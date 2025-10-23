search
Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

24 octombrie, ziua în care a prins viață Organizația Națiunilor Unite, prin ratificarea oficială a Cartei sale

0
0
Publicat:

La 24 octombrie 1945 a intrat în vigoare Carta Organizației Națiunilor Unite, după ratificarea de către marile puteri aliate. ONU a fost creată ca mecanism internațional pentru prevenirea conflictelor și cooperare globală postbelică.

La 24 octombrie 1945 a intrat în vigoare Carta ONU FOTO Shutterstock
La 24 octombrie 1945 a intrat în vigoare Carta ONU FOTO Shutterstock

1917 – Revoluția din Octombrie

La 24 octombrie 1917 (6 noiembrie stil nou), bolșevicii conduși de Vladimir Ilici Lenin au declanșat preluarea puterii la Petrograd, atunci capitala Imperiului Rus. Acțiunea a început cu ocuparea principalelor puncte strategice – sediile guvernamentale, gările, poșta și telegraful – și a culminat cu înlăturarea Guvernului Provizoriu condus de Aleksandr Kerenski. Sovietul din Petrograd a jucat un rol operațional central, iar Comitetul Militar Revoluționar a coordonat acțiunile.

Revoluția din Octombrie a dus la instaurarea unui guvern condus de Consiliul Comisarilor Poporului, cu Lenin la conducere. Evenimentul a declanșat Războiul Civil Rus (1917–1922) și a creat premisele formării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) în 1922. Transformarea politică a influențat relațiile internaționale, sistemele economice și ideologiile secolului al XX-lea, generând polarizarea dintre regimurile comuniste și statele democratice sau capitaliste.

1931 – Condamnarea lui Al Capone

La 24 octombrie 1931, gangsterul american Alphonse „Al” Capone a fost condamnat de un tribunal federal din Chicago la 11 ani de închisoare, o amendă de 50.000 de dolari și plata cheltuielilor de judecată pentru evaziune fiscală. Ancheta a fost derulată de Departamentul Trezoreriei SUA, iar verdictul a urmat unui proces început la 6 octombrie 1931.

Condamnarea sa a reprezentat una dintre primele aplicări majore ale legislației fiscale în lupta împotriva crimei organizate în perioada Prohibiției (1920–1933). Activitățile sale anterioare – contrabandă cu alcool, jocuri de noroc și alte activități infracționale – nu au dus la inculpare directă, însă autoritățile au folosit lipsa declarațiilor fiscale ca mijloc legal pentru a-l încarcera. Cazul a devenit un precedent pentru strategii similare împotriva altor figuri ale crimei organizate.

1945 – Înființarea Organizației Națiunilor Unite

La 24 octombrie 1945, Carta Organizației Națiunilor Unite a intrat oficial în vigoare, după ratificarea de către cele cinci puteri permanente ale viitorului Consiliu de Securitate (SUA, URSS, Marea Britanie, Franța și China) și majoritatea statelor semnatare. Documentul fusese semnat inițial la 26 iunie 1945, la San Francisco, în urma conferinței internaționale dedicate noii structuri postbelice.

Citește și: Faimosul gangster Al Capone, descris de experți: „O brută cu spirit filantropic. Dacă îl înșelai, trebuia să ai mare grijă“ EXCLUSIV

ONU a fost creată pentru prevenirea conflictelor, cooperare internațională și protejarea păcii, înlocuind Liga Națiunilor, care eșuase înainte de și în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Primele organisme funcționale au inclus Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Secretariatul și Curtea Internațională de Justiție. În deceniile următoare, organizația a devenit principala platformă diplomatică globală.

1933 – Nașterea actriței Draga Olteanu-Matei

Draga Olteanu-Matei s-a născut la 24 octombrie 1933, la București, și a murit la 18 noiembrie 2020, la Iași. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în 1956 și a activat la Teatrul Național din București timp de peste patru decenii. A jucat atât în teatru, cât și în televiziune și film, devenind una dintre cele mai cunoscute figuri ale scenei românești.

Printre realizările importante se numără rolurile din filme precum „Neamul Șoimăreștilor” (1965), „Cucoana Chirița” (1986) sau „Ilustrată cu flori de câmp” (1975) și participările constante la producțiile TVR, inclusiv „Vacanța Mare” și „Teleenciclopedia” ca voce. A jucat peste 100 de roluri în film și televiziune și peste 50 în teatru. În ultimii ani s-a retras la Piatra Neamț, unde a colaborat cu Teatrul „Tineretului”.

Citește și: Cu cine s-a aliat în secret România pentru a-și proteja granițele. Povestea unui tratat care ar fi schimbat destinul țării noastre

2008 – „Vinerea sângeroasă” pe bursele mondiale

La 24 octombrie 2008, în contextul crizei financiare globale declanșate în 2007–2008, bursele din Asia, Europa și America de Nord au înregistrat scăderi bruște, apropiate de 10% pentru mulți indici majori. Ziua a devenit cunoscută informal drept „Vinerea sângeroasă”, fiind una dintre cele mai grave corecții bursiere simultane din istoria modernă. Indicii precum Nikkei 225, FTSE 100, DAX, CAC 40 și Dow Jones au înregistrat pierderi masive.

Evenimentul a fost legat de prăbușirea sistemului bancar global, falimentul Lehman Brothers în septembrie 2008, criza creditelor ipotecare subprime din SUA și lipsa lichidităților. Scăderile au accelerat intervențiile guvernamentale și ale băncilor centrale: planuri de salvare, naționalizări parțiale și politici monetare neconvenționale. Ziua a marcat agravarea unei recesiuni globale care a continuat în 2009.

Istoria zilei

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani
digi24.ro
image
Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap
stirileprotv.ro
image
„Ziua Cârtiței” – varianta Botoșani: Cazul femeii care se prezintă zilnic la Urgențe, deși e perfect sănătoasă. Ce se întâmplă apoi, în fiecare zi
gandul.ro
image
Florin Manole, despre pensiile magistraților: Soluția este impozitarea progresivă a veniturilor
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi, scandal monstru cu Ştefan Baiaram înainte de Universitatea Craiova – Noah! Atacantul, exclus din lot înainte de meci. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ei sunt tinerii găsiți morți într-un Golf, pe un câmp din Harghita. Bianka și Tony plecaseră de acasă cu o zi înainte
libertatea.ro
image
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă în Olanda. Ipoteza luată în calcul de Poliție
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Fructul care s-a scumpit de trei ori faţă de anul trecut din cauza îngheţului din primăvară
observatornews.ro
image
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
cancan.ro
image
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
prosport.ro
image
Când ai voie să vinzi uscătoria blocului și ce condiții trebuie respectate. Ce spune legea
playtech.ro
image
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care sunt acuzațiile
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
L-au prins! Cine este bărbatul care a ucis un șofer de autocar: ”A fost cea mai ascuţită”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Care ar fi, de fapt, adevărul din spatele morții lui Tony și a Biankăi: „A fost ceva premeditat” Noi detalii ies la iveală
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel
romaniatv.net
image
Vârsta de pensionare peste 65 de ani. Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță în ce condiții se va aplica
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ultima întâlnire dintre Michael Jackson și Prințesa Diana. Rugămintea Prințesei Inimilor către Regele Pop a fost dezvăluită
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa părinților Alinei Sorescu: „Stând în casă opt ani de zile, nu au făcut bine”
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Nuanța neașteptată a pedichiurii lui Meghan Markle. Ducesa a promovat cea mai în vogă culoare a toamnei

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci