtea Internațională de Justiție. În deceniile următoare, organizația a devenit principala platformă diplomatică globală.

1933 – Nașterea actriței Draga Olteanu-Matei

Draga Olteanu-Matei s-a născut la 24 octombrie 1933, la București, și a murit la 18 noiembrie 2020, la Iași. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în 1956 și a activat la Teatrul Național din București timp de peste patru decenii. A jucat atât în teatru, cât și în televiziune și film, devenind una dintre cele mai cunoscute figuri ale scenei românești.

Printre realizările importante se numără rolurile din filme precum „Neamul Șoimăreștilor” (1965), „Cucoana Chirița” (1986) sau „Ilustrată cu flori de câmp” (1975) și participările constante la producțiile TVR, inclusiv „Vacanța Mare” și „Teleenciclopedia” ca voce. A jucat peste 100 de roluri în film și televiziune și peste 50 în teatru. În ultimii ani s-a retras la Piatra Neamț, unde a colaborat cu Teatrul „Tineretului”.

2008 – „Vinerea sângeroasă” pe bursele mondiale

La 24 octombrie 2008, în contextul crizei financiare globale declanșate în 2007–2008, bursele din Asia, Europa și America de Nord au înregistrat scăderi bruște, apropiate de 10% pentru mulți indici majori. Ziua a devenit cunoscută informal drept „Vinerea sângeroasă”, fiind una dintre cele mai grave corecții bursiere simultane din istoria modernă. Indicii precum Nikkei 225, FTSE 100, DAX, CAC 40 și Dow Jones au înregistrat pierderi masive.

Evenimentul a fost legat de prăbușirea sistemului bancar global, falimentul Lehman Brothers în septembrie 2008, criza creditelor ipotecare subprime din SUA și lipsa lichidităților. Scăderile au accelerat intervențiile guvernamentale și ale băncilor centrale: planuri de salvare, naționalizări parțiale și politici monetare neconvenționale. Ziua a marcat agravarea unei recesiuni globale care a continuat în 2009.